Международное радио Китая



Оля: Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Ольга Гальперович, в эфире программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче, и настройтесь на хорошее настроение



Оля(Ольга Гальперович): В Китае так говорится: 父爱如山 (Фу Ай Жу Шань), что в переводе на русский означает: отеческая любовь подобна горе – мощная и немногословная, но она не меньше материнской. Недавно в провинции Шаньдун 50-летний отец утонул в воде, пытаясь спасти свою любимую дочь, которая решила покончить собой. Причина этого заключается в том, что между дочерью и отцом была сильная ссора по поводу эмоциональных проблем у дочери. Ссора завершилась потерей жизни отца. Это дело произошло как раз во время празднования Дня отца, что вызвало у пользователей Интернетом особый резонанс. Каков твой отец в жизни? Какая отеческая любовь, которую ты чувствовал? Сегодня в рубрике «Блогосфера» мы расскажем об отеческой любви.



Оля(Ольга Гальперович) : Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Блогосфера».



Ван(Ван Сюецзянь): Привет всем! Меня зовут Ван Сюецзянь, очень рад встретиться с вами в рубрике «Блогосфера».



Оля: 16 июня в провинции Шаньдун восточного Китая молодая девушка в результате ссоры с отцом по поводу эмоциональных проблем бросилась в реку, пытаясь покончить собой. Отец, не умеющий плавать, без всякого колебания, сразу бросился в воду. Он взял свою дочь и изо всех сил поднял ее вверх. Дочь была спасена. Однако, к несчастью, отец скончался. Дочь плакала, крича «Папа, я ошиблась». К сожалению, было поздно. Отец ушел от нее навсегда! Ох, какое печальное событие! Все мы можем допускать ошибки, маленькие или большие. И так грустно осознавать свои ошибки только после появления серьезных последствий, когда уже поздно что-то вернуть назад.



Ван: Да, верно! Подростки очень часто эмоционально не зрелые. Это является причиной больших конфликтов между ними и их родителями. Нужно понимать, что за спорами стоит глубокая родительская любовь, которая не допускает, чтобы дети совершали ошибки. Дети вряд ли могут осознать, до какой степени родители готовы собой жертвовать. А любовь, проявившая молчаливым отцом в решающий момент, вызывает уважение у всех.



Оля: Да, я с вами согласна, Ван Лаоши! Все глубже можно понять родительскую любовь, взрослея. О материнской любви мы знаем много. А отцовскую любовь не всегда замечаем. Наш слушатель Алексей Зыков (Zykov Alexey)，тем старше становишься, чем лучше понимаешь, какое огромное значение имеет отец в твоей жизни. Интересно, какова отцовская любовь в глазах китайцев и россиян? Давайте посмотрим итоги опроса, проведенного нами в китайских и российских социальных сетях.



Ван: На вопрос о том, с кем в семье вы общаетесь больше? 63% китайских пользователей ответили, что больше общаются со своей матерью. Среди российских пользователей это цифра составляет 60%. Можно сказать, что эти данные очень близки друг другу. На выбор «больше общаться с отцом» 20% китайских пользователей ответили «да». Среди российских пользователей эта цифра составляет 15%. Кстати, среди российских пользователей больше тех, кто самостоятельно решает свои проблемы. Как известно, в китайских и российских семьях отношения детей с матерями обычно лучше, чем их отношения с отцами. Это оправдывает и итог нашего опроса. Но, в отличие от российских семей, в Китае родители зачастую принимают решение вместо детей. Это, скорее всего, из-за того, что в России больше неполноценных семей. В этих семьях либо родители разошлись, либо отец рано умер. Дети, выросшие в таких семьях, отличаются большей самостоятельностью и уважением к матерям. К сожалению, им не хватает отцовской любви.



Оля: Да, с учетом этого они несчастливы. Однако они получают больше любовь от матери. А как проявляет отец свою любовь в полноценных семьях? Есть несколько фильмов об отцовской любви, которые мне очень нравятся. Например, «Жизнь прекрасна» и «В погоне за счастьем». Фильм «Жизнь прекрасна» произвел на меня глубокое впечатление. Герой фильма, казалось бы – маленький человек, еврей. Однако живущий с таким оптимизмом, верой в чудо и романтичностью. В конце концов, он добился любви желанной женщины, прекрасной и недостижимой принцессы, как он её называл, женился, у них родился чудный сын. Но к сожалению, веселая и счастливая жизнь продолжалась не долго. Наступила война. Нацисты начали крупномасштабные чистки евреев, потрясающие весь мир. Наш герой оказался в концлагере вместе со своим сыном. Чтобы у ребенка не было страха, не возникали дурные мысли, отец придумал игру. Он всё время представлял любые, даже страшные события так, будто вместе с сыном оказался в авантюрном раю. Награда в игре – модель танка. Герой фильма своим поведением, своей любовью приносил и другим заключённым много радости, хотя жизнь в концлагере была просто невыносимой. . Он всё время совершал мужские поступки - смог передать привет своей жене, находящейся в этом же концлагере, пользуясь громкоговорителем в лагере – Доброе утро, принцесса! Он также дал ребенку много интересных заданий. Будучи отцом и мужем, он научил других людей многому: доброте, вере и, главное, настоящей любви.



Ван: Да, верно. Я считаю, что отец послужил хорошим примером для своего ребенка. Кстати, во многих случаях отец именно так должен поступать. Не каждый мужчина может стать хорошим отцом. Чтобы стать хорошим отцом, необходимо учиться. Мы провели по этому поводу опрос. На вопрос: Считаете ли вы своего папу примером для подражания? 44% российских пользователей ответили «Да». И только 36% китайских пользователей так ответили на этот вопрос. 32 % российских пользователей считают, что отец отчасти является примером для подражания. Среди китайских пользователей эта цифра составляет 50%. Кстати, 24% российских пользователей не считают отца своим примером. А среди китайских пользователей – 13%. Кажется, в Китае отцы не такие сильные, и более застенчивые, чем отцы в России. Я думаю, что отец должен быть для детей не только примером, как быть мужчиной, но и отцом. Чтобы быть хорошим мужчиной, хорошим отцом, детям необходимо учиться у отца.



Оля: Какой отец считается хорошим? Здесь я вспомнила роль отца Кати в русской комедии «Кухня». Это главная роль Виктора Петровича. Катя, выросшая в неполноценной семье вместе с матерью, считает, что её отец не достойный. Однако ее отец Виктор Петрович считает, что уже предоставил ей достаточно денег, хотя не так много о ней заботился. Катя считает, что деньги -- не самое важное, важна забота. Позже Виктор стал понимать, как быть хорошим отцом. Он изменился, стал заботиться о детях. Он на ночь читает сказки для другой дочери, проявляя свою отцовскую любовь. Это путь развития одного отца, причем ему уже за 50. В жизни Виктор всеми силами защищает свою дочь от плохих мужчин. Катя сначала не могла понять отца, но позже стала лучше разбираться во всём. Виктор выражает любовь к дочери в поступках. Как и в чем выражается любовь вашего папы к детям?



Ван: Итоги опроса показывают, что 46% российских пользователей заявили, что их отцы выражают любовь к ним конкретными поступками и действиями, одинаковая цифра и среди китайских пользователей. 40% российских пользователей считают, что их отцы выражают любовь к ним словами и действиями. В Китае это цифра составляет 34%. 10,8% российских пользователей считают, что их отцы никогда не проявляют любовь к ним. Среди китайских пользователей это цифра составляет 14%. Наименьшие ответы – отцы выражают любовь к детям только на словах. Следовательно, в глазах большинства китайских и российских пользователей отец – деловой человек. По характеру отцы в России более активно действуют, отцы в Китае более застенчивые. А есть ли какой-то момент, когда ты почувствовала отцовскую любовь?



Оля: Русский фильм《Завтрак у папы》рассказывает о взрослении мужчины. Перед 10-летней дочерью и семьей мужчина, не чувствовал свою ответственность, и вдруг он становится настоящим отцом. Кстати, этот фильм как раз показывали на кинофестивале российских фильмов 2017 года в Китае. В картине такой сюжет – дочь дает оценку завтраку, который готовил отец – «прост». Не то, что делает мама. Однако она считает себя счастливой, когда завтракает вместе с папой, причем завтрак готовит папа. Российский пользователь Света по этому поводу рассказала историю, связанную с ее отцом. Ее отец военнослужащий. Когда она была маленькой, отец совсем не умел готовить. Её мать была переведена на работу в другой город. Отцу пришлось ухаживать за дочерью самому. Сначала дочь каждый день ела только блины и соленые овощи, доставленные из столовой. У нее совсем не было аппетита. Поняв это, отец стал учиться у соседа и смог готовить разные блюда. Теперь дочери уже 25 лет, ее отец давно уже стал «поваром», который готовит намного лучше, чем мама. Дочь гордится своим серьёзным папой. Она сказала, что в прошлом она часто ссорилась с отцом, была близка с матерью. Позже, когда она выросла, а отец постарел, она поняла, что он много сделал для нее. Дочь очень тронута, однако она не высказывала это.



Ван: Я вспомнил историю с экс-президентом США Рональдом Рейганом и его дочерью Пэтти Дэвис. В жизни они сорились без конца. Однако, когда Рейган заболел болезнью Альцгеймера, она раскаивалась. Те ссоры, которые были с отцом, стали для нее горьким воспоминанием. Как же она хочет еще раз слышать голос отца, слушать его истории. Кажется, поздно, но все же она успела сделать что-то. Итак, Пэтти Дэвис написала мемуары «Долгое прощанье», которые вызвали у читателей много размышлений.



Оля: Недаром говорится, что родители -- самые хорошие учителя для детей. Родители могут научить детей жизненной философии, которой те не смогут научиться в школе. А дети также становятся учителями для родителей. Потому что они учат их, как быть родителями. Вместе с детьми родители растут. В заключение предлагаем вашему вниманию песню «Когда ты стареешь». В песне поется: когда ты стареешь, волосы у тебя седеют, вспоминаешь о прошлом, сколько человек тебя любили. Мы вас тоже любим, папа!

Оля: Дорогие друзья! На этом мы заканчиваем рубрику «Блогосфера». Оставайтесь с нами!