Бывший посол США: Башар Асад, союзники одержат победу в Сирии, вытеснят США

ТЕГЕРАН (FNA) -Бывший американский посол в Сирии объявил, что сирийское правительство и его союзники, включая Иран, в конечном счете расстроят попытки Соединенных Штатов повлиять на сирийские дела и вытеснят США из этой арабской страны.

Роберт Форд, который являлся посланником США в Сирии при бывшем президенте США Бараке Обаме, сделал эти высказывания в интервью с базирующейся в Лондоне арабоязычной газетой "Asharq Al-Awsat" в понедельник.

Он сказал, что США, прежде всего, ошиблись в предоставлении поддержки оппозиции в Сирии в 2011 году и в требовании смещения президента Башара аль-Асада. Форд добавил, что он знал, что это выражение поддержки поощрит определенные элементы оппозиции взяться за оружие и ожидать вторжения США против Дамаска, чего, как он сказал, не произошло бы.

Форд также подчеркнул, что США не станут защищать курдские силы, которые они на сегодня поддерживают, в случае, если курды вступят в столкновения с сирийскими войсками.

"[США] не станут защищать курдов от сил Асада", - сказал бывший посол США, добавив, что "То, что мы делаем с курдами, не только политически глупо, но и безнравственно".

"Сирийские курды совершают свою самую большую ошибку, доверяя американцам", - подчеркнул он.

США поддерживают в основном курдский альянс, известный как Сирийские демократические силы (СДС).

Форд сказал, что с учетом большой поддержки, предложенной Ираном и Россией сирийскому правительству, "игра закончена" для планов США свергнуть Асада или конкурировать с тем, что он назвал успехом Ирана в этой стране.

"Иранская позиция будет успешной", - добавил Форд.

"Асад победил, я хочу сказать, что он победитель или же он так думает", - сказал он, добавив, что "Может быть, через 10 лет он вернет под контроль всю страну".

Сирия охвачена нестабильностью с 2011 года, когда в стране впервые начались боевые действия. Иностранные государства, выступающие против президента Асада, с тех пор финансируют и обеспечивают оружием анти-асадовских боевиков, среди них тысячи оплачиваемых иностранных террористов, направленных, чтобы помочь лишить Асада власти.

Однако сирийское правительство дает отпор этим боевикам в этой битве при помощи военных советников из Ирана и России. Москва также проводит воздушную кампанию против позиций террористов в этой арабской стране по запросу Дамаска.

статью прочитали: 6 человек