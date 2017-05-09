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опубликовано редакцией на Переводике 09.05.17 18:38
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Республика Крым обеспечила всех своих ветеранов жильем

Сегодня в Крыму, как и во всех городах России, прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Великой Победы. Перед началом официальной части Сергей Аксенов встретился с ветеранами. Для Крыма  сегодня произошло знаковое событие - это сам парад, так как состоялся он впервые.


На центральной улице Симферополя состоялось прохождение торжественным маршем частей и подразделений Симферопольского гарнизона, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также механизированной колонны военной техники. Принимал военный парад начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин. Командовал парадом командир 126-й отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов. Парад сопровождался песнями военных лет. Так же прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 30 тысяч человек.

Кроме праздничных мероприятий властями Крыма было полностью выполнено поручения Владимира Путина по обеспечению всех ветеранов жильем. «На сегодняшний день ветераны — это особые люди, которые находятся под постоянной заботой государства, и рад, что к этому великому празднику, Дню Великой Победы, мы смогли выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, обеспечив наших ветеранов жильем. Каждому ветерану выдавалась финансовая помощь — более 1 млн. рублей, программа завершена на 100%».

Так же он выразил слова благодарности участникам войны за совершенный ими подвиг и проявленный героизм.

«Выражаю слова благодарности и уважения за подвиг, который совершили наши дорогие ветераны, дав возможность своим потомкам жить под мирным небом. Низкий поклон! Живите долго, радуйте своих близких, продолжая проявлять героическую выдержку и стойкость. Именно с вас мы берем пример. Вечная память тем, кто не вернулся с этой ужасной войны, и вечная слава тем, кто пережил ее трудности и невзгоды! С Днем Победы!», — написал Аксенов.

Власти Крыма стараются обеспечить ветеранов всем необходимым. Глава Республики максимально ответственно подошел к поручению президента, и результат говорит сам за себя, на данный момент все ветераны, проживающие на полуострове, обеспечены достойным жильем.

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