Франция "не признает аннексию Крыма"

Эммануэль Макрон напомнил, что аннексия Россией украинской провинции не признана и что он желает продолжения Минского процесса.

Источник - AFP

Эммануэль Макрон намерен продолжить самоутверждаться по отношению к Владимиру Путину. Во время пресс-конференции с его украинским коллегой Петро Порошенко он снова подтвердил, что "Франция не признает аннексию Крыма" Россией. "Франция дорожит суверенитетом Украины в ее признанных границах", - добавил Эммануэль Макрон, повторив его приверженность процессу Минских соглашений, который на данный момент буксует. "Я вновь подтвердил президенту Порошенко мою готовность продолжать Минский процесс и добиться до встречи "большой двадцатки" содержательного обсуждения в нормандском формате [который включает Францию и Россию, Украину и Германию, прим. ред.] с присутствием на некоторое время ОБСЕ", - продолжил президент Макрон во время часовой встречи с главой украинского государства. Эммануэль Макрон выразил пожелание "конкретного решения выхода из кризиса".

Во время следующей встречи в нормандском формате в конце июня или начале июля он хочет, чтобы "на обсуждение были представлены ряд предусловий, чтобы повлиять на ситуацию: отвод всех сил, находящихся рядом с границей, с присутствием ОБСЕ или же при международных силах и средствах, чтобы ее обезопасить, продвижение по вопросу [экономической] блокады и продвижение по вопросу пленных", вместе с "информацией под эгидой ОБСЕ о реалиях того, что происходит на границе". "Моя готовность в том, чтобы провести встречи с ясными целями и конкретными результатами, даже если эти результаты могут показаться ограниченными", - добавил он. Нужно, чтобы мы предоставили себе еще несколько месяцев, чтобы добиться успеха в контексте этих соглашений".

10000 погибших

Украинский президент, со своей стороны, пожелал "присутствия ОБСЕ круглые сутки на линии соприкосновения". "У меня намного больше оптимизма" после встречи с Эммануэлем Макроном, сказал он, в надежде на "мирный план и деоккупацию Украины". Украина с 2014 года находится во власти вооруженного конфликта между пророссийскими сепаратистами на востоке страны и силами Киева, в котором погибли более 10000 человек. Соединенные Штаты и их европейские союзники, которые ввели санкции против России, требуют перед тем, как снять санкции, выполнить мирные Минские соглашения, заключенные в 2015 году, которые должны остановить боевые действия, но которые на сегодня не позволили положить конец конфликту.

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