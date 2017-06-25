Сирия по заказу Бильдербергов: в какую тайную игру против России ввязался Макрон

Первые же шаги нового президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Ближнего Востока повергли в шок общественность.

Ставленник Ротшильдов не только выступил против свержения Асада в Сирии, но и осудил Саркози за вторжение в Ливию. Более того, Макрон повторил идеи Трампа с отказом от политики навязывания демократии и привел в пример Жака Ширака, при котором Франция выступила против войны США в Ираке.

Вот что заявил Эммануль Макров 21 июня в интервью итальянской газете Corriere della sera:

«Со мной настанет конец форме неоконсерватизма, которую импортирует Франция вот уже 10 лет. Демократия не привносится извне без участия народа. Франция не принимала участие в войне в Ираке и была права. Но она ошиблась в войне в Ливии. Каковы результаты этих двух интервенций? Разрушенные государства, на территории которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это повторилось в Сирии».

Однако не стоит обольщаться этим громким заявлениям начинающего президента. В действительности, реверанс в сторону Асада имеет чисто экономическую подоплеку. Он связан, в первую очередь, с тем, что французский энергетический гигант Total собирается подписать с Ираном важное соглашение о разведке и добыче нефти. Кроме того, как пишет Russia Insider, здесь также скрыта новая уловка ЕС по размену территориальной целостности Сирии на ослабление европейских санкций.

Все это во многом объясняет, почему новое заявление Макрона по Сирии так резко контрастирует с тем, что он говорил во время своей предвыборной кампании. Еще недавно Макрон вслед за Олландом был готов напасть на Сирию, даже без мандата ООН, чтобы «нейтрализовать химический потенциал». Более того, начиная с апрельской химатаки в Идлибе, общественное мнение Франции усиленно готовилось к военному вмешательству в сирийский конфликт.

Будущий министр вооруженных сил Сильви Гулард ещё месяц назад признала присутствие французского военного контингента на территории Сирии. 20 июня телеканал LCP показал репортаж о «конфискованной революции в Сирии», где ещё раз рассказал о «крематориях в тюрьмах Асада». Там также прозвучал знаменитый тезис Макрона о том, что «Асад и ДАИШ* – это два варварства, дополняющих друг друга».

И вдруг такая резкая смена приоритетов в Париже. Определенную роль здесь вновь сыграли иранцы, которые пригрозили раскрыть убедительные доказательства американского финансирования «Исламского государства»*. Однако и Париж, и Берлин поддерживают проект США по созданию Курдистана в Сирии и готовы отказаться от риторики против Асада для скорейшего прекращения военных действий, чтобы закрепить курдские завоевания к востоку от Евфрата.

Поэтому главную причину в признании Асада следует искать в закулисье ротшильдовского правления и рассматривать их в контексте Катарского кризиса, который разразился после собрания Бильдербергского клуба в начале июня. Присутствовавшие на собрании генерал Бенуа Пюга, бывший начальник Генштаба и командир спецназа в Сирии, и Бруно Тертрейс, неоконсервативный стратег департамента обороны, представляли там проект Макрона. Однако съезд Бильдербергов завершился расколом между американской и британо-европейской элитой относительно дальнейшего раздела Ближнего Востока.

Этот раскол связан, в первую очередь, с противоречиями между двумя традиционными соперниками за колонии Старого Света – США и Великобританией, за которыми условно стоят коллективные кланы «Рокфеллеров» и «Ротшильдов». Если Трамп сделал ставку на Саудитов, то британо-европейская аристократия – на Катар и «Братьев-мусульман» при сопутствующей поддержке все того же Ирана. И здесь иранские симпатии вызваны не только ожиданием прибыльных контрактов с Францией. Все намного сложнее.

Как сообщают отставные разведчики из движения ветеранов США, Исламская революция в Иране 1979 года был атакой спецоперацией ЦРУ и МИ-6, как и более известные «цветные революции» Арабской весны или Украинского Майдана. Причем, решение по замене иранского шаха на религиозного проповедника Хомейни было принято также при участии Бильдербергского клуба. Новую стратегию Белого дома в отношении ИРИ возглавил член клуба Джордж Болл под надзором Збигнева Бжезинского.

К тому времени иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви утратил поддержку своих англо-саксонских союзников в связи с проводимой в стране модернизацией экономики. Он не только принял ядерную программу на 90 млн долларов и начал земельную реформу, но также решил увеличить добычу нефти и принял серьезные меры по борьбе с контрабандой. Однако главная цель тегеранской спецоперации заключалась в том, что распространить спровоцированный хаос по «дуге нестабильности» Бжезинского в мусульманские регионы Советского Союза.

Именно поэтому ставка делалась на «поощрение автономных групп, такие как курды, армяне, ливанские марониты, эфиопские копты, азербайджанские турки и так далее», то есть проводилась политика балканизации Ближнего Востока по племенному и религиозному признаку. Тогда же «Братья-мусульмане» были записаны в союзники Ирана, что происходит сегодня после Катарского кризиса.

Таким образом, история повторяется. Остается неизвестным в подробностях лишь новый план против России, хотя в общих чертах он не изменился и по-прежнему ставит целью дестабилизировать нашу страну с помощью выпестованного англо-саксонскими спецслужбами терроризма.

*ДАИШ, или «Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда

Alena Bajowa

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