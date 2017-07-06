Россия троллит и предупреждает

Russia Warns U.S.: Return Seized Diplomatic Compounds, or Else

Россия предупреждает США: верните захваченные дипломатические комплексы, иначе….

By Adam K. Raymond

Комплекс зданий на Лонг Айленде, принадлежащий России. Photo: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Getty Images

У Кремля, ожидающего возвращения двух дипломатических комплексов, закрытых в последние дни администрации Обамы, заканчивается терпение, заявил советник Владимира Путина по иностранным делам в понедельник.

Россия продемонстрировала “необычайную гибкость” по данной проблеме, сказал Юрий Ушаков. Но, добавил он, у терпения Кремля “есть свои пределы”, и США нужно “освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры

Комплексы были захвачены в декабре в качестве наказания за вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. Расположенные на Лонг-Айленде, Нью-Йорк и побережье Мэриленда, комплексы “использовались российским персоналом в целях связанных с разведкой”, заявил президент Обама в то время.

В начале июня администрация Трампа, по сообщениям, рассматривала возможность возвращение комплексов Москве в обмен на снятие запрета на строительство нового здания американского консульства в Санкт-Петербурге. С тех пор появились новые подробности того, для чего использовались данные комплексы. Несмотря на заявление России, что эти здания - просто большие дома отдыха для дипломатов, когда комплексы были закрыты в прошлом году, американские чиновники обнаружили в них некоторые непонятные вещи,сообщили CBS News в прошлом месяце.

…..Но, по крайней мере, некоторые из этих 35 дипломатов были высланы, по словам одного из бывших чиновников, потому что они подозревались в участии в операции по вмешательству в выборы. Русским дали 24 часа, чтобы освободить комплексы и 72 часа, чтобы покинуть страну. Действующие американские официальные лица сообщили CBS News, что они освободили комплексы до истечения 24-часов, что кажется весьма странным и поднимает вопрос о том, не были ли дипломаты заранее проинформированы об их высылке. По словам бывшего чиновника, среди разбитых и раскуроченных вещей , обнаруженных в комплексах, были найдены антенны, электроника, компьютеры, шкафы для бумаг и тому подобные предметы. Другие материалы отсутствовали. Так как ожидалось что русские, перед тем как покинуть страну, уничтожат материалы и разведывательное оборудование, то находки придают комплексам ещё большее значение в связи с вмешательством России в выборы 2016 года. В декабре президент Барак Обама заявил, что комплексы "использовались российским персоналом в целях связанных с разведкой". Действующие и бывшие чиновники описывают комплексы как важные станции прослушивания и центры сбора информации, поддерживая опасения, что они были частью инфраструктуры вмешательства в выборы.

Россия все больше и больше раздражается из-за отказа США возвратить комплексы, и на прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел заявил: “Ответные меры готовятся”. Тема, как ожидают, будет поднята на встрече президента Трампа с Путиным позже на этой неделе за кулисами саммита G20.

Часть российского комплекса расположенного на берегу реки в Centreville, Maryland. June 16, 2017.Jim Watson / AFP

Russia trolls US, Trump with Fourth of July tweet

Россия троллит Соединённые Штаты и Трампа по поводу 4-го Июля.

by Travis J. Tritten | Jul 4, 2017,

1812 Overture at the Long's Park Fireworks Show

WPMT - Harrisburg, PA





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Во вторник, посольство России в своём твите напомнило американцам что главное музыкальное произведение, традиционно исполняемое в День Независимости, было на самом деле написано об одной из собственных войн этой страны.

"Дорогие американцы, счастливого Дня Независимости! Узнайте больше об увертюре Чайковского “1812 год”, ныне традиционной для 4-го июля", написало посольство.

Твит содержал ссылку на историю информационного агентства Sputnik о происхождении музыки. Он был опубликован во вторник, когда усилилась напряженность в отношениях с Россией по ракетной программе Северной Кореи. Россия и Китай сделали совместное заявление бросающее вызов Трампу и призывающее прекратить совместные маневры с Южной Кореей.

Увертюра “1812 год” была написана знаменитым композитором в ознаменование победы России над французской армией Наполеона в Бородинском сражении два века назад.

Но песня, с ее нарастающим ритмом, крещендо и залпами орудий, традиционно широко исполняется в Соединенных Штатах на День Независимости, наряду с “The Star-Spangled Banner” («Знамя, усыпанное звёздами» - гимн США)

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Russia in USA

Dear Americans, Happy #IndependenceDay!

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