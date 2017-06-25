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опубликовано редакцией на Переводике 25.06.17 01:30 скаут: Mikfam; переводчик Mikfam; “Al Arabiya”, Саудовская Аравия

Ссылка на оригинал Что стоит знать о Юсуфе Аль-Кардауи в связи с катарским кризисом Примечание : по оригинальной ссылке размещены видео с упоминаемыми в тексте выступлениями главного персонажа. Юсуф Абдаллах Аль-Кардауи, египтянин по происхождению, катарец по гражданству. Это влиятельный человек в Катаре, со множеством последователей, его речи не отвергают, его дела не порицают. Катар ходатайствовал об исключении Аль-Кардауи из американского списка террористов и отказывается выдать его Египту, хотя он включён в списки террористов и Египта,и Саудии, и Эмиратов, и Бахрейна. В жизни Аль-Кардауи делится на этапы и на каждом этапе он полярно менял свои слова и убеждения. Возможно, многие говорят неправду, что этот человек, сидевший в тюрьме при режиме Гамаля Абдальнасыра, в свое время присоединился к организации "Братья - мусульмане" ("Ихван аль-муслимин"), неоднократно покушавшихся на жизнь Гамаля Абдальнасыра. Он был отправлен в Катар в 1961 году по соглашению между государством Катар, египетским правительством и собственно режимом Абдальнасыра. Многие может быть говорят неправду, когда рассказывают, что муэдзин и проповедник шариата из деревни Сафат Тураб в уезде Аль-Кубра, сблизился с руководством "Ихван аль-муслимин" в провинции Аль-Гарбия, а оттуда поехал учиться на факультет основ религии в университет аль-Азхар в Каире, где вошёл в тайную секцию политического крыла "Братьев", преследовавшую цель пробиться во власть. Бывший высокопоставленный сотрудник египетских спецслужб, говоря с корреспондентом "Арабия.нет" об этом периоде жизни Аль-Кардауи, отметил, что для режима Гамаля Абдальнасыра и его спецслужб чрезвычайно важно было получить информацию о составе "Братьев - мусульман" и о тех шейхах, которые держат их сторону. Одним из таких шейхов был Абдуррахман Али Фараг Аль-Синди, возглавлявший секретную группу "ихванов", особого назначения, спланировавшую и организовавшую многие громкие покушения в 1940 - е. Именно шейх Аль-Синди, введенный Абдальнасыром в состав директоров фирмы, управлявшей Суэцким каналом и получивший от Гамаля в подарок автомобиль и слона, выдал список руководителей и ячеек "Братьев - мусульман", что позволило режиму практически разгромить эту организацию в Египте. Тогда Аль-Кардауи и выехал в Катар, по соглашению режима, там он сам преподавателем. Затем он отказался продлять свой египетский выездной паспорт, заявив, что опасается возвращаться в Египет, так как там его могут убить за его оппозицию режиму. Это побудило власти Катара дать Аль-Кардауи гражданство. В 1995 году Аль -Кардауи сблизился с правящей в Катаре фамилией, его фетвы стали поддерживаться государством и реализовываться при его поддержке. Взамен власти Катара получили лояльность "Братьев - мусульман", все фетвы которых были направлены на пользу Катара. В июне того года правителем Катара стал шейх Хамад Бин Халифа, отобравший власть у своего отца путем [бескровного] переворота и Аль - Кардауи сыграл в этом свою роль, поддержав переворот. Он заявил тогда, что передача власти эмиром Халифой Бин Хамадом сыну отвечает интересам и чаяниям мусульманской уммы, катарского народа и является благословенной. Такая позиция Аль - Кардауи стала следствием его конфликта с ушедшим (свергнутым) эмиром Халифой, который выгнал Аль-Кардауи из Катара. Причиной того конфликта стал инцидент с известным египетским писателем и мыслителем Раджа Аль-Наккашем, который с позволения эмира Халифы стал главным редактором популярнейшего в то время журнала "Доха" и ежедневной газеты "Ар-Рая". Наккаш представил арабскому миру образ Катара как прогрессивного государства с высокой культурой, это приблизило его к эмиру и сделало его советником. Однако Аль-Кардауи обвинил Наккаша, на основании некоторых его взглядов и суждений, в неверии. Эмир побоялся последствий фетв Аль-Кардауи, журнал "Доха" был закрыт, хотя Наккаш и сохранил за собой место в газете "Ар-Рая". Поняв, что эмир не простит его, Аль-Кардауи сделал ставку на его сына и дал шариатское суждение в пользу переворота. Новый правитель лично обеспечил Аль-Кардауи постоянное место в эфире созданного в 1996 году телеканала "Аль-Джазира" с собственной передачей. И Аль-Кардауи использовал это для укрепления позиций "Братьев-мусульман", для которых Катар стал "маткой", в том числе финансовой. Однако у популярности Аль-Кардауи в эфире есть и оборотная сторона. Ютьюб зафиксировал, что был период когда шейх высказывался комплиментарным образом в адрес сирийского президента Башара Асада и партии "Хезболла", называя их оплотом арабов против Запада. [Для сирийского правительства и спецслужб тогда это было актуально, на фоне введения многопартийности и борьбы с американцами в Ираке. Придёт время и эта политика аукнется сирийским властям : десятки тысяч сирийцев и в первую очередь молодых, окажутся вовлечены в сети радикальной идеологии]. Аль-Кардауи в свое время издал фетвы, поддерживающие позицию Катара в отношении вторжения в Ирак (Катар его не поддержал), а также благословлавляющие мусульман на борьбу с американцами в Ираке и Афганистане. При этом Аль-Кардауи пошёл против интересов мусульман Судана, поддержав отделение его южной части, так как это соответствовало официальной позиции Катара. В свое время Аль-Кардауи хвалил тунисского президента Зин Альабидина бин Али за его высокую культуру и прочие добродетели, но после того как тот был свергнут революцией, назвал его "глупцом", так как это соответствовало позиции Катара. Аль-Кардауи призвал египетских парней участвовать в революции против режима Хосни Мубарака, ведь это соответствовало политике катарских властей, ясно отраженной каналом "Аль-Джазира". Ну а когда "Братья - мусульмане" пришли в Египте к власти, Аль-Кардауи заявил с телеэкрана, что тот, кто выступит против Мохаммада Аль-Мурси, станет отступником - отщепенцем (хариджитом, хаваридж). Ведь именно прихода "ихванов" к власти в Египте Катар и добивался. Связь взглядов и суждений Аль-Кардауи со взглядами и суждениями "Братьев-мусульман" вообще носит комедийный характер - в эфире "Аль-Джазиры" он как-то сказал, что присутствовал на выступлении Мурси и министры обороны (Абдельфаттах Ас-Сиси), внутренних и иностранных дел проявляли там не меньше одобрения и энтузиазма, чем представители самих "ихванов". Однако Аль-Кардауи мол уже и тогда не верил в их искренность. Фетва Аль-Кардауи о войне против ливийского лидера Муаммара аль-Каддафи совпала с официальным заявлением Катара, который выразил готовность поддержать деньгами и оружием Революционный совет Бенгази после выступления его спикера Мустафы Гарьяни (родственник Садыка Гарьяни, ставшего верховным муфтием Ливии при коалиционном правительстве с участием "Братьев - мусульман", которым он близок, запретил в мечетях молиться за Каддафи после его убийства). Аль-Кардауи подверг критике тех, кто выступил против ЧМ - 2022 в Катаре по футболу на основании продаж алкоголя во время Мондиаля. По словам Аль-Кардауи, доходы и слава Катара важнее подобных соображений. Связь Аль-Кардауи с эмиром Хамадом Бин Халифой носила тесный и взаимовыгодный характер. Эмир обращался за шариатскит разъяснениями и обоснованиями, а Кардауи превозносил его имя и дела в исламском мире. Дошло до того, что эмир ходатайствовал в США не вносить Аль-Кардауи в список террористов. Аль-Кардауи по этому поводу сказал в адрес эмира много похвальных слов и добавил, что милостью Божьей Катар открыл ему путь и не воздвигает никаких препятствий свободе его высказываний в лекциях, проповедях в мечетях, теле - и радиоэфире, в газетах и на передаче "Аль-Джазиры". "Слава Аллаху, - сказал Аль-Кардауи - что я не вернулся в Египет, где был бы уничтожен как мои братья ". [Катар отказывается выдать Аль-Кардауи Египту, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и кровопролитию]



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