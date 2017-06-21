навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
21.06.17   Редакция

Правозащитные организации начали сбор средств на расследование военных преступлений в Сирии

(0)
 
21.06.17  

Уничтожение русской школы Эстонии имело бы стратегическое значение

(0)
20.06.17   Редакция

Украина готова отдать свою ГТС Европе, лишь бы сохранить российский транзит

(0)
 
20.06.17  

Чехословацкие легионеры и "золото Колчака"

(0)
 
19.06.17  

Ради 900 млн долларов

(0)
 
19.06.17   Редакция

- Уникальные документы космической эры? Покопайтесь в мусорнике соседа

(0)
 
19.06.17  

Видео: бразилец в магазине

(0)

последние за вчера, 21.06.17  
17:34   Редакция

Украина готова отдать свою ГТС Европе, лишь бы сохранить российский транзит

(0)
16:30   Редакция

Игорь Стрелков – предатель и трус

(0)
09:28   Редакция

Передовой детский отряд глобального Добра на глобальном марше против коррупции

(0)
 
04:36   Редакция

Драматическое видео: бывший “зеленый берет”, под огнем боевиков ИГИЛ, спасает маленькую девочку

(0)
 
01:53  

Чехословацкие легионеры и "золото Колчака"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
21.06.17 12:34    
davvid Суслики и Дятлы (56)
21.06.17 12:33    
davvid физическая красота - что это такое? (36)
19.06.17 09:55    
Олька Просто стихи (764)
13.06.17 20:23    
pollyru91 Отдых (20)
10.06.17 03:03    
Kuzlo Джеймс Джонс. Отныне и вовек (4)
08.06.17 13:26    
3674721 Красивая сказка (1)
02.06.17 21:13    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (177)
01.06.17 19:51    
tod отдавайте Аляску! (26)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.06.17 23:39
скаут: Mikfam; переводчик Mikfam;
 
 

Правозащитные организации начали сбор средств на расследование военных преступлений в Сирии


После того как "правительства государств - членов ООН не смогли собрать необходимую сумму", ряд сирийских и международных правозащитных организаций объявили о кампании по сбору недостающих 3,8 млн евро. 
http://www.crowd4justice.org/en/
В распространенном 19 июня заявлении говорится, что собранной суммы в 1,9 миллиона недостаточно для запуска механизма расследования. В кампании принимают участие "Табни Саура" ("Воздвижение революции"), "Медико интернациональ", "Сирийский центр информации и свободы мнения " (SCM)," Сирийский центр правовых программ и исследований". 
Директор SCM, правозащитник Мухаммад Дарвиш, заявил, что "прошло уже 5 месяцев как Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма по расследованию военных преступлений в Сирии, но до сих пор нет никаких новостей". 
По его словам, "каждый день без расследования - подарок преступникам, как будто мы им говорим, что военным преступлениям учёт не ведётся". 
Ильяс Байрабу, один из попечителей "Табни Саура", пояснил, что работа судей и следователей в Сирии не может быть успешной из-за недостатка финансирования. Он добавил, что "каждый взнос соотечественников должен быть укором властям государств". 
Целью кампании заявлено "послать сильный сигнал правительствам, что гражданское общество не готово принять их пренебрежение нарушениями прав человека и военными преступлениями в Сирии". 
В пресс - релизе сказано, что кампания обрела поддержку со стороны политиков и известных персон, в том числе германо - иранского писателя Нафида Кармани, члена Европарламента Морица Шаке и еще 34 парламентариев, которые обратятся к Европарламенту с предложением собрать значительную сумму для финансирования механизма расследований в Сирии. 
Также кампанию поддерживают председатель комитета по внешним делам парламента ФРГ Норберт Рутген, спикер Социал - демократической партии Германии Нильс Аниен, член парламента ФРГ от Партии зелёных Франтишек. Брантанар. 
ООН приняла 20 резолюций, обвиняющих сирийский режим, силы оппозиции и "Исламское государство" в боевых действиях против гражданского населения, убийствах, незаконных задержаниях и мобилизации детей. 
Однако никаких юридических последствий эти резолюции не имели, масса обвинений, выдвинутых с 2011 года, обобщена под категорией "военные преступления" без судебных разбирательств. 
В январе 2017 года ответственные лица и дипломаты в ООН сделали заявления о формировании механизма для расследования преступлений, совершенных в Сирии. 
Его задачей будет не рассмотрение дел и вынесение приговоров, а передача дел в международную либо национальные инстанции, для "будущих" судебных вердиктов. 

статью прочитали: 41 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 