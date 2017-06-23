Россия защитит свой госдолг от США

Как заявил торговый представитель РФ в США Александр Стадник, стремление сената США изучить вопрос применения ограничительных мер в отношении российского государственного долга приведет к тому, что РФ предпримет меры его защиты, а также защиты своих резервов в ценных бумагах. Таким образом торгпред прокомментировал расширение Сенатом США новых санкций в отношении России.

"Что касается вопроса суверенного долга России (упомянут в законопроекте), Минфин США должен предоставить через 180 дней после принятия закона (в случае его принятия) доклад с предложениями по ограничительным мерам, которые пока не вполне понятны. Но в любом случае Российская Федерация всегда предпринимает действия по защите своего долга и резервов, находящихся в гособлигациях США и других дееспособных государств", — передает слова чиновника РИА Новости.

"Укорачиваются и без того небольшие временные рамки предоставления финансирования. В этом смысле адаптация нашей экономики к такого рода ограничениям уже имеется. Поэтому это выглядит как своего рода уголовное наказание в виде второго или третьего пожизненного срока. Но с другой стороны, это безусловно потребует определенной настройки и мер к все-таки изменившимся условиям", - сообщил Александр Стадник. "Наши финансовые институты обладают необходимым запасом прочности. Но и, самое главное, работают более плотно с более надежными партнерами. Мы по-прежнему видим США важного партнера, но делаем это с поправкой на откровенную враждебность и ментальную нестабильность определенной части политического истеблишмента этой страны. Речь не идет об американском бизнесе ", — добавил он.

Основной и самый банальный механизм - просто перестать выпускать бонды в таком количестве, в котором Россия это делает в последнее время, считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Условия привлечения финансов снова меняются, Китаю не купит столько, сколько эмитирует РФ, а США используют экономические рычаги влияния и приобретать облигации запретят. Здесь нужно искать или целевого инвестора, или переключаться на иные методы привлечения капитала. Их тоже немного, потому что даже дешевые акции российских компаний и предприятия мало кого интересуют. Вполне может быть, говорит эксперт, что страна возвращается к жесткой финансовой блокаде, если Штаты реализуют все то, что задумали.

Новые санкции США против России, в случае их окончательного принятия Конгрессом, могут означать дальнейшее ограничение или даже запрет приобретать бумаги госдолга России, объясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Это, в частности, облигации федерального займа – ОФЗ. Если закон будет принят, то Минфин США в течение 6 месяцев должен предложить конкретные меры. В случае запрета на приобретение ОФЗ американских инвесторов могут обязать не только отказаться от их покупок, но и продать уже приобретённые данные активы.

Для российского рынка госдолга и для курса рубля иностранные инвесторы (не только американские) имеют важнейшее значение. Они приобретали до 80% новых выпусков ОФЗ в первом квартале 2017 г. Сейчас у них примерно 30% данных бумаг, и приток такого капитала поддерживает финансирование дефицита бюджета, курс рубля. При введении санкций может быть спровоцирована распродажа данных бумаг. Это повысит риски и для других инвесторов, полагает эксперт.

Существенная опасность есть не только для финансирования госдолга, но и для стабильности нашей валюты, считает Марк Гойхман. В случае массового выхода иностранцев из ОФЗ курс доллара может уйти в диапазон 60-65 руб/дол., подрастёт инфляция. Защитными мерами может служить, в частност, ориентирование в размещении ОФЗ в большей степени на внутренних инвесторов, в частности, на госбанки, а также на иностранцев, не подпадающих под санкции, например, из стран Азии. При этом Минфину РФ необходимо будет повышать процентные ставки по заимствованиям. Конкретные условия и нюансы рыночной конъюнктуры будут зависеть от особенностей санкций, если они будут введены.