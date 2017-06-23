Навеяно 22-м июня.

День Памяти и Скорби.

В этот день я работал,а придя домой уселся за комп.

Сижу перед компом,а в другой комнате родители смотрят «зомбоящег» и оттуда доносится гнусавинка Гозмана о том,что Сталин и Гитлер – близнецы братья и о том,что народ побеждал в войне «вопреки власти» и прочая и прочая.

А и действительно – откуда эта вот установочка,прописанная в методичках для всех «порядошных людей»,демократических журналистов, геев и активистов Майдана(революции роз;тюльпанов и ты ды и те пе)?

Азы психологической войны – прежде, чем начать собственно военные действия, нужно подготовить массы.На это мобилизуются все имеющиеся масс-медиа(СМРАД). В ходе этой подготовки одним из важнейших элементов является расчеловечивание будущего противника.

Про население страны-противника начинают писать и вещать(визжать—да-да, из каждого «утюга»), что они, дескать и не люди – так, биомусор, второй-третий сорт и вообще – животные. А убивать животных

можно

, да и просто так.

На нынешнем этапе, когда коллективный Запад просто жаждет кого нибудь отправить уже на войну с Россией всё делается ровно вот так же. Но здесь PR-щики западные столкнулись с проблемой – нельзя такой вот великий подвиг народа-победителя сразу же втоптать в грязь и объявить всё это не подвигом, а наоборот – преступлением. Хотя и такие попытки делаются и на кого то действуют. Но действует это на слишком малое число людей.Поэтому стали действовать поэтапно. Сначала уравнять Сталина и Гитлера, а уж потом объявить, что советский народ не подвиг великий совершил, а вовсе – преступление. И следующим шагом – наказать народ преступник. Вполне может быть и до полного его уничтожения.

Так вы говорите, что нацизм, фашизм, франкизм, усташизм, сионизм и т.д. побеждены?

Главный постулат всех этих – измов, их стержень, это постулат об исключительности народа, расы.

Т.е. прямой расизм и национализм в форме шовинизма.

А поглядим мы на сегодняшние САСШ. Что там неоднократно, публично и на весь мир вещал их недавний президент?

«Американцы являются исключительной нацией!»

А что говорит их действующий президент?

«Америка превыше всего!»

Как это здорово перекликается с укропским: « Украина понад усе!»

А также с нацистским «Deutschland über alles!»

Накину вам немножко истории.

Может для кого то будет новостью узнать, что самая многочисленная «диаспора» среди тех, кто в прямом смысле строил нынешние Североамериканские Соединённые Штаты не какие нибудь там англичане или ирландцы, а вовсе – немцы. Да-да. Их тогда из в очередной раз разорванной в клочья(в прямом смысле) после очередной войны Германии вывозили в товарных количествах. И обращались с ними немногим лучше, чем с чернокожими невольниками. Негров или просто ловили или покупали у их же вождей-королей,а с немцами было проще — в портовых и не только городах вывешивали объявления и они приходили сами, подписывая бумаги(кто как умел) что они готовы ехать хоть куда за жратву и какие нибудь обноски. Причём перевоз за океан был в кредит. Который надо было отработать.

Ну это всё лирическое отступление.

В начале тридцатых годов в САСШ были официально зарегистрированы две не просто пронацистские, а просто – нацистские партии, в рядах которых состояло больше полумиллиона человек. Они выставляли своих кандидатов в Конгресс и Сенат. На местных выборах они тоже участвовали.

Вот,полюбуйтесь:

Германо-американский союз проводит свой парад в Нью-Йорке, на Восточной 86th стрит. 30 октября 1939 года.