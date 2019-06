архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.06.19 03:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"JAPAN MUST BIDE ITS TIME TO REGAIN “NORTHERN TERRITORIES”" Япония - 06 июня 2019 г. Япония должна выждать благоприятного момента чтобы вернуть себе “Северные территории” Нет необходимости говорить о том, что пропаганда войны с Россией за возвращение четырех северных японских островов - как это недавно сделал молодой законодатель - исключена. Вообще говоря, отсутствие знаний о «северных территориях» со стороны японских законодателей, особенно от оппозиционных партий, вызывает ужас. Ходака Маруяма (35 лет), член консервативного меньшинства партии японского возрождения побывал на Кунашире по безвизовому обмену. Находясь там, он, по сообщениям, сказал : «Есть ли [другой] способ (разрешить территориальный спор), кроме как начать войну?». С тех пор он уже был исключен из партии. (Примечание редактора: через три дня после того, как Япония официально приняла условия Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции, 18 августа 1945 года советские войска вторглись на Курилы, оккупировав четыре острова - Итуруп [Эторофу], Кунашир [Кунашири], [группа островов] Хабомаи и Шикотан). Безвизовый обмен был согласован между правительствами Японии и России в 1992 году, через год после распада Советского Союза. Соглашение позволяет 600 гражданам обеих стран обмениваться визитами каждый год. В число японцев, которые участвуют в программе, входят бывшие жители островов и их семьи, те , кто участвуют в кампаниях по возвращению островов, а также представители прессы и законодатели. Законодатели, присоединяющиеся к программе, выбираются из разных политических партий; члены правящей либерально-демократической партии (ЛДП) должны ждать своей очереди дольше, чем представители более мелких партий. По словам профессора Йошихико Ямада из Университета Токай, эксперта по морским делам, члены ЛДП, в общем, уделяют достаточное время для предварительного изучения территориального вопроса. Профессор Ямада, сам являвшийся членом предыдущей делегации, отмечает, что, поскольку члены небольших политических партий, как правило, видят, что их очередь наступает раньше, они, как правило, склонны посещать острова без достаточного изучения их истории или осознания значения безвизовых визитов. Если во время одного из этих визитов у японца возникнут проблемы, то его будут судить по российскому законодательству. Это было бы абсолютно неприемлемо для Японии, поскольку она всегда последовательно утверждала, что четыре острова являются неотъемлемой частью японских территорий, которые были незаконно захвачены и оккупированы Советским Союзом в 1945 году. Поэтому, для японских посетителей были введены жесткие правила, такие как комендантский час, чтобы абсолютно избежать любого подобного инцидента. Я думаю, что следует провести вечер на острове, удерживаемом русскими, чтобы серьезно подумать о ситуации, когда острова были безжалостно оторваны от Японии, о множестве бесчинств, совершенных советскими солдатами против японских жителей, и о целостности Японии как страны в таких обстоятельствах. Нет ничего более бессмысленного, чем впадать в раж и устраивать скандал, как Маруяма. Спустя семь десятилетий после окончания последней войны, до сих пор нет никаких признаков того, что Россия готова вернуть острова. Основная причина, в конце концов, состоит в том, что Россия это Россия. Япония имеет дело с нацией, которая ведет себя совершенно иначе, чем Соединенные Штаты, которые возвратили остров Окинава в 1972 году. Давайте посмотрим на реальность, с которой сталкивается Россия. Горячая привязанность России к потерянным землям Территориальные проблемы напрямую связаны с национализмом. Советский Союз, как социалистическая сверхдержава, распался в декабре 1991 года, что привело к рождению Республики Россия, лишенной многих территорий, которыми когда-то гордился СССР. Обида части россиян, вызванная крахом их страны как сверхдержавы, велика, одержимость землями которые она утратила не ослабевает. Вот почему, когда российский лидер Владимир Путин аннексировал Крымский полуостров в 2014 году, его рейтинг одобрения вырос до 86,25%. Однако по состоянию на апрель этого года рейтинг одобрения Путина упал до 64%. Российская экономика стоит в руинах, что побудило Путина повысить пенсионный возраст в октябре прошлого года - с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В январе этого года он поднял налог на добавленную стоимость до 20%. И тем не менее российские финансы все еще находятся в крайне тяжелом положении. Россия переживает серьёзные экономические трудности, главных проблем, по словам профессора Хироши Кимуры, ведущего эксперта по российским делам, три: 1) низкие цены на сырую нефть; 2) снижение стоимости рубля; и 3) экономические санкции, наложенные странами G7 за захват Россией Крыма, А поскольку ни восстановления экономики, ни повышения рейтингов одобрения не наблюдается, Путин дважды подумает, прежде чем сделать рискованный шаг по возвращению островов Японии и вызвать тем самым острую националистическую реакцию среди россиян. На фоне находящейся в глубоком кризисе экономики России Путин старается значительно укрепить свои вооруженные силы. Я подозреваю, что сохранение военной мощи и её демонстрация могут быть одной из немногих возможностей для Путина уверить себя в том что он пользуется авторитетом и доверием на своей родине. С военной точки зрения, вероятность того, что Россия вернет острова Японии, в настоящее время, кажется, крайне мала. В то же время, когда премьер-министр Синдзо Абэ и Путин проводили переговоры по урегулированию территориального спора, рассматривалось возможное возвращение двух островов - Хабомаи и Шикотан. Эти два острова составляют всего 7% от общей площади четырех островов вместе взятых. На острове Шикотан (его площадь - 250 кв. километров или 95.5 кв.миль) на постоянной основе размещено около 1000 отборных пограничников - сотрудников пограничной службы российской Федеральной службы безопасности, в их распоряжении находится флотилия из 9 быстроходных патрульных катеров предназначенных для охраны границы от северных морей на юг до Японского моря. Около трети населения острова - это члены семей пограничников, при этом большая часть инфраструктуры острова - это больницы и спортзалы для жителей. Северная половина острова - закрытый заповедник. Шикотан - это остров, главная задача которого - обеспечить безопасность южной границы России с Японией. Миссия, по-видимому, та же, что и у Хабомаи, где проживают только сотрудники пограничной службы и военнослужащие. Эти два небольших острова находятся так близко к северной оконечности Хоккайдо, что в ясный день их легко можно увидеть невооруженным глазом. То, что Россия так агрессивно размещает на этих островах армию и пограничников, свидетельствует о том, что они являются неотъемлемой частью общих усилий России по расширению контроля над обширными водами Японского и Охотского морей, на северо-западную часть Тихого океана и Северный Ледовитый океан. Отношения между Китаем и Северной Кореей может быть и не самые лучшие, но сомнений в том, что влияние Китая на Северную Корею неуклонно растет, никаких нет. Было бы правильно сказать, что расширение власти Китая над Корейским полуостровом и Японским морем с каждым годом выходит на новый уровень. В 2005 году Китай заключил 50-летний договор аренды на порт Раджин, самый северный порт Северной Кореи в Японском море. С тех пор китайцы построили и получили в аренду 60-километровое (38-мильное) шоссе, связывающее порт с городом на границе Китая и Северной Кореи. Впервые в своей истории китайцы создали порт и шоссе, которое позволяет им напрямую выходить в Японское море. Затем, в 2012 году китайцы выиграли права на 30-летнее использование северокорейского порта Чхонджин, одного из трех крупнейших городов Севера и крупного национального логистического центра. Перспективы национальной обороны Независимо от того, как будут развиваться отношения Юг-Север, ожидается, что Китай, который обеспечил себе 50-летние эксклюзивные права на ряд северокорейских рудников разрабатывающих некоторые из самых богатых в мире залежей подземных минеральных ресурсов, будет оказывать всё более сильное влияние на весь Корейский полуостров. Китайцы будут всё более агрессивно использовать международный порт Пусан и, вероятно, будут продолжать активно скупать недвижимость на Окинаве так же, как они это делают в Чеджу-до, недалеко от Пусана. В настоящее время японские, американские, южнокорейские и российские подводные лодки курсируют по Японскому морю, но их китайские коллеги пока остаются в стороне. Однако, вероятно, наступит время (как скоро - зависит от будущих отношений Китая с двумя Кореями), когда китайские подводные лодки начнут плавать аналогичным образом. Как на это отреагируют россияне? Чтобы противостоять китайцам, россияне в 2013 году получили эксклюзивные права на причал в порту Раджин. Кроме того, они завершили строительство железной дороги, связывающей порт с российским дальневосточным городом Хасан, расположенным в 54 километрах (34 милях), на российско-корейской границе. Было бы логично предположить, что Россия, которая настороженно относится к Китаю, не готова отказаться от северных островов, своей базы для наблюдения за северными районами Японского моря и Охотским морем. При рассмотрении вопроса возврата островов Японии, она, естественно, учитывает возможность размещения там военных объектов США в соответствии с условиями Соглашения о безопасности между США и Японией. В рамках своей инициативы «Большой морской путь» - маршрута протянувшегося от Японского моря через Охотское море и Тихий океан до Берингова пролива, для России вполне естественно признать стратегическое значение северных островов. [Т.е. рассматривая вопрос] С точки зрения не только экономической, но и национальной безопасности России, мы вынуждено приходим к выводу, что возвращение островов Японии было бы огромной проблемой для Москвы. Что, в этих условиях, может сделать Япония? Конечно же, не начинать войну против России, чтобы вернуть острова, как это грубо пропагандировал Маруяма. Не должны ли мы, японцы, вместо этого отточить наши дипломатические разум и восприятие, и, предусмотрительно изучив геополитическую ситуацию в мире, выждать время чтобы получить благоприятную возможность предпринять соответствующие действия? Западная Германия ловко воспользовалась распадом Советского Союза на рубеже веков. Используя эту великую трансформацию мировой истории, символом которой было падение Берлинской стены, Бонн осуществил свою заветную мечту об объединении Германии. У Японии тоже был свой шанс в то время. Но наши дипломаты позорно упустили эту возможность. У нас ещё будет шанс - когда Россия снова столкнется с кризисом. Мы должны и впредь с умом тратить время, ожидая подходящей возможности принять соответствующие меры. Для Японии важно сохранить энергию и силу, необходимые для победы в этой долгой и тяжелой битве. (Translated from “Renaissance Japan” column no. 584 in the June 6, 2019 issue of The Weekly Shincho) статью прочитали: 39 человек Комментарии