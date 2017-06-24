"Горячая линия" между военными США и России работает

Возобновлена координация действий между военными США и России

June 23 2017 07:43 PM



По поступившим в пятницу сообщениям, коалиция, ведомая США, заявила о возобновлении координации действий между военными США и России в Сирии.

Это произошло на фоне усиления напряженности между двумя странами после того как ранее на этой неделе США сбили сирийский самолет.





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HOTLINE B/W US, RUSSIA MILITARY WORKING DESPITE MOSCOW’S ANNOUNCEMENT TO DROP

"Горячая линия" между военными США и России работает несмотря на объявление Москвы о приостановке её действия



24 Jun, 2017

Специальная "горячая линия" между российскими и американскими военными не перестала работать несмотря на заявление Москвы о приостановке.

Американский чиновник сообщил что обе стороны по-прежнему используют специальную горячую линию для информирования о деятельности в Сирии.

Россия в понедельник заявила, что прекращает использование "горячей линии" в ответ на уничтожение Соединёнными Штатами самолета режима на севере Сирии, обвинив Вашингтон в нежелании выдать предупреждение.

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