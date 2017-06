архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.06.17 04:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Defense News”,

"Russian military 'harassed' US-flagged merchant ship in the Baltic ahead of exercises" США - 27 июня 2017 г. На Балтике, российские военные “наехали” на грузовое судно шедшее под флагом Соединённых Штатов Америки Судно M/V Green Ridge было зафрахтовано ВМС США для доставки тяжелой военной техники в Литву для проведения учений Saber Strike 2017

Дэвид Лартер David B. Larter, June 27, 2017 (Photo Credit: Lance Cpl. Darien J. Bjorndal/U.S. Marine Corps)

WASHINGTON — Российские военные были обвинены в том, что они “причинили беспокойство” грузовому судну шедшему под флагом США, судно M/V Green Ridge перевозило технику и оборудование для ежегодно проводимых в Балтийском регионе военных учений, которые завершились в пятницу.

В конце мая, когда судно M/V Green Ridge направлялось в порт в Литве, его преследовали по крайней мере один российский военный корабль и несколько вертолетов. Во внутреннем отчете об инциденте, полученном Defense News, капитан судна охарактеризовал это преследование как “интенсивное и угрожающее”.

Инцидент напоминает о недавних многократных столкновениях между силами США и НАТО и российскими вооруженными силами в этом регионе, который начал становиться все более и более нестабильным после вторжения России в Крым в 2014 году. Теперь эксперты предупреждают, что преследование невооруженного американского грузового судна, перевозящего военную технику, подчеркивает потенциальную уязвимость способности США доставить тяжелое оборудование в регион. В своем заявлении, американское Транспортное командование сообщило что ему известно об инциденте и признало , что судно перевозило оборудование и технику для проведения учений Saber Strike 2017, в которых принимают участие войска США и НАТО. “Мы знаем о ситуации якобы имевшей место 25 мая, в которую были вовлечены законтрактованное судно под американским флагом, российский военный корабль и самолет”говорится в заявлении. “Коммерческое судно направлялось в Литву и было законтрактовано американским Министерством обороны для транспортировки оборудования для предстоящих плановых учений”.

Соединённые Штаты регулярно оперируют в данном регионе и ожидают, что все другие будут также вести себя безопасно, можно прочитать в заявлении.

“Корабли и самолеты США находятся в Балтийском море в полном соответствии с международным правом и действуют как обычно, на основе общепринятых правил. Американская авиация и суда регулярно, в установленном порядке взаимодействуют с другими странами, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ, в международных водах, и большинство взаимодействий проходят безопасно и профессионально".

“Одновременно ожидается, что действующие в соответствии с контрактом Минобороны, коммерческие грузоперевозчики также будут соблюдать те же самые морские законы. Мы ожидаем, что и российские суда и самолеты также будут действовать профессионально и безопасно".

M/V Green Ridge - судно для перевозки автотранспортных средств, валовый регистровый тоннаж - около 57500 тонн.

Согласно внутреннему рапорту об инциденте, он произошел вблизи российских вод.

"Капитан M/V Green Ridge... сообщил, что вблизи российских вод, на подходе к Клайпеде, Литва, его преследовали российские суда и вертолеты” сказано в рапорте. "Капитан охарактеризовал преследование как интенсивное и угрожающее. Судно сопровождалось до литовской границы".

Из рапорта неясно, какие меры русских были сочтены угрожающими.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, учения проводились на территории Прибалтики и Польши, в них участвовало приблизительно 11 000 военнослужащих из США и стран НАТО - Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Словакии и Великобритании.

На электронные письма с просьбами о комментариях по эпизоду с Green Ridge, направленные в российское посольство в Вашингтоне, ответа получено не было.

Брук Грехэн, исполнительный директор Central Gulf Lines, компании, под управлением которой находился M/V Green Ridge во время инцидента, также подтвердил инцидент в электронном письме.

“Наше судно под американским флагом, M/V Green Ridge, во время перехода в Литву, действительно связывалось с российским военным кораблем” написал Грехэн. “Когда идёшь по таким районам с интенсивным судоходством как Балтийское море, часто приходится взаимодействовать с другими судами, включая военные корабли. Обычно контакты, обмен информацией проходят четко и профессионально. Однако, бывают и исключения. Наша команда ответила профессионально и никакой задержки в результате инцидента не было”.

Американская уязвимость?

Перехват судна под американским флагом вблизи российских территориальных вод - это образчик продолжающихся, всё более агрессивных в последние годы, маневров вокруг американских и НАТОвских военных подразделений, заявил отставной американский адмирал Джеймс Ставридис, бывший командующий силами Альянса и глава Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете им. Тафтса.

“Если сообщения американского грузового судна правдивы, то это целиком и полностью соответствует картине продолжающихся агрессивных действий российской стороны против самолетов и морских судов, количество которых постоянно увеличивалось в течение последних трех лет” сказал Ставридис. “Что является новым, так это то что данное судно шло под флагом Соединённых Штатов” сказал он, добавив, что действия, как сообщается, были опасными и неприемлимыми.

Поскольку, в связи с действиями России в Сирии и на Украине, напряжение в регионе нарастает, эксперты опасаются, что перехват мог бы быть зловещим напоминанием о том, что американская приверженность идее защиты Европы в значительной степени зависит от морских путей сообщения. Это, в свою очередь, могло бы помочь объяснить, почему Россия пыталась запугать невооруженного “купца”.

Агрессивные действия России по отношению к Green Ridge, по мнению некоторых экспертов, высвечивает то, что может стать критической слабостью в способности Соединенных Штатов проектировать свою силу в Прибалтике.

“США не могут отправить свои вооруженные силы ни в одну точку в мире без определенной степени зависимости от частных коммерческих грузоперевозчиков" сказал Дэн Гур, бывший чиновник администрации джорджа Буша-старшего и аналитик Лексингтонского института в Вирджинии. “Россия может попытаться сделать перевозки неудобными для этих компаний, и если компании решат - “‘Мы не будем делать это больше; слишком много проблем”, то у США будет проблема на руках".

“Таким образом, это может не просто запугивание, но запугивание с определенной целью” добавил Гур.

Данная проблема имеет отношение к продолжающимся в американских ВМС дебатах о новом фрегате, Это тип корабля который традиционно использовался как противолодочный и корабль эскорта, сказал Джерри Хендрикс, отставной лётчик ВМС и аналитик Центра Новой американской безопасности (Center for a New American Security).

"Это очень агрессивный сигнал для всей структуры Альянса" сказал Хендрикс. НАТО полностью осознаёт, как важна транспортировка тяжелой военной техники для защиты организации и запугивание транспортной составляющей дает Альянсу знатьЮ что Россия может взять её на прицел.

В недавней статье об Исландско-Фарерском рубеже, главном оперативном направлении российских подлодок, Хендрикс и его товарищ, аналитик CNAS Джулианн Смит подчеркнули нехватку фрегатов, а также сокращение числа торпедных подводных лодок, как угрозу безопасности конвоев, которые будут крайне важны для переброски войск и грузов в случае войны в Европе.

“Страны-члены НАТО, имеющие выход на Атлантику, теперь обладают гораздо меньшим количеством фрегатов, - главным классом надводных кораблей предназначенных для ведения противолодочной борьбы, чем они имели 20 лет назад”, говорится в статье. “Если в 1995 году у них было, в общей сложности, приблизительно 100 фрегатов, то сегодня их численность сократилась до 51-го. Точно так же, в 1995 году у этих стран было 145 торпедных подводных лодок, предназначенных для борьбы с судами и подлодками противника, то сегодня их численность уменьшилась до 84-х. .

“В результате, способность НАТО отслеживать и контролировать подводные угрозы серьёзно деградировала, в то время как реваншистская Россия вновь бросает вызов интересам НАТО в Атлантическом океане и Средиземном море” - говорится в статье.

Военно-морские силы списали свой последний “Оливер Хазард Перри”-класс фрегат в 2015 году, хотя сама платформа давно уже была разоружена и использовалась главным образом для представительства и патрулей по борьбе с наркотиками. ВМС сегодня завершают проектирование нового фрегата, имеющего противолодочное зенитное вооружение и, как ожидается, опубликуют формальный запрос на предложения от промышленности к концу бюджетного года.



