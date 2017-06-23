Goodbye America

На видео, профессиональный геймер Дрю Скэнлон посещает ракетную базу на Украине, где ему предлагают «запустить ракету и уничтожить этот мир»





Рейчел О’Донахью RACHEL O'DONOGHUE 20 JUN 2017

Любитель путешествий, осматривая бывшую российскую ракетную базу, он обнаружил кнопку которая могла бы быть использована для того чтобы уничтожить этот мир.

На этих жутких кадрах, профессиональный геймер Дрю Скэнлон, в рамках онлайновой серии путешествий под названием Cloth Map, посещает ракетную базу на Украине.

Дрю показан проходящим по “жилым” помещениям базы, где должны были находиться офицеры в случае начала ядерной войны.

Его гид Дмитро говорит ему: “Это отделение - для персонала, они должны были здесь находиться после того, как уничтожили весь мир”





Дрю, не теряя времени, нажал “красную” кнопку (Photo: YouTube/Cloth Map)





Это показывает - как легко можно было начать массированное ядерное опустошение (Photo: Reuters)

«Оно было рассчитано на 45 дней. У них было все необходимое - еда в холодильнике и некоторые лекарства.

«У них были радиоприёмники и телевизоры, но что от них толку, когда все погибли?»

И тогда Дрю увидел как ужасающе близко к ядерной войне находился мир.

Повернувшись к камере, к своим онлайн-зрителям он говорит: «Жилые помещения - это круто, но я не был готов к тому, что произошло дальше.»

Открыв таинственный люк, Дрю обнаруживает центр управления, комнату заполненную панелями с кнопками.





Кнопка скрыта внутри панели за небольшим лючком, но её легко достать (Photo: YouTube/Cloth Map)

«Это главный пост, помещение для уничтожения мира» говорит ему Дмитро .

Он уговаривает Дрю нажать «красную кнопку», чтобы запустить ракету с ядерными боеголовками - как демонстрация того как легко можно начать атомную войну.

Затем их сопровождающий сказал: «Нажмите на кнопку и увидите, что произойдёт. Это реальный режим боевого пуска.

«Это займет 22 минуты, чтобы нанести ядерный удар по Вашингтону, округ Колумбия. Goodbye America ".





Видео потрясло зрителей, многие из них говорили, что у них никогда бы не хватило мужества нажать кнопку.

Один из комментариев: «Я понимаю, все функции отключены, но я бы всё равно побоялся бы прикасаться к этим кнопкам»

Другой комментарий: «От некоторых вещей у меня прямо мороз по коже. Отличная работа, Дрю ..»









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