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опубликовано редакцией на Переводике 30.06.17 04:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На Балтике, российские военные “наехали” на грузовое судно шедшее под флагом Соединённых Штатов Америки

Судно M/V Green Ridge  было  зафрахтовано  ВМС США  для  доставки тяжелой  военной  техники  в  Литву  для  проведения  учений  Saber Strike 2017


Дэвид Лартер  David B. Larter, June 27, 2017

(Photo Credit: Lance Cpl. Darien J. Bjorndal/U.S. Marine Corps)


WASHINGTON — Российские военные  были обвинены в том,  что  они  “причинили  беспокойство” грузовому  судну  шедшему  под  флагом США,  судно  M/V Green Ridge  перевозило  технику  и  оборудование  для  ежегодно  проводимых  в Балтийском регионе  военных учений, которые  завершились  в пятницу.


В конце мая, когда  судно  M/V Green Ridge   направлялось в порт в Литве,  его  преследовали  по крайней мере один российский военный корабль и  несколько вертолетов.  Во  внутреннем  отчете  об инциденте, полученном Defense News,  капитан  судна  охарактеризовал  это  преследование  как “интенсивное и угрожающее”.


Инцидент напоминает о недавних  многократных  столкновениях между  силами  США и НАТО и российскими вооруженными силами в этом регионе, который  начал  становиться  все более и более нестабильным  после  вторжения России в Крым в 2014 году. Теперь эксперты предупреждают, что преследование невооруженного  американского  грузового  судна,  перевозящего  военную технику, подчеркивает потенциальную уязвимость  способности США  доставить  тяжелое оборудование в регион.

В  своем  заявлении,  американское  Транспортное  командование  сообщило  что  ему  известно  об  инциденте и признало , что судно  перевозило  оборудование и  технику  для  проведения  учений  Saber Strike 2017,  в  которых  принимают  участие  войска  США  и  НАТО.  

“Мы знаем о  ситуации  якобы  имевшей  место  25 мая,  в  которую  были  вовлечены   законтрактованное  судно  под  американским  флагом,   российский  военный  корабль  и самолет”говорится  в заявлении. “Коммерческое судно направлялось в Литву и было законтрактовано американским Министерством обороны для  транспортировки оборудования  для предстоящих  плановых  учений”.


Соединённые Штаты  регулярно оперируют в  данном  регионе  и ожидают, что все  другие  будут также  вести себя безопасно, можно  прочитать  в  заявлении.


“Корабли  и  самолеты  США  находятся  в  Балтийском море   в  полном  соответствии   с международным правом  и  действуют  как  обычно,  на  основе  общепринятых  правил. Американская  авиация   и суда  регулярно,  в  установленном  порядке  взаимодействуют с другими странами, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ, в международных  водах, и большинство взаимодействий   проходят  безопасно и профессионально".  


“Одновременно  ожидается,  что  действующие  в соответствии с контрактом Минобороны, коммерческие грузоперевозчики также  будут соблюдать  те же самые морские законы. Мы ожидаем, что и  российские суда и самолеты  также  будут  действовать  профессионально и  безопасно".


M/V Green Ridge -  судно  для  перевозки  автотранспортных  средств,   валовый  регистровый  тоннаж - около 57500 тонн.


Согласно внутреннему  рапорту  об  инциденте,  он  произошел  вблизи  российских вод.


"Капитан M/V Green Ridge... сообщил, что вблизи  российских   вод,  на  подходе к Клайпеде, Литва,  его преследовали российские суда и вертолеты” сказано в  рапорте. "Капитан  охарактеризовал преследование как интенсивное и угрожающее. Судно сопровождалось  до  литовской границы".


Из  рапорта неясно, какие меры русских  были  сочтены  угрожающими.


Согласно пресс-релизу  Министерства  обороны,  учения  проводились  на  территории  Прибалтики  и  Польши,  в   них   участвовало  приблизительно 11 000 военнослужащих из  США  и  стран  НАТО  -  Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Словакии  и  Великобритании.


На  электронные письма  с  просьбами  о  комментариях  по  эпизоду  с Green Ridge,  направленные  в российское  посольство  в Вашингтоне,  ответа  получено  не  было.


Брук Грехэн, исполнительный директор Central Gulf Lines, компании, под  управлением  которой  находился  M/V Green Ridge во время инцидента, также  подтвердил  инцидент в электронном письме.


“Наше судно  под  американским  флагом, M/V Green Ridge, во время  перехода   в Литву, действительно  связывалось  с российским военным кораблем”  написал Грехэн. “Когда идёшь  по  таким районам  с  интенсивным  судоходством  как  Балтийское  море,  часто  приходится  взаимодействовать  с  другими  судами, включая военные корабли. Обычно контакты,  обмен информацией  проходят четко  и  профессионально. Однако, бывают и  исключения. Наша команда ответила профессионально и никакой задержки в результате инцидента  не было”.


Американская уязвимость?


Перехват  судна  под  американским флагом  вблизи  российских  территориальных  вод - это образчик  продолжающихся,  всё  более  агрессивных  в  последние  годы,  маневров вокруг американских и НАТОвских   военных  подразделений,  заявил  отставной американский  адмирал  Джеймс Ставридис, бывший  командующий  силами  Альянса  и глава Флетчеровской школы права и  дипломатии  при  Университете им. Тафтса.


“Если  сообщения  американского  грузового  судна  правдивы,  то  это  целиком  и  полностью  соответствует  картине   продолжающихся  агрессивных  действий  российской  стороны  против  самолетов  и морских судов,  количество  которых  постоянно  увеличивалось  в течение последних  трех лет”  сказал Ставридис. “Что является новым, так  это  то  что  данное  судно  шло  под  флагом  Соединённых Штатов”  сказал он, добавив, что действия, как сообщается,  были  опасными  и  неприемлимыми.


Поскольку,  в  связи  с  действиями  России  в  Сирии  и  на  Украине,  напряжение  в  регионе  нарастает,  эксперты  опасаются, что перехват мог  бы  быть  зловещим напоминанием  о  том, что американская приверженность  идее  защиты  Европы в значительной  степени зависит от  морских  путей  сообщения.  Это,  в  свою  очередь,  могло бы  помочь   объяснить, почему Россия пыталась  запугать  невооруженного “купца”.


Агрессивные  действия  России  по  отношению  к  Green Ridge,  по  мнению  некоторых экспертов,   высвечивает  то,  что  может  стать  критической слабостью в способности Соединенных Штатов  проектировать  свою  силу  в  Прибалтике.   


“США  не  могут  отправить  свои  вооруженные силы   ни  в  одну  точку  в  мире  без определенной степени зависимости  от частных   коммерческих  грузоперевозчиков"   сказал Дэн Гур, бывший  чиновник администрации  джорджа Буша-старшего и аналитик  Лексингтонского института в Вирджинии. “Россия может попытаться сделать  перевозки   неудобными  для  этих  компаний, и если компании решат - “‘Мы не будем  делать это больше;  слишком много проблем”,  то  у США будет проблема на  руках".


“Таким образом, это может  не  просто  запугивание, но  запугивание с  определенной  целью”  добавил Гур.


Данная проблема  имеет  отношение  к  продолжающимся  в американских  ВМС  дебатах  о  новом фрегате,  Это  тип  корабля  который традиционно использовался  как  противолодочный и  корабль  эскорта, сказал Джерри Хендрикс, отставной  лётчик  ВМС     и аналитик  Центра Новой американской безопасности (Center for a New American Security).


"Это очень агрессивный сигнал для  всей структуры  Альянса"  сказал Хендрикс. НАТО полностью  осознаёт, как важна  транспортировка  тяжелой  военной  техники  для  защиты  организации  и  запугивание  транспортной  составляющей  дает  Альянсу  знатьЮ  что  Россия  может  взять  её  на  прицел.    


В недавней  статье  об  Исландско-Фарерском рубеже,  главном  оперативном  направлении  российских  подлодок, Хендрикс и  его  товарищ,  аналитик CNAS Джулианн Смит подчеркнули  нехватку фрегатов, а также  сокращение  числа  торпедных  подводных лодок, как угрозу  безопасности   конвоев, которые  будут  крайне важны  для переброски  войск  и  грузов  в  случае  войны в Европе.


“Страны-члены НАТО, имеющие  выход  на  Атлантику,  теперь обладают гораздо меньшим количеством фрегатов, - главным  классом  надводных  кораблей  предназначенных  для  ведения  противолодочной  борьбы,  чем они  имели  20 лет назад”, говорится  в  статье. “Если  в 1995 году  у  них  было,  в  общей  сложности,    приблизительно 100 фрегатов, то  сегодня  их  численность  сократилась  до  51-го. Точно так же, в 1995  году  у этих стран было  145 торпедных подводных лодок,  предназначенных  для  борьбы  с  судами и  подлодками противника,  то  сегодня  их  численность   уменьшилась  до  84-х.  .


“В результате,  способность НАТО отслеживать и   контролировать   подводные  угрозы  серьёзно  деградировала,  в  то  время  как  реваншистская Россия  вновь  бросает  вызов   интересам НАТО в  Атлантическом  океане  и Средиземном  море” - говорится в статье.


Военно-морские  силы  списали  свой последний “Оливер  Хазард Перри”-класс   фрегат  в 2015 году, хотя  сама  платформа давно уже  была  разоружена  и использовалась  главным образом для представительства   и патрулей по борьбе с наркотиками. ВМС сегодня завершают  проектирование  нового фрегата,  имеющего  противолодочное  зенитное  вооружение  и, как ожидается, опубликуют формальный  запрос  на  предложения  от  промышленности   к концу бюджетного года.



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теги: Европа  
   
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