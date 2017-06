архив



опубликовано редакцией на Переводике 24.06.17 17:01 "DEBKAfile", "First Russian base for SE Syria - near US garrison" Израиль - 23 июня 2017 г.

"First Russian base for SE Syria - near US garrison" Израиль - 23 июня 2017 г. Первая российская база развертывается на юго-востоке Сирии, вблизи американского гарнизона DEBKAfile Exclusive Report June 23, 2017, Российские инженерные подразделения приступили к строительству новой базы на юго-востоке Сирии, в небольшой деревне под названием Хирбет Рас-Аль-Вар (Khirbet Ras Al-Wa’r) в округе Бир аль-Касаб (Bir al-Qasab). До настоящего времени Москва придерживалась политики ограничения своего военного присутствия только западной частью страны, вдоль побережья Средиземного моря; восточнее Пальмиры российских войск не было. Новая база является первым объектом, созданным [Россией] с момента начала военной интервенции Москвы в сирийской войне в сентябре 2015 года, военные источники DEBKAfile говорят, что она обеспечит Россию рычагом контроля над нестабильным юго-востоком Сирии и ее границами, где идет борьба за господство между силами поддерживаемыми США и Ираном. Кроме того, российские войска будут находиться вблизи, ближе чем когда-либо ранее, израильской границы - в 85 км от центра Голанских высот и в 110 км от южного фланга Голан, недалеко от позиций Армии обороны Израиля. Стратегически, новый русский плацдарм будет расположен в 96 км от севера Иордании и в 185 километрах от гарнизона американского и иорданского спецназа расположенного на пограничном переходе Аль-Танф, внутри треугольника образованного границами Сирии, Иордании и Ирака. Размещение новой базы всего в 50 километрах от Дамаска служит еще одной важной цели, а именно - обеспечению безопасности стратегического перекрестка дорог , ведущих из восточной и южной Сирии в столицу, другими словами, поддержка режима президента Сирии Башара Асада. Наши разведывательные источники отмечают, что строительство новой российской базы началось параллельно с возобновлением на этой неделе секретных американо-российских переговоров в иорданской столице Аммане. Их ведут: от США - Майкл Ратни, специальный посланник по сирийским проблемам и Александр Лаврентьев - от Москвы. В четверг, 22 июня, поступали сообщения о том, что были достигнуто трехстороннее соглашение между США, Россией и Иорданией о создании демилитаризованной зоны на юге Сирии, которая охватывала бы также израильские и иорданские границы. Но источники DEBKAfile утверждают, что таких договоренностей достигнуто не было. По нашей информации, русские “выложили на стол” состоящий из трех частей план по де-эскалации взрывоопасной ситуации на юго-востоке Сирии. Мы можем пролить свет на его основные моменты: 1. Американские войска продолжают удерживать [пограничный] переход аль-Taнф. В свою очередь, они соглашаются на то что иранские и сирийские войска, и силы Хизбалла отбивают у ИГИЛ и удерживают пограничный город Абу-Камаль, расположенный к северу [от аль-Танф]. 2. Москва гарантирует вывод иранских войск, про-иранских формирований и сил Хезболлы из юго-восточного региона Сирии в какой-то момент в этом процессе. 3. На юго-востоке Сирии, в том числе в районах вдоль израильской и иорданской границы, для ведения текущих дел, будет создана совместная американо-российская администрация. Вашингтон пока отклонил план Москвы по двум причинам: во-первых, захват сирийской армией города Абу-Камаль означал бы усиление контроля Ирана в районе сирийско-иракской границы, предотвращение чего является главной целью США. И во-вторых, американцы хотят чтобы силы Ирана и Хезболлы были выведены из региона до того как будут предприняты любые другие шаги, а не после, как это предусматривается российскими гарантиями. На такие уступки российские переговорщики не были готовы пойти.



