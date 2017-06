архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 23.06.17 02:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Fars News Agency”, Иран

"Ex-US Envoy: Bashar Assad, Allies to Prevail in Syria, Drive US out" Бывший посол США: Башар Асад, союзники одержат победу в Сирии, вытеснят США ТЕГЕРАН (FNA) -Бывший американский посол в Сирии объявил, что сирийское правительство и его союзники, включая Иран, в конечном счете расстроят попытки Соединенных Штатов повлиять на сирийские дела и вытеснят США из этой арабской страны. Роберт Форд, который являлся посланником США в Сирии при бывшем президенте США Бараке Обаме, сделал эти высказывания в интервью с базирующейся в Лондоне арабоязычной газетой "Asharq Al-Awsat" в понедельник. Он сказал, что США, прежде всего, ошиблись в предоставлении поддержки оппозиции в Сирии в 2011 году и в требовании смещения президента Башара аль-Асада. Форд добавил, что он знал, что это выражение поддержки поощрит определенные элементы оппозиции взяться за оружие и ожидать вторжения США против Дамаска, чего, как он сказал, не произошло бы. Форд также подчеркнул, что США не станут защищать курдские силы, которые они на сегодня поддерживают, в случае, если курды вступят в столкновения с сирийскими войсками. "[США] не станут защищать курдов от сил Асада", - сказал бывший посол США, добавив, что "То, что мы делаем с курдами, не только политически глупо, но и безнравственно". "Сирийские курды совершают свою самую большую ошибку, доверяя американцам", - подчеркнул он. США поддерживают в основном курдский альянс, известный как Сирийские демократические силы (СДС). Форд сказал, что с учетом большой поддержки, предложенной Ираном и Россией сирийскому правительству, "игра закончена" для планов США свергнуть Асада или конкурировать с тем, что он назвал успехом Ирана в этой стране. "Иранская позиция будет успешной", - добавил Форд. "Асад победил, я хочу сказать, что он победитель или же он так думает", - сказал он, добавив, что "Может быть, через 10 лет он вернет под контроль всю страну". Сирия охвачена нестабильностью с 2011 года, когда в стране впервые начались боевые действия. Иностранные государства, выступающие против президента Асада, с тех пор финансируют и обеспечивают оружием анти-асадовских боевиков, среди них тысячи оплачиваемых иностранных террористов, направленных, чтобы помочь лишить Асада власти. Однако сирийское правительство дает отпор этим боевикам в этой битве при помощи военных советников из Ирана и России. Москва также проводит воздушную кампанию против позиций террористов в этой арабской стране по запросу Дамаска. статью прочитали: 6 человек Комментарии