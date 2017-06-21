Правозащитные организации начали сбор средств на расследование военных преступлений в Сирии





После того как "правительства государств - членов ООН не смогли собрать необходимую сумму", ряд сирийских и международных правозащитных организаций объявили о кампании по сбору недостающих 3,8 млн евро.

http://www.crowd4justice.org/en/

В распространенном 19 июня заявлении говорится, что собранной суммы в 1,9 миллиона недостаточно для запуска механизма расследования. В кампании принимают участие "Табни Саура" ("Воздвижение революции"), "Медико интернациональ", "Сирийский центр информации и свободы мнения " (SCM)," Сирийский центр правовых программ и исследований".

Директор SCM, правозащитник Мухаммад Дарвиш, заявил, что "прошло уже 5 месяцев как Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о создании механизма по расследованию военных преступлений в Сирии, но до сих пор нет никаких новостей".

По его словам, "каждый день без расследования - подарок преступникам, как будто мы им говорим, что военным преступлениям учёт не ведётся".

Ильяс Байрабу, один из попечителей "Табни Саура", пояснил, что работа судей и следователей в Сирии не может быть успешной из-за недостатка финансирования. Он добавил, что "каждый взнос соотечественников должен быть укором властям государств".

Целью кампании заявлено "послать сильный сигнал правительствам, что гражданское общество не готово принять их пренебрежение нарушениями прав человека и военными преступлениями в Сирии".

В пресс - релизе сказано, что кампания обрела поддержку со стороны политиков и известных персон, в том числе германо - иранского писателя Нафида Кармани, члена Европарламента Морица Шаке и еще 34 парламентариев, которые обратятся к Европарламенту с предложением собрать значительную сумму для финансирования механизма расследований в Сирии.

Также кампанию поддерживают председатель комитета по внешним делам парламента ФРГ Норберт Рутген, спикер Социал - демократической партии Германии Нильс Аниен, член парламента ФРГ от Партии зелёных Франтишек. Брантанар.

ООН приняла 20 резолюций, обвиняющих сирийский режим, силы оппозиции и "Исламское государство" в боевых действиях против гражданского населения, убийствах, незаконных задержаниях и мобилизации детей.

Однако никаких юридических последствий эти резолюции не имели, масса обвинений, выдвинутых с 2011 года, обобщена под категорией "военные преступления" без судебных разбирательств.

В январе 2017 года ответственные лица и дипломаты в ООН сделали заявления о формировании механизма для расследования преступлений, совершенных в Сирии.

Его задачей будет не рассмотрение дел и вынесение приговоров, а передача дел в международную либо национальные инстанции, для "будущих" судебных вердиктов.

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