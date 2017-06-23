В Мелитополе начата операция по зачистке от «русского мира»

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В Мелитополе проводятся массовые задержания людей, причиной которых стало то, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков учуял в городе «русский мир». Об этом заявил сам глава МВД страны на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, в Мелитополе уже задержаны 25 человек, которых заподозрили в поддержке «русского мира». Глава МВД считает, что эти люди якобы виновны во всех беспорядках, которые проходят в городе с марта этого года.

«Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности… — пишет Аваков в соцсети. — Но криминальная составляющая — только вершина айсберга. На самом деле — там пахнет русским миром!»

Хотя украинское МВД и правда не слишком успешно борется с преступностью, которая расцвела в стране пышным цветом, против такого страшного врага как «русский мир», ведомство конечно же мобилизовалось. И совместно с СБУ и прокуратурой начало с большим успехом хватать беззащитных граждан в Мелитополе. «В общем — еще не вечер, — заключает Аваков. — Операция продолжается».

Ранее EADaily сообщало, что советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зоран Шкиряк пообещал «зачистить» и «освободить» Донбасс.



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