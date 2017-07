архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.07.17 01:45 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Op-ed: America must accept its status as an empire" США - 24 июня 2017 г. Мнение: Америка должна принять свой статус как Империи

Ларри Сарселли Larry Carcelli Jun 24 2017 Я очень озабочен недавними внешнеполитическими решениями, принятыми администрацией Трампа, которые отталкивают от нас некогда надежных союзников. Я полагаю, что эти решения были приняты на основе грубого неправильного прочтения истории. Как представляется, администрация Трампа не понимает, что после падения Советского Союза, Соединенные Штаты непрерывно трансформировались из суверенного государства в Империю. Проблемы, которые стоят перед Соединенными Штатами сегодня - это те же самые проблемы, которые стояли перед всеми империями на стадии становления в прошлом. Принятие этого сдвига парадигмы чрезвычайно важно для нахождения реалистических решений текущих проблем. Успех любого политического образования основан на обмене безопасности и благополучия на преданность. У суверенного государства есть роскошь сосредоточения почти исключительно на узких потребностях его собственного однородного и хорошо понятого политикума. Империи же должны согласовывать потребности более многочисленного и разнородного населения. Наша собственная безопасность и благополучие теперь неразрывно связаны с безопасностью и благополучием наших союзников. Наши военные союзы гарантируют доступ к сырью и обеспечивают торговые маршруты. Наши торговые соглашения связывают нас во взаимовыгодной паутине экономического благополучия. И наши политические союзы укрепляют культурные ценности, которые продвигают универсальную надежду на лучшее будущее, которая, в свою очередь, поддерживается лояльностью обширного и разнородного населения. Именно эта преданность позволяет нашей империи процветать. Исторически, империя скреплялась той данью, которую платили покоренные народы имперскому гегемону. Американская империя построила уникальную систему дани, которая не требует от государств-субъектов подчинения [диктату], не принуждает к династическим бракам, не облагает налогами, не эксплуатирует местное население или не принуждает заключать несправедливые торговые соглашения. Американская империя охотно снабжает бесконечным разнообразием дешевых промышленных товаров в обмен на безопасность и обещание материального благополучия. Мы обмениваем труд на Американскую Мечту. И, в противоречии с широко распространенным мнением, Соединенные Штаты должны поддерживать торговый дефицит, чтобы сохранять ликвидность в системе международной торговли. Если бы мы когда-либо смогли достигнуть нейтрального торгового баланса, то экономика всего мира скорее всего разрушилась бы. Три миллиарда жителей империи могут процветать только в стабильных социальных и политических системах, которые обеспечивают им средства к существованию и надежду на достижение Американской мечты. Только империя может гарантировать им этот вид безопасности. К примеру, некоторые страны, граничащие с Китаем и Россией , в подавляющем большинстве своём уязвимы для значительно более мощных военных сил их более крупных соседей. Финансирование военной инфраструктуры, способной сдержать их, невозможно без лояльности и помощи наших союзников. Сумма совместных усилий всех стран Империи, сотрудничающих для защиты своих границ, больше, чем просто арифметическая сумма усилий отдельных стран. На протяжении последних более чем двух десятков лет, молодые мужчины и женщины американских вооруженных сил умирали служа Империи. Мы воздаем почести их великой жертве и любви к Соединенным Штатам, не признавая при этом их славную службу для Империи. Настала пора этой благородной жертве на службе для половины человечества быть признанной. Эту жертву, облагороженную правдой, нельзя преуменьшить. Для защиты Империи всегда будут нужны кровь и драгоценные жизни американцев. Эту необходимость нужно осознать и воспринимать как реальность. Наконец, успешный переход к Империи потребует переписать общественный договор внутри самих Соединенных Штатов, чтобы приспособить его к усилению экономической конкуренции и потере рабочих мест. Это потребует, чтобы мы обратились непосредственно к преобладающим идеям которые направляют Западную культуру. Трудно иногда переварить оскорбительное неуважение наших ключевых убеждений - в неприкосновенность человека и необходимость справедливости, когда культуры второго и третьего мира изо всех сил пытаются внедриться в современность. Мы должны найти в себе силы ограничить наш сиюминутный импульс - наказать и ненавидеть, и развивать постоянное терпение потихоньку воспитывать в этих культурах возможность более широкого принятия гуманитарных ценностей.

Комментарии EmmanuelGoldstein1984 • 7 days ago Да, конечно США - Империя. Это было верно не только начиная с падения Советского Союза, как утверждает автор , но в течение почти 200 лет! В 1823 году Доктрина Монро задекларировала, что все Западное полушарие по сути дела является собственностью Соединенных Штатов, и последующее столетие США действовали с этих позиций, присоединяя мексиканскую территорию, вторгаясь в Гавайи и на Кубу. В 20-м веке, американский неоколониализм распространился фактически на всю Латинскую Америку и множество других стран во всем мире. У нас теперь есть более 800 военных баз в, приблизительно, 130 странах. (В отличие от этого, у России - приблизительно дюжина баз вне ее границ, а у Китая - только одна.)

И едва ли можно сказать, что это благородный вид империи, каким его, кажется, видит автор. Те малые страны, которые попадают в его тень, удерживаются там не (давно не существующей) Американской мечтой, а лишь военной и экономической силой. Это - то, как работали все империи на протяжении всей истории; американская Империя - не исключение.











Godswill EmmanuelGoldstein1984 • 7 days ago



... и все мы знаем - как заканчивают империи.



EmmanuelGoldstein1984 Godswill • 7 days ago Да . . . и Трамп ускоряет этот процесс.

