Информационные атаки и угрозы США захлебнулись, не начавшись!

Две новости сделали сегодня мой день: ответ депутата Госдумы Антона Морозова на заявление НАТО о российской угрозе и послание Белого дома, в котором он возлагает вину за все будущие химические атаки на Россию и Иран. Подстраховались по всем фронтам: и в Европе, и в Сирии, надо полагать? Или Штаты опять задумали антироссийские провокации?

Что касается российской угрозы, то мотивы руководства Альянса несложно просчитать. Европу нужно встряхнуть и напомнить, что Россию бояться надо и свой военный потенциал наращивать, а не сотрудничество налаживать.

НАТО хоть и оккупировало Европу, но общественность еще возмущается, значит, пора найти веские причины для усиления влияния атлантистов. На роль «страшилки» выбрали Россию, главное, правильно подать информацию и способствовать нагнетанию обстановки в странах ЕС. Отсюда и заявления натовских генералов о наращивании Москвой стратегического потенциала.

Правда, при подаче информации опускается тот факт, что укрепление обороноспособности страны - нормальный ответ на агрессивную политику НАТО. Расширение Альянса на восток не прибавляет уверенности в мирных намерениях Запада. Заявление же о росте российской угрозы не что иное, как страх получить адекватный ответ на собственную агрессию и тактический ход. Ведь Москва намерена сохранить стратегический баланс сил в регионе.

Помимо Европы остается еще и Ближний Восток, на котором позиции России окрепли, завязались более тесные дружественные отношения со странами региона, особенно с Ираном и Сирией. Это пришлось не по нутру американцам и их западным союзникам. Ладно бы, Россия «увязла коготками» в сирийской гражданской войне, ввела бы войска и начала нести многочисленные потери, но нет: Россия оказывает только помощь Дамаску в борьбе с террористами, причем на законном основании, в отличие от США.

Значит, нужно искать «зацепки», чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и призвать к ответу, пусть и посредством новых санкций. По-другому объяснить вздорное заявление Белого дома о том, что Асад готовит «очередное нападение с применением химического оружия», попутно угрожая правительству, президенту и военным в Сирии, невозможно.

Несложно догадаться, что Иран и Россия не промолчат в случае агрессии США, значит, нужно нейтрализовать их заранее. Так, постпред США при ООН Никки Хейли написала в Twitter: «Вина за любые новые атаки, совершённые против сирийцев, будет возложена не только на Асада, но и на Россию и Иран, которые поддерживают его убийства собственного народа».

Интересно, какие террористические группировки американские спецы уже снабдили запрещенным химическим оружием, и в каких сирийских городах и поселках экстремисты собираются атаковать мирных жителей, с целью подставить правительственные войска? Американцы просто так уже не могут начать бомбить войска Асада: получили предупреждение от Москвы!

Принимая во внимание тот факт, что союзником Дамаска помимо Москвы является еще и Тегеран, приходится США быть начеку. Не стоит думать, что американцы заботятся о сирийских жителях, потому и грозят Асаду. Сколько уже на руках военных США крови невинных людей, убитых «случайно»?

Причина в том, что российское Минобороны обещало взять на прицел любой самолет западной коалиции, находящийся к западу от Евфрата. Значит, США нужно легализовать удар по сирийским военным. Новая «сказочка» о химической атаке Асада пущена в дело. Доказательств опять нет, только громкие заявления администрации Белого дома.

Если оценить два этих заявления относительно России, становится ясно: США продолжают формировать в сознании мировой общественности образ жестокого агрессора, расположившегося на Востоке. Россия якобы угрожает европейской безопасности, поддерживает неугодного Западу Башара Асада и не желает прислушиваться к пожеланиям из Белого дома.

Мол, США дали ей «последнее китайское предупреждение», дальше пеняйте на себя. Примерно такая картинка должна сформироваться в сознании западного обывателя? Геополитические игрища на грани фола? Не стоит так рисковать… Россия уже дала понять: стратегический баланс сил в регионе, в том числе и на Ближнем Востоке, будет сохранен. Так что, game over, янки!

Евгений Радугин