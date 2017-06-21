В. И. ЛЕНИН И ПАРТИЯ

Ленин и партия — близнецы-братья,



кто более матери-истории ценен?!



Мы говорим: Ленин, подразумеваем: партия,



мы говорим: партия, подразумеваем: Ленин!

В. В. Маяковский

В связи со столетием Октябрьской революции многие обращаются к её главному действующему лицу и её руководителю В. И. Ленину, но при этом только В. В. Маяковский в далёком 1924 году увидел единство, кровное единство, если можно, так выразится, между Всесоюзной коммунистической партией (большевиков) и В. И. Лениным. В последние годы многие , кто обращается к проблеме феномена В. И. Ленина и победы Октябрьской революции вообще как бы не видят партию, например, http://khazin.ru/articles/23-istorija-i-kultura/30651-lenin-vchera-segodnja-zavtra , либо пишут ахинею – это можете найти самостоятельно. В чём причина? Она оказывается, до безобразия банальна. Люди не понимают, куда её встроить в структуру государства. Пример, празднование последние годы Победы в Великой отечественной войне. На вопрос: «Кто победил в войне?». Вы не найдёте официального ответа. Который должен быть таким: «В войне победил советский народ под руководством Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) во главе Политбюро которой был И. В. Сталин». Все страны в которых во власти не было партии типа ВКП(б) «легли» под фашистскую Германию максимум за шесть недель(Франция).

Как видим, В. И. Ленина уже не было, но осталась партия, которая продолжала руководить. Поэтому сразу скажем, что на вопрос В. В. Маяковского «…кто более матери-истории ценен?! …» ответить в принципе невозможно. Тут прав В. В. Маяковский:

«Мы говорим: Ленин, подразумеваем: партия,



мы говорим: партия, подразумеваем: Ленин!»

Поэтому вопрос о «ценности» для истории партии и В. И. Ленина остаётся актуальным. Это связано с тем, что с одной стороны, в России сменимся общественно-политический и экономический строй и экономисты, политологи, философы и проч. стремятся «забыть» о том, что было «до того». С другой, чтобы что-то оценивать, сравнивать, исследовать необходимо владеть теорией, а её в классическом понимании – дано абстрактное представление объекта исследования, не было и до и при В. И. Ленине и при всех остальных покойных и живых руководителях России. Да и мировая экономическая наука в этом вопросе не очень преуспела.

Как известно в экономической теории кризис – существует более 50 – ти конкурирующих между собой экономических теорий и ни одна из них не представляет (базируется) на абстрактном представлении экономики как объекте исследования. Все они исходят из набора слов: производство, распределение, обмен, потребление, стоимость, разделение труда и т. п.. При этом каждая «теория» опирается либо в отдельности на каждое слово, либо на их комбинацию. Если взять первые четыре слова, то таких теорий может быть 256. Вся проблема в том, что этот набор не является системой, из него не ясна структура экономики. Не будем вдаваться в дальнейшие рассуждения о существующих взглядах среди экономического научного сообщества всех рангов – от бухгалтера до академика – все они не знают, как устроена экономика. Все их труды по экономике – это описания экономики, со всеми её так называемыми законами, как явления общественной жизни на содержательном уровне и не более того.

Автор предложил теорию экономики, которая базируется на абстрактном представлении экономики капитализма и социализма как объектах исследования, каждое из которых представляют собой систему, т.е. дано устройство (структура) экономик обеих формаций. Всё это изложено в трёх работах, а чтобы не возникало сомнений в том, что сказанное выше – это авторские домыслы, приведём сначала мнение и других авторов.

До конца жизни И. В. Сталина беспокоило то, что нет теории социализма. Вот его слова, сказанные 1 марта 1953 г. Д.И. Чеснокову ", автору вышедшей в 1952 году книги под названием "Советское социалистическое государство": "...Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!".

Юрия Андропова. http://worldcrisis.ru/crisis/2188600

«Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические, — признавал Андропов в июне 1983 года. — Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».

Решённые в трёх работах:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ». Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru ,

«ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)» https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/ ,

«ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»

https://ridero.ru/books/dolgovremennoe_i_beskrizisnoe_razvitie_ekonomiki_rossii/

проблемы позволяют утверждать, что впервые предложено абстрактное представление экономики как объекта исследования – атрибут любой научной теории. Это позволило разрешить кризис в экономической теории и создать теорию экономики капитализма и социализма, о необходимости которых всегда говорил И. В. Сталин. Понять закономерности общества в котором мы жили (Ю. В. Андропов), в котором живём и где будем жить, в зависимости от того к какой цели будем стремиться, и на какой экономической платформе будем строить экономику. Теория подтверждена практикой.

По-новому в отличие от К. Маркса решены проблемы федерализма (союзов, конфедераций и прочих объединений). Даны оценки будущего (40 – 60 лет) капиталистических и социалистических федераций. Предложена одна идеология, одна религия и показано, что экономики государств мира в принципе располагаются на одной из двух экономических платформах, из которых одна имеет будущее, а у другой оно призрачно. Раскрыты «тайны» китайской экономической кухни и показано, что ей присущ «синдром китайской экономики».

Разработана методология подготовки различных стратегий и программ развития для организаций любого уровня – от фирмы до государства, а предложенная триада позволяет оценить их выполнимость. Представлено математическое выражение долговременного и бескризисного развития экономики. Оценено прошлое (с 1990 г.) настоящее и будущее (до 2030 г.) наших ближайших соседей Казахстана, Белоруссии и Украины.

Кроме того во второй работе дано абстрактное представление капиталистической и социалистических федераций. Под федерацией понимается самые различные объединения – даже объединение поселений в район. В третьей работе дано абстрактное представление экономического комплекса России и абстрактное представление мирохозяйственного комплекса – часто говорят (не верно) глобальной экономики. После такого длинного вступления становится ясно, что рассмотрение проблемы «В. И. Ленин и партия» будет вестись с опорой на теорию, а не на основе принципа «так кажется».

В процессе рассмотрения не будет соблюдаться историческая последовательность событий, а скорее будет выполняться знаменитое положение всяких выступлений на советских семинарах по общественным наукам – «связывать тему с современностью». Основная же задача работы – это показать, как партия большевиков во главе с В. И. Лениным стали элементом социалистической экономики и какое место и роль они в ней заняли и почему это стало результатом успешного развития экономики СССР.

К 1917 г. партия представляла собой силу способную взять власть в стране и управлять ею. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г. большевики составили лишь 12% делегатов. Это, однако, не помешало Ленину в ответ на заявление И. Г. Церетели, что в России нет политической партии, способной взять власть в свои руки, громко заявить: "Есть!". Смех в зале не смутил его, и он в своем выступлении сказал: "Я отвечаю: Есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком, если Советы окажут ей доверие". Уже менее чем через год партия большевиков, стала «партией власти » и В. И. Ленин пишет работу «Очередные задачи советской власти», в которой во главу ставит задачу управления государством. «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. И все своеобразие переживаемого момента, вся трудность состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления». Работа В. И. Ленина «Очередные задачи …» - это практически антикризисная программа партии, которая была выполнена за четыре года.

Теории не было. Так, К. Маркс проанализировал структуру капиталистического производства, создал теорию трудовой стоимости и ничего не говорил о том, что собой представляет экономика социалистического государства как система (да и капиталистического тоже) и как управлять социалистическим государством. В основе его работ всё тот же набор слов: производство и проч. О партии он с Ф. Энгельсом вообще ничего не говорили , кроме как в «Манифесте коммунистической партии». Нет о ней ничего и в знаменитой работе Ф. Энгельса «Анти Дюринг». Об этом можно найти во второй работе.

Следовательно , В.И. Ленин выдвинул идею государственного управления экономикой в 1918 г. Значительно позже в 1936 г. появилась теория государственного регулирования капиталистической экономики, которая получила название кейнсианства (кейнсианской теории) разработанная Д. М. Кейнсом (абстрактного представления экономики капитализма тоже не было). Согласно этой теории государство должно активно стабилизировать (времена Великой депрессии) экономику путём увеличения или уменьшения спроса, применяя инструменты, как денежно-кредитной политики, так и налогово-бюджетной политики. Как видно он в качестве основы свой теории использовал те же слова: производство, стоимость, спрос, потребление – всё тот же набор, не представляющий структуру экономики.





В. И. Ленин решил задачу изящнее. В «Очередных задачах …» была высказана главная цель любой партии, а именно «Первой задачей всякой партии будущего является — убедить большинство народа в правильности ее программы и тактики». Уже через год в Программе ВКП(б) принятой на 8 съезде в марте 1919 году читаем: «Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма. Надо создать в России изучение и преподавание системы Тейлора, систематическое испытание и приспособление ее (наиболее эффективна в то время концепция управления производством). Надо вместе с тем, идя к повышению производительности труда, учесть особенности переходного от капитализма к социализму времени, которые требуют, с одной стороны, чтобы были заложены основы социалистической организации соревнования (выделено автором), а с другой стороны, требуют применения принуждения, так чтобы лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся практикой киселеобразного состояния пролетарской власти. Только мелкобуржуазная иллюзия могла мечтать об “исправлении” капитализма влиянием образцов добродетельных учреждений». Именно «мелкобуржуазная» иллюзия советских экономистов в конце восьмидесятых годах прошлого века позволила убедить большинство советского народа о возможности построения в СССР «исправленного» капитализма под видом рынка. До сих пор российские экономисты пытаются в «Стратегиях» исправлять капитализм, но при этом ничего не делается по линии «убеждения» .

Партия впервые заменила конкуренцию соревнованием. Это кардинальное решение, которое позволило за весь будущий период существования СССР обеспечить его бескризисное развитие. Именно соревнование является движущей силой развития социалистической экономики. Этому понятию В. И. Ленин посвятил целый раздел в «Очередных задачах …». «После перехода политической власти в руки пролетариата, после экспроприации экспроприаторов дело меняется в корне и, — согласно тому, что многократно указывалось виднейшими социалистами, — сила примера впервые получает возможность оказать свое массовое действие. Образцовые коммуны должны служить и будут служить воспитателями, учителями, подтягивателями отсталых коммун». Сейчас многие экономисты при выступлениях пытаются рассказывать о некой добросовестной конкуренции. Однако, им достаточно заглянуть в Закон «О защите конкуренции», где даны определения конкуренции и недобросовестной конкуренции. Из этих определений видно, что конкуренции как таковой в принципе не бывает. На любом конкурсе можно усмотреть – по закону недобросовестную конкуренцию. Определения добросовестной конкуренции в законе не даны – авторы закона так и не поняли, что такое добросовестная конкуренция – она может быть только соревнованием. В конечном итоге конкуренция – это тормоз развития экономики – она себя изжила (подробнее в третьей работе), а если обратиться к УК РФ, то призывы к ней, как деяние, влекут уголовное наказание (ст. 33 и 110 УК РФ) .

Следовательно, уже с самых первых лет своего правления партией были поставлены две задачи: определиться с методологией достижения цели построения социалистического общества и найти способ управления экономикой. Первая задача была решена – в качестве методологии достижения цели было выбрано соревнование. Следует отметить, что иногда путают конкуренцию и соревнование – это два антипода. В современной России – это можно наблюдать – нет взаимопомощи, наставничества – за всё надо платить. Задачу управления было решить сложнее – решение растянулось на 60 лет.

Следующим положением с чем столкнулись В. И. Ленин и партия - это определение того чем управлять и как управлять. По поводу первого, то снова читаем в программе ВКП(б) 1919 г.: «Разложение империалистического хозяйства оставило в наследство первому периоду советского строительства известную хаотичность в организации производства и управления им. Тем настоятельнее выдвигается — как одна из коренных задач — максимальное объединение всей хозяйственной деятельности страны по одному общегосударственному плану; наибольшая централизация производства в смысле объединения его по отдельным отраслям и группам отраслей и сосредоточения его в наилучших производственных единицах и в смысле быстроты».

Сравните с тем, что предлагал Д. М. Кейнси через 20 лет. Его предложения мало чем напоминают объект , которым можно управлять и как утверждают такое управление мало чего дало, а скорее капиталистические страны (в частности США) вышли из Великой депрессии только в результате Второй мировой войны. Предложения Д. М. Кейнси напоминают то, что прописано в Программе ВКП(б) в 1919 г. в отношении мелкой промышленности: По отношению к мелкой и кустарной промышленности необходимо широкое использование ее путем дачи государственных заказов кустарям, включение кустарной и мелкой промышленное ли в общий план снабжения сырьем и топливом, а также ее финансовая поддержка, при условии объединения отдельных кустарей, кустарных артелей, производительных кооперативов и мелких предприятий в более крупные производственные и промышленные единицы; поощрение подобных объединений путем предоставления им экономических преимуществ, направленных наряду с другими мерами к тому, чтобы парализовать стремление кустарей превратиться в мелких промышленников и создать безболезненный переход этих отсталых форм производства к более высокой, крупной машинизированной индустрии.

Эти требования (программа требует, а не предлагает) можно было бы рассматривать как предложения к современной мелкой промышленности. К такой промышленности современная власть и крупный бизнес проявляет «великую» любовь. Они никак не заботятся о том, чтобы «…создать безболезненный переход этих отсталых форм производства к более высокой, крупной машинизированной индустрии». Им не приходится заботиться о работниках этой промышленности, на этих предприятиях нет профсоюзных организаций, а значит, некому защищать права трудящихся, их наличие позволяет повышать производительность труда – это «любовь» крупного бизнеса. Так утверждают, что автомобиль состоит из 30тысяч деталей, и вот вокруг одной из японских автомобильных компаний существует 30 тысяч малых предприятий. Власть же «любит» малый бизнес из-за того, что существует какая ни какая занятость и тоже можно не заботится о работниках этих предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод, что впервые заявил о необходимости государственного управления экономикой В. И. Ленин в 1918 г., а как управлять экономикой было прописано в разделе «экономика» в Программе коммунистической партии (большевиков) в 1919 г. Д. М. Кейнс всего лишь перенёс это с малых предприятий на крупные, т. е. , говоря языком диссертаций, решил всего лишь научную задачу, забыв ( могу ошибаться – поправьте) сослаться на большевиков, которые впервые решили проблему государственного управления экономикой. Современные российские экономисты на каждом углу трубят о необходимости развивать мелкую промышленность – хотя уже 100 лет назад было ясно, это «… отсталая форма производства …».

Проблема чем управлять была решена сразу – были национализированы связь, транспорт, крупные предприятия и банки и др. Причём для того, чтобы управляющие банков, руководители предприятий, министерств и ведомств соблюдали законы советской власти, туда направлялись члены партии – комиссары. Поэтому уже с первых дней существования нового государства члены партии назначались в различные организации управлять управляющими. Следовательно, партия не вмешивалась в собственно производство, а всего лишь следила затем, чтобы руководство «не уклонялось от линии партии». Однако, чтобы грамотно разбираться во всём, необходимо было разбираться в производственных вопросах. Это не всегда получалось и врагам советской власти иногда удавалось вредить. Вспомним книгу М. А. Шолохова «Поднятая целина». Это гениальное изобретение В. И. Ленина и партии – изменилась структура экономики – система управления стала многоконтурной. Значит, возросла скорость управления (говоря современным языком - практически управление в режиме онлайн). Этого нельзя сказать о системе управлении капиталистической экономикой – там правит тот, кто имеет деньги (элита) - на всех уровнях – структура капиталистической федерации во второй книге. Причём элита по-фамильно не известна и её цели не известны. В социалистической федерации управляющие управляющими – члены партии на каждом предприятии известны по фамильно и их цели известны – Программа и Устав. Например, издавалось постановление ЦК КПСС и уже на второй третий день в первичных партийных организациях его рассматривали и вырабатывали меры по его исполнению и назначались ответственные, которым через месяц два приходилось отчитываться перед товарищами о выполнении поручения.

Несколько слов по поводу введения партией ещё при В. И. Ленине НЭПа. Не всегда удавалось достаточно эффективно управлять экономикой – только закончилась гражданская война, в стране голод, нет кадров и проч. Поэтому партия и В. И. Ленин пошли на развитие частного предпринимательства. Крупная промышленность оставалась в руках государства. Тем более, что Программой ВКП(б) 1919 г. предусматривалось развитие частного предпринимательства. Поэтому НЭП – это реализация Программы партии в интересах решения задачи выхода из кризиса. Следовательно, НЭП можно рассматривать как институциальную реформу - один из способов управления производством (задача может быть решена 100 способами, а каждый способ 100 системами – 100 – условное число). Были ли другие способы – возможно, но предложенный В. И. Леиным и поддержанный партией способ выхода из кризиса оказался удачным и СССР быстро вышел из кризиса.

Далее проблема состояла в том – до каких пор (размеров) следует разрешать развитие частной собственности на средства производства в государстве. При небольшой доле (20 – 30 %) частной собственности «экономика управляемая», при дальнейшем её наращивании экономика становится «слабо управляемой», а дальнейший её рост приводит к тому, что «экономика неуправляемая». ( В кавычках элементы нечеткого множества «управление экономикой»). Заслуга партии (во главе Политбюро был уже И. В. Сталин) в том, что она вовремя поняла, что для дальнейшего решения задач партии (индустриализация страны) НЭП уже является тормозом и свернула его – надобность в нём миновала. Были оставлены только небольшие артели, кооперативы, которые перед войной давали до 6% ВВП. Многие современные экономисты просто плачут по тому, что НЭП к концу 30 – х годов прошлого века был свёрнут.

Совсем другую ситуацию наблюдаем в современном Китае. Там Политбюро во главе с Дэн Сяопином тоже после Мао Цзэдуна разрешило частную собственность в сельском хозяйстве, и страна добилась значительных успехов. При этом не надо забывать, что не такое уж и частное сельское хозяйство в Китае – там, где есть хотя бы три коммуниста, создаётся первичная организация с большими правами. Однако КПК пошла дальше и после входа в состав Китая Сянгана (Гонконга) в стране появились частные банки и крупные предприниматели – т. е. появились крупные собственники капитала. Следовательно, должен был появиться и рынок ценных бумаг. Кроме того в Китае начали строить «социализм с китайской спецификой», заговорили о рыночной экономике, что это такое вряд ли внятно объяснят и китайские экономисты, не владея структурой своей собственной экономики и теорией экономики. Начались неурядицы на рынке ценных бумаг – 2015 г.

Ситуация же банальна, элементы экономической платформы А. Смита были перенесены на экономическую платформу В. И. Ленина. Результат не замедлил сказаться – «болты» не совпали. Цели платформ разные, а значит достигать их одними и теми способами не возможно. Рынок ценных бумаг служит целям получения прибыли, а социализм, а значит и РЦБ должны служить в интересах блага народа. Поэтому РЦБ должен иметь при социализме другую структуру – он должен работать на экономику. В третьей книге рассмотрен вариант такой структуры.

Несколько слов о коллективизации сельского хозяйства в начале 30 – х годов. Третьей книге проведены ранжировки организационных структур по таким параметрам как концепции управления, технико-технологическая оснащённость производства и удовлетворение потребностей работниками и собственниками. Наиболее эффективными оказались – это коллективные хозяйства, затем идут аграрные компании и только в конце фермерские хозяйства. Следовательно, партия приняла самое эффективное решение о коллективизации сельского хозяйства. Как говорили автору те, кто застал времена образования колхозов, то только с их появлением крестьяне в России сняли лапти. Увы, современное научное аграрное сообщество по-прежнему придерживается обратного мнения - фермеры лучшие. Пример, «Дальневосточный гектар».

Одним из важнейших мероприятий в экономической области было обобществление банковского сектора и создание Народного банка. Это позволило убрать многих субъектов управления экономикой - экономика стала предсказуемая. Наличие в банке комиссаров позволили избежать уклонения от линии партии. В современной России была попытка назначать комиссаров в банки в интересах выхода из кризиса 2008 – 2010 гг.. Какие результаты их деятельности в литературе широкого обсуждения не получилось.

Остановимся на эволюции управления управляющими партией. Следует отметить, что В. И. Ленин и партия так и остались в «плену» перевода с греческого языка слова «демократия» - «власть народа». Вот как В. И. Ленин определяет демократию в «Очередных задачах…» «Социалистический характер демократизма Советского, — то есть пролетарского, в его конкретном, данном, применении, — состоит, во-первых, в том, что избирателями являются трудящиеся и эксплуатируемые массы, буржуазия исключается; во-вторых, в том, что всякие бюрократические формальности и ограничения выборов отпадают, массы сами определяют порядок и сроки выборов, при полной свободе отзыва выбранных; в-третьих, что создается наилучшая массовая организация авангарда трудящихся, крупнопромышленного пролетариата, позволяющая ему руководить наиболее широкими массами эксплуатируемых, втягивать их в самостоятельную политическую жизнь, воспитывать их политически на их собственном опыте, что таким образом впервые делается приступ к тому, чтобы действительно поголовно население училось управлять и начинало управлять.

Таковы главные отличительные признаки получившего применение в России демократизма, являющегося более высоким типом демократизма, разрывом с буржуазным искажением его, переходом к социалистическому демократизму и к условиям, позволяющим начать отмирать государства».

Только взята власть – апрель 1918 г. и В. И. Ленин уже пишет о демократии – народ (конечно без буржуазии) выбирает власть, и он же отзывает плохих. Следовательно, видим полное соответствие с тем, что говорил древнегреческий стратег Перикл на похоронах воинов лакедемонян 2500 лет тому ( Фукид «История»). Тут же говорится о начале отмирания государства.

Уже прошло 100 лет , а отмирания государства не видно и в ближайшее время не предвидится. В приведенных выше книгах вопрос будущего капиталистических и социалистических федераций хотя бы на уровне предположения рассмотрен и предсказано, что проблемы с капиталистической федерацией начнутся лет через 40 – 60. Это связано с технологической сингулярностью и технологическими укладами, поскольку прибыль идёт на удовлетворение эгоистических потребностей собственников средств производства. У социалистической федерации есть будущее, ибо получаемая прибыль от технико-технологического роста производства будет идти на удовлетворение потребностей народа в его самосовершенствовании, которое не имеет придела. Будут и другие концепции управления – есть будущее.

Поэтому, то о чём писал В. И. Ленин, будет происходить в далёком будущем. Причём если посмотреть на структуру социалистического государства (экономику), то там есть два элемента управления: власть, которую избирает народ, и партия (национальную элиту рассматривать не будем). Структуру экономики – её абстрактное представление В. И. Ленин не знал, поэтому и говорил об отмирании государства. Если же рассматривать структуру государства, то ситуация выявляется другая.

Будет это в будущем одно государство или объединение государств, и каково оно будет предположить трудно. Поскольку в мире в своей массе экономики государств базируется на платформе А. Смита, то перескочить технологическую сингулярность будет очень трудно. Кроме того не все будут и в будущем способны управлять – одни могут петь, другие управлять, а третьим этого Бог не дал. Поэтому управлять необходимо будет всегда. Тогда, что отомрёт? Отомрут партии – у всех цель будет одна – благо народа и его развитие и идеология – гражданское общество, которое будет построено.

На всём же этом отрезке – до построения гражданского общества демократию следует рассматривать как религию просвещённых, людей умеющих не только читать и писать, но и занимающихся просветительством. Религия, которая способна объединить все религии – религия, которая как бы находится над всеми религиями. В роли сверхъестественного такой религии будет выступать гражданское общество.

В роли руководящего звена в системе управления останется до этого времени партия, т. е. она будет выступать в роли диктатуры и управлять управляющими. Следовательно, государство и в далёкой перспективе не отомрёт, отомрёт партия или точнее - партии. В СССР даже в конце 80 – х ХХ века было 162 партии в роли, которых выступали общественные организации - это только союзного значения. Поэтому незнание теории экономики привело к тому, что классики с отмиранием государств поспешили.

Необходимость диктатуры пролетариата - читайте партии, большевики очень быстро поняли и уже в Уставе ВКП(б) 1926 г. было записано «93. Во всех съездах, совещаниях и выборных органах (советских, профессиональных, кооперативных и т.п.), где имеется не менее 3 членов партии, организуются фракции, задачей которых является всестороннее усиление влияния партии, проведение: ее политики во внепартийной среде и партийный контроль над работой всех указанных учреждений и организаций.

96. На все важнейшие должности в тех организациях, в которых работает фракция, кандидаты намечаются фракцией совместно с соответствующей партийной организацией. Таким же порядком производится перемещение с одной должности на другую». Это была сравнительно мягкая запись о главенстве и руководстве ВКП(б) жизнью всей страны. В первой Конституции 1919 г. о партии вообще ничего не упоминалось.

Только в Конституции СССР 1936 г. – Сталинской Конституции как её называли (самой демократичной в мире) была уже упомянута партия «Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях

развития организационной самодеятельности и политической

активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право

объединения в общественные организации: профессиональные союзы,

кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и

оборонные организации, культурные, технические и научные общества,

а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего

класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно

объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза,

являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение

коммунистического общества и представляющую руководящее ядро всех

организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». В ней партия рассматривается как «руководящее ядро». По поводу отношения И. В. Сталина к партии в этот период во многих СМИ очень много домыслов. Во второй книге можно найти раздел «И. В. Сталин и партия». И. В. Сталин прекрасно понимал, что без партии существование СССР призрачно, но ведь теории не было, а равно и абстрактного представления экономики социализма, где партия являлась её элементом. Писатели же своё непонимание места и роли партии в экономике пытаются перенести на И. В. Сталина. Он все время говорил о необходимости разработки теории экономики. Его слова о том, что без теории экономики «…нам смерть» оказались пророческими. Советские экономисты, как и современные российские так и не создали теорию экономики – ни социализма, ни капитализма.

Тем не менее, окончательно руководящая роль партии была записана в Конституции СССР в 1977 г. (Брежневской конституции).

«Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского

общества, ядром его политической системы, государственных и

общественных организаций является Коммунистическая партия

Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая

партия определяет генеральную перспективу развития общества,

линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой

созидательной деятельностью советского народа, придает

планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу

коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции

СССР».

Не понимание последующими руководителями ( А. Н. Косыгиным, Ю. В. Андроповым и Горбачёвым ) места и роли партии в экономике привело к тому, что все они стали ратовать за рынок или некоторое его подобие - не понимая, что это такое и какова его структура. Все последующие годы руководители КПСС и партия занимались тем, чем и могли заниматься, не зная теории – экспериментированием.

По поводу реформ А. Н.Косыгина – было несколько предложений. Остановились на введении хозрасчёта и предоставлении больших прав предприятиям – показалось, что дешевле и проще. Это были элементы рынка, а значит и элементы платформы А. Смита. Интуитивно поняли, что не туда пошли, и реформа была свёрнута. В общем, правильное решение партии – СССР просуществовал ещё 20 лет. Было предложение В. М. Глушкова – автоматизация управления, новое решение могло двинуть электронику, но поначалу оно затратное и его не приняли.

Экономисты капиталистических государств тоже не представляют теорию экономики , тем более, что её развитие в их странах представляет одну реализацию нестационарного случайного процесса. К концу 80 – х партия фактически раскололась на сторонников радикальных реформ, выступавших за превращение КПСС в партию парламентского типа, и так называемых "консерваторов". Тем более что состоявшийся в феврале 1990 г. Пленум ЦК КПСС под давлением Горбачева постановил убрать из Конституции СССР 6‑ю статью, которая законодательно закрепляла руководящую роль КПСС. Именно с этого момента можно считать, что структура экономики СССР превратилась из бескризисной (социалистической) в кризисную (капиталистическую), имеющую призрачное будущее, а затем произошёл и развал страны. Собственно Устав КПСС , утверждённый XXVIII съездом КПСС (состоялся 2-13 июля 1990 г.), уже представлял собой как устав некой общественной организации. Вот, что значит отсутствие теории, работа же на уровне здравого смысла может привести и к отрицательным результатам.

Следовательно, причиной успешного развития экономики СССР является система мероприятий: концентрация крупной промышленности в руках государства и управление ею на основании плана, включение в систему управления государством и экономикой партии и управление управляющими, движущей силой развития становится соревнование, своевременная смена реформ и др.

Таким образом, новизна и ценность для истории В. И. Ленина и партии (тут намеренно поставлен союз «и») - это опыт по созданию государства, которое за пару десятков лет из «лапотного» стало крупнейшим в мире. Новизну условно можно расположить как бы в трёх различных областях, но единых по своей сути:

в области идеологии – построение социалистического общества , целью которого является – благо народа и его развитие,

в области веры (религии)- построение коммунистического общества (религия – атеизм). Однако вначале следует говорить о построении гражданского общества, в котором в качестве религии выступает демократия, в которой в роли сверхъестественного выступает гражданское общество,

в области экономики - организация бескризисной экономики путём встраивания в её структуру партии, как элемента экономики как системы (при исключении из структуры элемента – система разваливается). Эта структура явилась основой экономической платформы, которую автор назвал «экономической платформой В. И. Ленина» и на ней базируются экономики Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР.

Всё это реализовали В. И. Ленин и партия (ВКП(б)), не владея теорией, а располагая всего лишь описанием будущего социалистического общества на содержательном уровне, находясь в окружении капиталистических государств. Это результат гениальности В. И. Ленина и партии в этом их и ценность для истории.

На этом можно и закончить – подробнее можно прочитать в приведенных выше работах.

PS. В последние годы раздаются призывы о перезахоронении тела В. И. Ленина. На это можно ответить так.

Не наше и будущие поколения его так похоронили и не нам его перезахоранивать. Об этом могут сказать только те, кто смотрит за телом: «Всё больше не получается». По поводу тех, кто кричит, верещит о перезахоронении можно сказать, что их можно хоронить любым известным обычаем, поскольку они не представляют исторической ценности.

Андрей Яшник

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