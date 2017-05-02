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опубликовано редакцией на Переводике 02.05.17 13:31
скаут: Gisha2;
 
 

Чья это дилемма: Republic или Обамы?


Почему Republic выгораживает Обаму не так интересно, как любопытно то, каким способом издание это делает: недоговаривает, шлифует факты и подводит за руку к нужному выводу. Читая превью статьи Republic «Дилемма Обамы. Что плохого в речи за $400 тысяч?», понимаешь, что Republic не видит злого умысла в продаже собственных идеалов, которыми так кичился, уже бывший президент США.



Republic удивляется:

«Казалось бы, что удивительного в таком заработке? Платные речи – обычный источник дохода для бывших президентов США. Они исчисляются сотнями. На них зарабатывают миллионы долларов. Но на Обаму ополчились как сторонники, так и противники. Обвинители и защитники приводят схожие аргументы, но делают из них разные выводы»

Сорок тысяч в минуту – именно такую сумму Обама собирается получить за 10-ти минутное выступление на конференции по здравоохранению, которую организует финансовая фирма Cantor Fitzgerald для представителей Уолл-стрит, пишет «Коммерсант».

«Такой вид заработка для высоких отставных политиков в Америке традиционен. Огромными гонорарами за речи не гнушались ни Джордж Буш, ни Билл Клинтон. Хиллари Клинтон подрабатывала таким образом даже во время президентской гонки. Правда, ее вознаграждение было скромнее — 200 тысяч долларов. Тем не менее американцы негодуют, а родная партия Обамы в растерянности. Дело не в деньгах даже, а в том, от кого он их возьмет. Все восемь лет у власти Обама критиковал дельцов Уолл-стрит, обвинял их в мировом кризисе и говорил о чудовищном неравенстве доходов между обычными американцами и банкирами. И вот, пожалуйста, соглашается прийти к ним на «вечеринку» в роли свадебного генерала за фантастическую сумму»

Можно еще добавить, что Билл Клинтон получал по 200 тысяч долларов за речь, его преемник Джордж Буш – по 175 тысяч долларов. А Обама, который сокрушался о неравенстве доходов наплевал на свои слова и идеалы и попросил в два раза больше. Видимо, понимая, что «задобрить собственную совесть» дешево не получится.

Довольно внятное и простое объяснение «почему стыдят именно Обаму», не устраивает Republic. Возможно, редакция, по-прежнему, считает себя в долгу перед Обамой… А долг, как говорится, «платежом красен».

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теги: Россия, Оппозиция  
   
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