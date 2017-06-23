Навеяно 22-м июня.
22 июня.
День Памяти и Скорби.
В этот день я работал,а придя домой уселся за комп.Сижу перед компом,а в другой комнате родители смотрят «зомбоящег» и оттуда доносится гнусавинка Гозмана о том,что Сталин и Гитлер – близнецы братья и о том,что народ побеждал в войне «вопреки власти» и прочая и прочая.
А и действительно – откуда эта вот установочка,прописанная в методичках для всех «порядошных людей»,демократических журналистов, геев и активистов Майдана(революции роз;тюльпанов и ты ды и те пе)?
Азы психологической войны – прежде, чем начать собственно военные действия, нужно подготовить массы.На это мобилизуются все имеющиеся масс-медиа(СМРАД). В ходе этой подготовки одним из важнейших элементов является расчеловечивание будущего противника.
Про население страны-противника начинают писать и вещать(визжать—да-да, из каждого «утюга»), что они, дескать и не люди – так, биомусор, второй-третий сорт и вообще – животные. А убивать животных можно для их же блага, да и просто так.
На нынешнем этапе, когда коллективный Запад просто жаждет кого нибудь отправить уже на войну с Россией всё делается ровно вот так же. Но здесь PR-щики западные столкнулись с проблемой – нельзя такой вот великий подвиг народа-победителя сразу же втоптать в грязь и объявить всё это не подвигом, а наоборот – преступлением. Хотя и такие попытки делаются и на кого то действуют. Но действует это на слишком малое число людей.Поэтому стали действовать поэтапно. Сначала уравнять Сталина и Гитлера, а уж потом объявить, что советский народ не подвиг великий совершил, а вовсе – преступление. И следующим шагом – наказать народ преступник. Вполне может быть и до полного его уничтожения.
Так вы говорите, что нацизм, фашизм, франкизм, усташизм, сионизм и т.д. побеждены?
Главный постулат всех этих – измов, их стержень, это постулат об исключительности народа, расы.
Т.е. прямой расизм и национализм в форме шовинизма.
А поглядим мы на сегодняшние САСШ. Что там неоднократно, публично и на весь мир вещал их недавний президент?
«Американцы являются исключительной нацией!»
А что говорит их действующий президент?
«Америка превыше всего!»
Как это здорово перекликается с укропским: « Украина понад усе!»
А также с нацистским «Deutschland über alles!»
Накину вам немножко истории.
Может для кого то будет новостью узнать, что самая многочисленная «диаспора» среди тех, кто в прямом смысле строил нынешние Североамериканские Соединённые Штаты не какие нибудь там англичане или ирландцы, а вовсе – немцы. Да-да. Их тогда из в очередной раз разорванной в клочья(в прямом смысле) после очередной войны Германии вывозили в товарных количествах. И обращались с ними немногим лучше, чем с чернокожими невольниками. Негров или просто ловили или покупали у их же вождей-королей,а с немцами было проще — в портовых и не только городах вывешивали объявления и они приходили сами, подписывая бумаги(кто как умел) что они готовы ехать хоть куда за жратву и какие нибудь обноски. Причём перевоз за океан был в кредит. Который надо было отработать.
Ну это всё лирическое отступление.
В начале тридцатых годов в САСШ были официально зарегистрированы две не просто пронацистские, а просто – нацистские партии, в рядах которых состояло больше полумиллиона человек. Они выставляли своих кандидатов в Конгресс и Сенат. На местных выборах они тоже участвовали.
Вот,полюбуйтесь:
Германо-американский союз проводит свой парад в Нью-Йорке, на Восточной 86th стрит. 30 октября 1939 года.
Не забываем, что проведение подобных мероприятий требует определённых процедур – подачи предварительной заявки,получение разрешения от городских властей и т.п.
20000 человек(депутаты с мест и гости) на съезде Германо-американского союза, в Нью-Йорке, в Мэдисон Сквер Гарден 20 февраля 1939 г. На сцене находится портрет Джорджа Вашингтона, которого называли «первым фашистом», утверждая, что Вашингтон «знал, что демократия не может работать».
Посоветовал бы вам обратить внимание на даты, когда проходили все эти "мероприятия". Вторая Мировая уже идёт вовсю.
А "прикрыли" всё это только в 1942 году.
Да и то -- официально,а неофициально всё продолжилось.
Работали американские нацисты и на будущее:
Летний детский лагерь.Лонг-Айленд. Нью-Йорк.
Так что, как и на протяжении последней тысячи лет России предназначено противостоять всё новым и новым «Евросоюзам».Номера «Евросоюзов» щёлкают, а цель по прежнему одна.
Чтобы России – не было.
Такшта – бдим, булки не расслабляем. Мы вить расейские. Мы – смогём.
Ваш З.И.Л.
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