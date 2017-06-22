Долгое эхо гражданской войны в Таджикистане

БАХТИЁР СОБИРИ 22 June 2017



В этом году исполняется 20 лет мирному соглашению в Таджикистане. Хотя оно положило конец войне, его нарушение привело к власти несменяемого авторитарного президента





Житель Таджикистана во время вооруженного конфликта между сторонниками центральной власти и различными группировками в лице Объединенной таджикской оппозиции (1992-1997). Ноябрь 1996 г. Фото (c): Р. Мангасарян / РИА Новости.



11 и 12 февраля 1990 года улицы советского Душанбе заполнили тысячи протестующих. Они требовали улучшения качества жизни, справедливого распределения жилья. Подразделение КГБ СССР "Альфа" открыла по демонстрантам огонь, 25 человек погибло. Когда возмущенные протестующие стали требовать отставки коммунистического руководства, власти перебросил на подавление протеста более 5 тысяч военнослужащих. Таджикские власти ни тогда, ни позже не стали расследовать это дело, и мировое сообщество реагировало на протесты в Душанбе как на внутренное дело Советского Союза, которой в тот момент был обречен на распад. Протесты сошли на нет, но с них началась таджикская гражданская война.

Эта война в моей стране останется забытой на фоне других постсоветских конфликтов. А мы, таджики, прекрасно ее помним — и те, как я, проживающий за рубежом видим ее последствия в форме диктаторского режима президента Эмомали Рахмон, который управлял государством с 1994-ого года.

Эта забытая война, длившаяся более пяти лет, привела к огромным потерям: от 35 до 157 тысяч человек были убиты в этом горном углу советской империи

Гражданская война, длившаяся более пяти лет, привела к огромным потерям: в ходе вооруженного конфликта, от 35 до 157 тысяч человек были убиты, 37,5 тысяч домовладений уничтожены, 600 тысяч человек бежали в Афганистан, 195 тысяч переселились в страны СНГ, и более 1,5 млн. человек стали внутренними переселенцами в этом горном углу советской империи.

В сентябре 1991 года было принято заявление о независимости Республики Таджикистан. На выборах президента молодого государства в ноябре побеждал бывший генеральный секретарь коммунистической партии Таджикистана, Рахмон Набиев. Выборы шли как по маслу — Москва даже объявила победителем Набиева за несколько часов до закрытия избирательных участков в Таджикистане. Оппоненты жаловались, но международное сообщество никак не реагировало на это событие (в следующие годы мы стали к этому привыкать).

Страна была охвачена протестами двух противоборствующих лагерей: коммунисты поддержали Набиева, им противостоял рыхлый союз демократов и исламистов. К маю 1992 года президент Набиев стал раздавать оружие своим сторонникам.

Это были жуткие времена. Политическое противостояние привело к кровопролитию в самом центре Душанбе на 5 мая 1992 года. Зампредседателя Комитета национальной безопасности Таджикистана Анатолия Белоусова поймали на площади "Озоди" (сейчас плошадь Дусти) - после того как он якобы бросил в толпу гранату. По признанию бывшего Генерального прокурора Таджикистана Солиджона Джураева в тот же день переодетые сотрудники спецслужб дважды стреляли по колонне сторонников президента Набиева, чтобы спровоцировать беспорядки. Это удалось — уже в июне 1992 года по всей стране начались столкновения между силами, поддерживающими правительство, и сторонниками оппозиционных групп, которые позже назовут Объединенной таджикской оппозицией.

"Первая Таджикская гибридная"

Эхо той забытой войны можно услышать за пределами нашей страны - даже в самой Европе. Чем похожи нынешний украинский кризис и таджикский кризис 20-летней давности? Их объединяют признаки "гибридной войны", подобно той, что мы видим в Украине.

Конфликт в Таджикистане также имел единый центр управления - штаб бывшей 15-й Армии ГРУ, находившийся в Узбекистане, но фактически подчинявшийся Генштабу МО России. Военная мощь российских войск была рассредоточена: 5 моторизованных бригад и группа спецназа 15 армии ГРУ под командованием полковника Владимира Квачкова (более 100 солдат и офицеров с боевым опытом в Афганистане, включая тех, кто участвовал в захвате дворца президента Афганистана Хафизулла Амина и его убийстве в 1979 году в рамках спецоперации “Шторм-333”) и 201 российская дивизия численностью до 10 тысяч человек в качестве групп войск прикрытия.

Таджикистан был первым государством в Центральной Азии, призвавшим Россию к военному присутствию на своей территории. И хотя на первых порах конфликта предполагалось, что российские войска будут держать нейтралитет, 201-я дивизия вскоре передала оружие Народному фронту [Объединение, состоявшее по большей части из бывших силовиков-коммунистов, которые боролись против коалиционного правительства, сформированного в мае 1992 года из представителей демократической и исламистской оппозиции].

В сентябре 1992 года Набиев был вынужден уйти в отставку, и к концу года и Народный фронт, и представители Объединенной таджикской оппозиции отказались от своего соглашения о разделении власти. Парламент Таджикистана быстро избрал новое правительство, в котором ключевую роль стала играть старая гвардия коммунистов. Его возглавил Эмомали Рахмонов (ныне известный как «Рахмон»), который и по сей день является президентом Таджикистана.

201-я дивизия сыграла существенную роль в продвижении режима Рахмона в таджикской столице Душанбе. Российские пограничные войска в Таджикистане и миротворческие силы СНГ, в которые также вошли солдаты из Узбекистана, способствовали укреплению правительственных сил в их борьбе против оппозиции.

В этой истории есть параллели и с Украиной — преимущество атакующей стороны в коммуникациях (российская полевая армейская связь и широкая поддержка в СМИ), географически распределенная военная сила (Россия, Таджикистан, Узбекистан), обеспечение превосходства в воздухе (узбекская и российская авиация) и т.п.

Об этом стало известно широкой публике только после 2006 года, когда стали публиковаться мемуары и воспоминаний российских военных, самым известным из которых является признание бывшего полковника ГРУ Квачкова в организации "революции" и "установлении пророссийской государственности" в Таджикистане путем создания "нового очага государственности". Сегодня Квачкова чаще вспоминают в связи с другим эпизодом: в 2005 году его обвинили в покушении на убийство бывшего заместителя премьер-министра России Анатолия Чубайса, сыгравшего важную роль в процессе приватизации в 1990-х гг.

После массовых беспорядков и нарастающего недовольство населения, было введено военное положение на улицах Душанбе. Февраль 1992 г. Фото CC-BY-SA 3.0: Владимир Федоренко / Архив РИА Новости.



Военный разведчик и праворадикал неоднократно признался, что он "по приказу из Москвы" при материальном обеспечении Узбекистана организовал 5 бригад "ополченцев" на юге Таджикистане. Квачков теоретически обосновывает создание именно бригад, а не полков, в целях сетецентрической, то есть гибридной войны, признается в создании "Народного фронта", раскрывает методы вербовки бойцов. Информация об этом появлялась и раньше, но свидетельствам таджикской оппозиции, на которую были наклеены ярлыки "ваххабиты" и "исламисты", мало кто верил. Об информационной мощи России тогда мало кто знал.

По свидетельству очевидцев и исследователей, это было жестокое противостояние в ходе которого "этнические чистки" и убийство гражданских лиц по региональному признаку стали обыденностью. Воевали "юрчики", так названные по имени Юрия Андропова из-за большого количество сотрудников КГБ и сторонников жестких мер в руководстве "Народного фронта", против оппозиции - "вовчиков", то есть "ваххабитов", исламистов. Это неправдоподобная интерпретация - оппозицию (до 1994 года) поддерживал шиитский Иран, противостоящий ваххабизму, официальной идеологии своего главного соперника, Саудовской Аравии.

Некоторые исследователи также говорят о многочисленных фактах военных преступлений, о которых несправедливо умалчивают правозащитники и европейские организации . Например, умалчивалосьмассовое убийство бойцами правительственных войск 71 жителей, включая детей и женщин, в селении Сумбулак Файзабадского района 26 декабря 1993 года.

Все же относительного мира удалось достичь. Этому помогло несколько факторов: желание оставить войну, давление России и Ирана на противоборствующие стороны, фактор набирающего силу Талибана, давление таджикского правительства в Бурханиддина Раббани и Ахмадшаха Масуда в Афганистане, международное посредничество и обещания поддержки развития и реформ.

Политика обрубленной памяти

Более 15 лет о "таджикской модели мира", предложенной ООН и ОБСЕ было принято говорить на всевозможных форумах и конференциях, публиковались сотни исследований и десятки книг.

Настоящая истории создания "Народного фронта" и прихода к власти Рахмона - табу для исторической и политических наук Таджикистана

Об этом говорили на встречах глав европейских ведомств, которые ездили в Душанбе и принимали у себя авторитарного лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, которого с прошлого года, согласно инициированному "доблестными трудящимися" и подписанному президентом же закона следует назвать никак не иначе, как "Лидер нации, Основатель независимого Таджикистана, Основатель мира и Национального единства, Его Величество, Уважаемый Эмомали Рахмон".

При этом местным СМИ запрещено говорит о том, что Рахмон стал руководителем страны через один год и два месяца после провозглашения независимости в сентябре 1991 года.

Новое здание Национального музея Таджикистана, Душанбе, 2013 г. Фото CC BY-SA 3.0: Ибрагимжон / Викисклад.



Декларация была подписана председателем Верховного Совета Таджикистана (1990-1991) Кадриддином Аслоновым, который был убыт лидером "Народного фронта" Сангаком Сафаровым в ноябре 1992 года. По непонятным причинам, президент Рахмон не спешил, так и не захотел, расследовать убийство своего предшественника. Журналистам также запрещено писать, о том что именно Сангак Сафаров, лидер "Народного фронта", рецидивист и сторонник восстановления Советского Союза, назначил Рахмона председателем Кулябской области - главного военного оплота "Народного Фронта". Сафаров был одной из самых известных фигур в этой истории: лидер вооруженного формирования и криминальный босс, он провел за решеткой 21 год и стал руководить предвыборной кампанией Набиева, де-факто возглавив Народный фронт. В 1993 году Сафаров был убит при невыясненных обстоятельствах.

Настоящая истории создания "Народного фронта" и прихода к власти Рахмона - табу для исторической и политических наук Таджикистана. Сотни книг и документальных фильмов об этой истории как один описывают ужасы "привнесенной войны" и "исторической 16 сессии Верховного Совета Таджикистана", на котором узбекские и российские силовики привели к власти Рахмона.

При этом официальная пропаганда не говорит о том, кто именно "привнес" войну. Она обвиняет в кровопролитие и разжигание розни каждого, кто осмелится иметь другое мнение. Ничего нельзя найти об этом и в школьных учебниках. Сам президент Рахмон, автор 22 книг, в том числе исторического характера, старается не упоминать слово "Народный фронт", а имя своего благодетеля Сангака Сафарова, убитого при странных обстоятельствах в 1993 году, Рахмон ни разу не упоминал в публичных выступлениях по крайней мере с 2000 года.

По поручение Рахмона, этим кровавым годам нет места в национальном музее. Публично о войне можно говорить и писать только обвинив оппозицию.

Любому европейцу, посетившему Национальный музей Таджикистана, построенного за китайские инвестиции и имеющую экспозиционную площадь равную 15 000 кв.м. может показаться странным, что в "отделе новой и новейшей истории Таджикистана" нет ни одного упоминания о гражданской войне. По поручение Рахмона, этим кровавым годам нет места в национальном музее. Публично о войне можно говорить и писать только обвинив оппозицию.

И эта ситуация вряд ли изменится к лучшему, так как целая медиапространство оказалось "под пятой" режима в Душанбе. Любимая игрушка Рахмона - телевидение. В его рабочем кабинете одновременно работают четыре государственных телевизионных канала. Его имя и регалии звучат в каждом репортаже и выступлении. Он может позвонить на телевидение в любое время дня и ночи, чтобы дать указание повторить ту или иную передачу или, наоборот, прервать. Изменения бывают так часто , что уже давно таджикские газеты не публикуют сетку вещания каналов. Руководителям телекомпаний запрещено показать даже ближайших соратников президента . Рахмон преднамеренно не допускает создания национальных независимых телевизионных каналов.

Импорт телевизионного и типографского оборудования допускается с письменного разрешения Государственного Комитета по национальной безопасности (КГНБ). Регистрация печатных СМИ также стала обязательной только по разрешению КГНБ. Сейчас в стране идет подготовка к празднованию 20-летия Соглашения о мире и национальном согласии. Пропагандистская установка властей запрещает упоминания о "Народном фронте", использование кадров с участием руководства Объединенной таджикской оппозиции (ОТО).

20 лет спустя

Кульминацией международных усилий по праву считается подписание Соглашения о мире и национальном единстве 27 июня 1997 года в Москве. Его подписали "Народный фронт" - альянс южан и части северян, поддерживаемый Россией и соседним Узбекистаном и Объединенная таджикская оппозиция, представлявшая демократические и исламские силы центра и востока страны, отчасти ориентированная на Иран.

Тогда, 20 лет назад историческое соглашение, которое предусматривало мир и безопасность, выборы и многопартийность, было призвано обеспечить свободу вероисповедания, свободу слова и независимость СМИ, устраивало всех. В том числе вооруженную и наращиваемую к 1996 году военную группировку ОТО (около 5 тысяч солдат и офицеров), которая согласилась полностью сложить оружие и, интегрироваться в государственные вооруженные силы.

Лидер нации и несменяемый президент Таджикистана, Эмомали Рахмон. Фото CC BY-NC 2.0: Leiris202 / Flickr.



Взамен полного разоружения и отказа от верховной власти ОТО получила 30% должностей в правительстве Таджикистана, конституционные гарантии деятельности религиозных партий, прежде всего Партии исламского возрождения - основного костяка ОТО к 1997 году, обещание свободных парламентских и президентских выборов и всеобщую амнистию.

Несмотря на это, на 29 сентября 2015 года, Верховный суд Таджикистана признал оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) террористической и запретил ее деятельность на территории республики. До запрета она была единственной легально действующей политической партией исламского толка на постсоветском пространстве. Запрет партии означает отказ властей от выполнения условий мирного соглашения 1997 года, что грозит стране дестабилизацией.

Гарантом выполнения широко разрекламированного Межтаджикского соглашения, наряду с Россией и Ираном выступали ООН и ОБСЕ.

Как показывает опыт последних лет, эти европейские письменные гарантии, не сработали - ни на Украине, ни в Таджикистане

Но как показывает опыт последних лет, эти европейские письменные гарантии, не сработали - так же, как и в случае с Будапештским меморандумом от 5 декабря 1994 года в котором США, Россия и Великобритания гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность взамен отказа от ядерного арсенала.

Потому, что не в первом, и не во втором документе не были предусмотрены действенные механизмы защиты от действий "популистских диктаторов". И похоже весь цивилизованный и мир, включая Европу не знают как вести себя с ними.

Примут ли участия в мероприятиях по случаю 20-летия соглашения представители от ЕС и ОБСЕ? Наверняка, да. Не признать же им, что международные организации способствовали установлению власти еще одного тирана и похоронили надежды целого народа на свободу и демократию. Как гласит таджикская пословица "сари кафида — таги тоқӣ" (Разбитую голову лучше держать под тюбетейкой).

Бахтиёр Собири – журналист из Таджикистана. Пишет под псевдонимом.

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