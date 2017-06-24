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опубликовано редакцией на Переводике 24.06.17 17:32
скаут: Miroslav;
 
 

Платить неохота! Украина «забила» на решение Лондонского суда по евробондам

Украинский Минфин поднатужился и выдавил из себя апелляцию в Лондонский суд. На повестке дня – еврооблигационный долг Украины перед Россией в размере 3 млрд. долларов. Денег в бюджете нет, амбиции играют: Незалежная по долгам России платить не желает, и точка!

Столько кричать о «российском агрессоре», благодарить Европу за антироссийские санкции и получить в итоге решение суда, обязывающее расплатиться с долгами? Ну, уж нет, Украина не лыком шита: как не платил Порошенко по долгам, так и в будущем этой традиции не изменит.

Будет судиться, пищать, визжать на европейских подмостках, но денег не отдаст. Решение же английского суда, вынесенного судьей Блэром 29 марта 2017 года, будет обжаловано. Документы в Киеве уже подготовили.

Как обычно, украинские власти уверены в собственной правоте. С такой же стопроцентной уверенностью они и проиграли это дело в английском суде, рассчитывая на поддержку Европы. Теперь на подготовку к будущему процессу им отвели меньше года. Во второй половине января 2018 года пройдет предварительное слушание по делу, а за это время многое может измениться. Может, к власти в стране придут адекватные люди?

Да, знаю, это нелепое предположение. Украина погрязла в коррупции и лжи, так что позитивных изменений ждать не приходится, в первую очередь, самим украинцам. Россия же просто наблюдает со стороны за той вакханалией, что творится «за стеной» у сумасшедших соседей.

Киев просто тянет время, пытаясь оттянуть неизбежное: заплатить все же придется! Даже тот факт, что Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство России об ускоренном порядке рассмотрения дела, говорит в пользу Москвы. Киев настаивал на полномасштабном судебном процессе, но не вышло.

И вся это долговая эпопея тянется с 2013 года. Россия помогла Виктору Януковичу, предоставив Украине кредит, а теперь наблюдает за мерзавцами, не желающими платить по долгам. Мало того, новая власть решила вынудить Москву подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Когда же авантюра накрылась «медным тазом», в Киеве очень обиделись и даже мораторий на выплату долга наложили.

Хотелось бы стрясти с Киева не просто невыплаченный долг, но и накопившиеся за это время проценты. С какой стати Россия должна делать щедрые подарки враждебному нам государству и долги реструктуризировать? Это, конечно, мое личное мнение, но прижать хвост Киеву давно пора. Посмотрим, как поведет себя и дальше английский суд, потоптавшись по больному самолюбию майданных неудачников. Не зря говорят, что дураков учить надо.

Евгений Радугин


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теги: Россия, Украина  
   
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