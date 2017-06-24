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опубликовано редакцией на Переводике 24.06.17 17:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Первая российская база развертывается на юго-востоке Сирии, вблизи американского гарнизона

DEBKAfile Exclusive Report June 23, 2017,  

http://www.debka.com/dynmedia/photos/2017/06/23/src/KhirbetRasal-War_480ENG.jpg

Российские  инженерные  подразделения  приступили к строительству новой  базы  на юго-востоке Сирии,  в небольшой деревне под названием Хирбет Рас-Аль-Вар (Khirbet Ras Al-Wa’r)   в  округе  Бир аль-Касаб  (Bir al-Qasab). До настоящего  времени  Москва  придерживалась  политики  ограничения  своего  военного  присутствия  только  западной частью  страны, вдоль побережья Средиземного моря; восточнее Пальмиры  российских войск  не было.

Новая  база  является первым  объектом,  созданным [Россией] с  момента  начала  военной интервенции Москвы в сирийской войне в сентябре 2015 года,  военные источники  DEBKAfile говорят, что  она  обеспечит Россию  рычагом контроля  над  нестабильным  юго-востоком  Сирии  и ее границами, где  идет  борьба  за господство  между  силами  поддерживаемыми  США и Ираном. Кроме  того,  российские войска  будут находиться  вблизи,  ближе  чем  когда-либо  ранее, израильской границы -  в  85 км от центра Голанских  высот  и в 110 км от южного  фланга  Голан, недалеко от  позиций  Армии  обороны  Израиля.

Стратегически,  новый русский  плацдарм будет расположен в 96 км от севера Иордании  и  в  185 километрах  от  гарнизона  американского  и иорданского  спецназа  расположенного  на  пограничном  переходе  Аль-Танф,   внутри  треугольника  образованного    границами  Сирии, Иордании  и Ирака.

Размещение новой  базы  всего  в  50 километрах  от Дамаска служит еще одной важной  цели, а именно  -  обеспечению  безопасности   стратегического перекрестка  дорог , ведущих  из  восточной и южной Сирии в столицу,   другими   словами, поддержка  режима президента Сирии Башара Асада.

Наши разведывательные источники отмечают, что строительство  новой  российской  базы началось  параллельно с возобновлением на  этой  неделе  секретных  американо-российских переговоров в иорданской столице Аммане. Их  ведут:  от  США  -  Майкл Ратни, специальный  посланник  по сирийским  проблемам  и Александр Лаврентьев  -  от  Москвы.

В  четверг,  22  июня,  поступали  сообщения  о том,  что  были  достигнуто    трехстороннее  соглашение   между США, Россией и Иорданией   о  создании  демилитаризованной зоны на юге Сирии, которая охватывала бы  также  израильские и иорданские  границы.  Но  источники DEBKAfile утверждают, что  таких  договоренностей  достигнуто  не  было. По нашей информации, русские  “выложили  на  стол”  состоящий  из  трех  частей   план  по  де-эскалации  взрывоопасной ситуации на юго-востоке Сирии. Мы можем  пролить  свет  на   его основные моменты:

1. Американские войска  продолжают  удерживать  [пограничный]  переход аль-Taнф. В свою  очередь, они соглашаются  на  то  что  иранские  и  сирийские  войска,  и  силы  Хизбалла  отбивают  у  ИГИЛ  и  удерживают  пограничный город  Абу-Камаль, расположенный  к  северу  [от  аль-Танф].

2. Москва гарантирует вывод иранских войск, про-иранских  формирований  и сил  Хезболлы из   юго-восточного  региона  Сирии  в какой-то момент в этом процессе.

3.  На юго-востоке Сирии, в том числе в районах вдоль израильской и иорданской границы,  для  ведения  текущих  дел,  будет  создана   совместная американо-российская  администрация.

Вашингтон пока отклонил  план  Москвы по двум причинам: во-первых, захват  сирийской армией  города  Абу-Камаль означал  бы  усиление  контроля  Ирана  в  районе   сирийско-иракской  границы, предотвращение  чего  является главной целью США. И во-вторых, американцы  хотят  чтобы  силы  Ирана и Хезболлы  были  выведены   из региона до того   как  будут  предприняты  любые  другие  шаги,   а  не  после,  как  это  предусматривается  российскими  гарантиями. На  такие  уступки  российские переговорщики не были готовы пойти.



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теги: Сирия  
   
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