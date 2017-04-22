Каспаров.ру и его теория заговора вокруг сноса «хрущёвок»
Информационный портал Каспаров.ру является завсегдатаем нашего рейтинга недоверия. Поводов для этого его авторы дают предостаточное множество, и вот, очередной из них.
В данной статье её автор Павел Шехтман пытается спекулировать на теме сноса панельных пятиэтажек в городе Москва. Как несложно догадаться, даже в этом вопросе особо одарённые персонажи умудряются найти скрытый смысл.
Вот уж, действительно! И как это мы сами не до этого не дошли?
Правда, логики в такой социальной «стратификации» будет не то что бы много… Её не будет вовсе.
Во-первых, Павел Шехтман умалчивает самое главное: нормативный эксплуатационный срок службы панельных пятиэтажек составляет, 50 лет. Данные об этом есть в любом открытом источнике.
Так мы выяснили, что никакого дьявольского заговора здесь нет, и всё это планировалось ещё в те далекие времена, когда первыми «хрущёвками» только собирались застроить столицу.
И здесь нас всех Шехтман вновь пытается ввести в заблуждение. Никуда жильцы, попавших под снос домов из центра Москвы не исчезнут. Не исчезнут они по той причине, что программа сноса предусматривает переселение жителей в те же самые районы, где находится их нынешнее жилье. Исключение составят 4 административных округа столицы, три из которых (Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский) находятся за пределами МКАД. Т.е. жители этих район и вовсе переедут ближе к центру города.
Кстати говоря, эти «черные людишки» уже освобождены от обязательных взносов на капитальный ремонт. А те средства, что уже были ими внесены, пойдут на строительство их новых домов, которые, ещё раз напомню для Шехтмана, будут находиться в тех административных округах, что и их старые.
Ничего более абсурдного, чем то, что люди теперь перестанут «бороться за власть и свои права», наверное, не получится. Но нет ничего невозможного для Каспаров.ру и его обозревателей, в головах которых и рождается такая чушь. И как только раньше никто не додумался переселять людей на окраины? Это же самый действенный способ борьбы с цветными революциями! Политтехнологи по всему миру наверняка уже взяли на заметку эту идею Павла Шехтмана.
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