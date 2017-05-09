Республика Крым обеспечила всех своих ветеранов жильем

Сегодня в Крыму, как и во всех городах России, прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Великой Победы. Перед началом официальной части Сергей Аксенов встретился с ветеранами. Для Крыма сегодня произошло знаковое событие - это сам парад, так как состоялся он впервые.

На центральной улице Симферополя состоялось прохождение торжественным маршем частей и подразделений Симферопольского гарнизона, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также механизированной колонны военной техники. Принимал военный парад начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин. Командовал парадом командир 126-й отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов. Парад сопровождался песнями военных лет. Так же прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около 30 тысяч человек.

Кроме праздничных мероприятий властями Крыма было полностью выполнено поручения Владимира Путина по обеспечению всех ветеранов жильем.

Так же он выразил слова благодарности участникам войны за совершенный ими подвиг и проявленный героизм.

— написал Аксенов.

Власти Крыма стараются обеспечить ветеранов всем необходимым. Глава Республики максимально ответственно подошел к поручению президента, и результат говорит сам за себя, на данный момент все ветераны, проживающие на полуострове, обеспечены достойным жильем.

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