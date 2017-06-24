"Горячая линия" между военными США и России работает

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
24.06.17   Редакция

Платить неохота! Украина «забила» на решение Лондонского суда по евробондам

(0)
 
24.06.17  

Долгое эхо гражданской войны в Таджикистане

(0)
 
23.06.17  

Навеяно 22-м июня.

(0)
 
23.06.17   Редакция

Пропаганда российского типа пожирает мозг человека

(0)
 
22.06.17  

Тимошенко: Вся команда Безлера работала и работает на Герасимова – главу фракции БПП

(0)
 
21.06.17   Редакция

Правозащитные организации начали сбор средств на расследование военных преступлений в Сирии

(0)

последние за вчера, 23.06.17  
 
18:18  

Навеяно 22-м июня.

(0)
 
09:32   Редакция

Пропаганда российского типа пожирает мозг человека

(0)
 
05:31   Редакция

Goodbye America

(0)
 
04:28   Редакция

Российский бизнесмен и его водитель-телохранитель были атакованы когда преследовали грабителей

(0)
 
02:00   Редакция

Бывший посол США: Башар Асад, союзники одержат победу в Сирии, вытеснят США

(0)
 
01:55  

В Мелитополе начата операция по зачистке от «русского мира»

(0)
 
01:17  

Россия защитит свой госдолг от США

(0)
 
00:44  

Фейк против России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
23.06.17 10:34    
Олька Просто стихи (767)
23.06.17 03:00    
Norrianno Немного веселья (9)
21.06.17 12:34    
davvid Суслики и Дятлы (56)
21.06.17 12:33    
davvid физическая красота - что это такое? (36)
13.06.17 20:23    
pollyru91 Отдых (20)
10.06.17 03:03    
Kuzlo Джеймс Джонс. Отныне и вовек (4)
08.06.17 13:26    
3674721 Красивая сказка (1)
02.06.17 21:13    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (177)
 
опубликовано редакцией на Переводике 24.06.17 17:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

"Горячая линия" между военными США и России работает

Military coordination between Russia, US in Syria reactivated

Возобновлена  координация  действий  между  военными  США  и  России

June 23 2017 07:43 PM

По  поступившим  в  пятницу  сообщениям,  коалиция,  ведомая  США,  заявила о возобновлении  координации  действий  между   военными  США  и России  в Сирии.

Это произошло  на фоне  усиления  напряженности между двумя  странами  после  того  как   ранее  на  этой  неделе   США сбили сирийский самолет.


RADIO PAKISTAN

HOTLINE B/W US, RUSSIA MILITARY WORKING DESPITE MOSCOW’S ANNOUNCEMENT TO DROP

"Горячая  линия" между  военными  США  и  России  работает  несмотря  на  объявление  Москвы  о  приостановке  её  действия



 24 Jun, 2017
 Специальная  "горячая линия"  между российскими и американскими военными  не перестала  работать несмотря  на  заявление  Москвы о  приостановке.
 Американский чиновник  сообщил  что  обе  стороны  по-прежнему используют  специальную горячую линию  для   информирования  о  деятельности в Сирии.
 Россия в понедельник  заявила, что  прекращает  использование   "горячей  линии" в  ответ на  уничтожение  Соединёнными  Штатами  самолета  режима  на севере Сирии, обвинив Вашингтон  в  нежелании  выдать  предупреждение.









статью прочитали: 58 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 