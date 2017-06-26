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опубликовано редакцией на Переводике 26.06.17 11:45
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Глава российской делегации в Бурже подвергся вооруженному нападению

 

Сен-Дени (фото для иллюстрации)  © Geoffroy Van Der Hasselt

Реакция российских властей не заставила себя ждать после появления во французской прессе  подтасованной или искаженной информации о нападении в Сен-Дени на главу российской делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Корнева.  

21 и 22 июня некоторые французские издания передали искаженную информацию, согласно которой глава российской делегации "Рособоронэкспорта" - российской государственной организации, занимающейся экспортом оружия, произведенного в России - Сергей Корнев на авиационном салоне в Бурже и его женщина-шофер преследовали напавших по территории департамента Сена-Сен-Дени после нападения на них.  

Официальная реакция российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и российского Министерства иностранных дел 22 июня делает теперь возможным исправление и сверку фактов. 

В противоположность утверждениям изданий Le Point и Valeurs actuelles глава российской делегации и его женщина-шофер не преследовали воров до района Сен-Дени, они остановились на месте, чтобы вызвать полицию, по словам Марии Воробьевой, пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Федеральная служба подчеркнула, что Сергей Корнев подвергся вооруженному нападению в Сен-Дени 20 июня. Уточнив, что глава российской делегации "Рособоронэкспорта" находился в машине в момент нападения, Федеральная служба по ВТС подчеркнула: "На выезде из туннеля грабители разбили окно и, угрожая физическим насилием, потребовали у него деньги, [а также] все ценности [которые у него были]".   

"Благодаря его быстрой реакции и хладнокровию Сергею Корневу удалось сохранить [...] его паспорт и документы. Во время атаки он был легко ранен и, к счастью, нет никакой угрозы его жизни. Его не пришлось госпитализировать", добавила Федеральная служба. 

Водитель машины не была ранена, и посольство России в Париже находится в прямом контакте с французскими правоохранительными органами в отношении этого происшествия. Уточнив, кроме того, что полиция завела дело и что были задержаны четверо подозреваемых, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что внимательно следит за деталями этого дела.  

Реакция российского Министерства иностранных дел

Пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова заявила 22 июня во время брифинга, что российское посольство в Париже направило ноту в Министерство иностранных дел Франции, потребовав провести тщательное расследование нападения, жертвой которого стал глава делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне в Бурже.

По словам Марии Захаровой, целью нападения была "просто кража сумки шофера, которая находилась на сиденье машины". Представитель российской дипломатии уточнила, что машина в данном случае являлась машиной, взятой напрокат для российской делегации. 

Мария Захарова добавила, что, хотя нападение не превратилось в драму, Сергей Корнев был тем не менее легко ранен. Она также заявила, что глава делегации "Рособоронэкспорта" находился в машине один во время происшествия, помимо женщины-водителя.

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теги: Россия, Франция  
   
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