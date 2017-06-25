Финансируемая ЦРУ газета Washington Post предприняла отчаянную попытку разжечь антироссийскую истерию

От переводчика: Статью в газете Washington Post, реакцией на которую являются нижеследующие публикации, вы можете прочитать здесь: Тайная борьба Обамы за то, чтобы наказать Россию за атаку Путина на выборы





ЗАЯВЛЕНИЕ председателя Комитета Сената США по вооруженным силам, сенатора Джона Маккейна в связи с опубликованием в газете Washington Post статьи посвященной вмешательству России в американские выборы

Jun 23 2017

Washington, D.C. ­– Сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона), председатель Комитета Сената США по вооруженным силам, обнародовал нижеследующее заявление по поводу опубликованной сегодня в Washington Post статьи о вмешательстве России в выборы 2016 года:

“Сегодняшняя статья в Washington Post предоставляет новые шокирующие подробности того, о чем многие из нас говорили все это время: что администрация Обамы потерпела унизительный провал в своих попытках сдержать российскую агрессию, включая финальную атаку Владимира Путина на наши интересы и ценности — мощное, целенаправленное усилие подорвать целостность американской демократии и изменить результат прошлогодних выборов. Как ясно показывает статья в Washington Post, администрации Обамы не удалось наложить какие-либо значимые санкции на Россию за ее атаки на американскую демократию в прошлом году — ошибка, которая, к сожалению, еще не была исправлена нынешним правительством или Конгрессом.

“Закон о санкциях, который Сенат принял недавно, является началом более серьезного ответа, и важно, чтобы Конгресс безотлагательно отправил его на подпись президенту. Затем президент и Конгресс должны вместе разработать стратегию сдерживания российской агрессии, осуществляемую как через границы так и в киберпространстве. Если мы не сделаем этого, то наша продолжающаяся слабость будет и дальше провоцировать Владимира Путина, и никто не должен быть удивлен, когда он продолжит атаковать наши интересы, наши ценности и наших союзников”.









Caitlin Johnstone Rogue Journalist Jun 23

Финансируемая ЦРУ газета Washington Post предприняла отчаянную попытку разжечь антироссийскую истерию





Это становится действительно скучно.

Так как стратегия демократического истеблишмента «[Во всём виновата] Россия! Россия! Россия!» продолжает проигрывать выборы и поддержку [населения], мы видим, что даже самые ярые апологеты [демократического] истеблишмента, наконец, признают, что избирателей гораздо больше заботят их ужасные планы медстраховки и их борьба за то чтобы удержать голову над водой в американской душегубской Walmart-экономике, чем тот вздор который постоянно болтают о России “говорящие головы” на кабельном телевидении. Люди устали. Очень немного проблем надо иметь человеку (эксплуатация, микроскопические зарплаты и непригодная для питья и т.д.), чтобы пропаганда начала звучать не совсем убедительно. Трудно волноваться о том, что должна сказать Рейчел Маддоу о Сергее Кисляке, когда у вас нечем кормить детей.





Видео: “Россия мне по барабану!”- говорит рядовой избиратель





Видео: Даже канал MSNBC призвал демократов прекратить говорить о России





Как и следовало ожидать, финансируемая ЦРУ Washington Post отреагировала на все это, произведя на свет новую «бомбу», статью о мнимом российском вмешательстве в избирательный процесс, который она уморительно заклеймила «преступлением века». Как и следовало ожидать, статья наполнена уверенно звучащими утверждениями и полностью лишена каких-либо убедительных доказательств чего бы то ни было. Как и следовало ожидать, WaPo продолжает нарушать журналистский универсальный кодекс, забыв упомянуть о том, что ее единственный владелец получил контракт на 600 миллионов долларов от ЦРУ, в то время как ЦРУ прямо упоминается в статье не менее 19 раз. Как и следовало ожидать, WaPo цитирует информацию полученную от анонимных источников в разведывательном сообществе в качестве основы своего сообщения.

И, естественно, люди теряют интерес. В жестко про-властной рубрике subreddit r/politics появилось только сообщение CBS о статье WaPo (даже не сама статья WaPo) , появилось оно на короткое время и на первой странице портала Reddit, с которой, впрочем, быстро исчезла. Колонка комментариев к статье заполнена насмешками и пренебрежительными постами со всех сторон политического спектра. Всем наплевать, кроме импотентов из блока лоялистов истеблишмента, которые вложили значительные средства в уже развенчанную конспирологическую теорию Russiagate. За исключением этой умаявшейся, тающей кучки, никого больше не интересует еще один «доклад» составленный на основе анонимных источников и опубликованный в бульварном листке ЦРУ, который уже имеет историю лжи о России.





(Перевод: Неопровержимый

После вчерашнего выступления госсекретаря Соединенных Штатов на Совете Безопасности ООН, вряд ли можно найти человека сомневающегося в том что Ирак обладает оружием массового поражения......)

Тот факт, что до сих пор ни одного самого маленького доказательства проведенного взлома не предъявлено, является свидетельством того что американскому народу опять впаривают всякую херню известные лжецы из разведывательного сообщества США. Полное отсутствие конкретных доказательств говорит о многом, гораздо больше, чем все то, вместе взятое, что Washington Post опубликовала на сегодняшний день о России. Все, что было предложено - это те же самые бездоказательные утверждения, которые мы видели при обосновании вторжения в Ирак, и которые та же самая Washington Post помогала “продвигать в массы”.

Эти люди- клоуны. Единственная причина, по которой любой американец думает о России больше, чем, скажем, о Саудовской Аравии, состоит в том, что пропагандистские СМИ истеблишмента продолжают ему говорить, что этот нонсенс имеет важное значение.

Так как никаких доказательств нет, то в сегодняшней пост-Иракской обстановке, когда чрезвычайные обвинения должны обязательно сопровождаться экстраординарными доказательствами, и, когда американский народ видит как живительный кислород покидает любую программу способную спасти его от всесокрушающей экономической несправедливости, с которой он сталкивается, все эти написанные под диктовку ЦРУ статьи начнут получать именно то количество внимания и уважения, какое они заслуживают - ноль, то есть никакого.

Однако может случиться так что уже слишком поздно. Антироссийская истерика была успешно использована для получения согласия на опасную эскалацию с ядерной сверхдержавой, и безумные военные провокации Соединённых Штатов в Сирии могут, в короткое время, привести нас к новой мировой войне, на этот раз - с применением ядерного оружия. У меня есть кое-какие мысли по этому поводу, которые я изложу позже, ну а пока давайте избавляться от тех кто ответственен за всё это дерьмо.





Письмо в редакцию: Список зарубежных стран которые оказывают влияние на выборы в Соединенных Штатах включает в себя Россию, Саудовскую Аравию и Израиль





Наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бин Найеф AP file

POSTED: 06/23/17

Уважаемый редактор:

Ах, как же демократы ненавидят русских. Русские являются причиной их поражения на выборах. Не потому, что Хиллари была так близка с банками, нефтяными компаниями и остальным миллиардерским лобби. Сфокусируйтесь на том, что “Русские идут” и забудьте про все остальное.

Если Демократическая партия действительно беспокоится об иностранном влиянии на выборы, то она могла бы начать с Саудовской Аравии, которая дала 10 млн. долларов Хиллари прежде чем та начала свою избирательную кампанию. За эту кругленькую сумму с саудовцами была подписана крупная сделка на поставку оружия, что позволило им вбомбить их соседа, Йемен “в каменный век”. Не имеет никакого значения то, что Саудовская Аравия регулярно отрубает головы блоггерам и оппозиции и продолжает поддерживать ваххабизм, экстремистскую идеологию, повинную в уничтожении Всемирного торгового центра.

Затем есть ещё политическое влияние Израиля. Миллионы сионистских долларов льются в наш политический процесс, позволяя израильскому лобби управлять обеими сторонами. Скажите, что слово "Палестина" и ваша политическая карьера закончена.

Конгресс и президент регулярно празднуют самые жестокие нападения на палестинских гражданских лиц, такие как убийство более чем 500 детей во время недавней резни в секторе Газа. Конгресс извинил Израиль за эти военные преступления, описав их как право Израиля “защищать себя”.

Израильское лобби также спонсирует расистские группировки в Соединенных Штатах. “Проект Дэвид” распространил практику, шантажа и запугивания на студентов колледжей, поддерживающих Палестину. Принимаются новые законы, которые определяют бойкот продуктов страны апартеида как преступление. Нет более коварного и злокозненного иностранного влияния на наши выборы, чем влияние израильского лобби.

Fred Nagel

Rhinebeck, N.Y.

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