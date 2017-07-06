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опубликовано редакцией на Переводике 06.07.17 05:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия троллит и предупреждает

Russia Warns U.S.: Return Seized Diplomatic Compounds, or Else

Россия предупреждает США: верните захваченные дипломатические комплексы,  иначе….

By Adam K. Raymond

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Комплекс  зданий  на Лонг Айленде,  принадлежащий  России. Photo: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP/Getty Images

У  Кремля,  ожидающего  возвращения  двух  дипломатических  комплексов, закрытых  в последние дни администрации Обамы,  заканчивается терпение,  заявил советник Владимира Путина  по  иностранным  делам  в понедельник.

Россия  продемонстрировала  “необычайную гибкость” по  данной  проблеме, сказал Юрий Ушаков. Но, добавил  он, у терпения Кремля “есть свои пределы”, и  США  нужно  “освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры

Комплексы были захвачены в декабре в  качестве  наказания  за вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. Расположенные  на Лонг-Айленде, Нью-Йорк  и побережье  Мэриленда,  комплексы  “использовались российским персоналом в  целях  связанных с разведкой”, заявил президент Обама в то время.

В начале июня администрация Трампа, по сообщениям, рассматривала  возможность  возвращение  комплексов  Москве  в обмен на снятие  запрета  на  строительство  нового  здания   американского консульства в Санкт-Петербурге. С тех пор  появились   новые подробности  того,  для чего использовались  данные  комплексы. Несмотря на заявление России, что эти  здания -  просто большие  дома отдыха  для  дипломатов, когда  комплексы  были  закрыты  в прошлом году,  американские чиновники обнаружили  в  них  некоторые непонятные  вещи,сообщили CBS News  в прошлом месяце.

…..Но, по крайней мере, некоторые из этих 35 дипломатов были высланы, по словам одного из бывших чиновников,   потому что они подозревались в участии  в операции  по  вмешательству в  выборы.

Русским дали 24 часа, чтобы  освободить  комплексы и 72 часа, чтобы покинуть страну. Действующие американские официальные лица  сообщили  CBS News, что они освободили комплексы  до  истечения  24-часов, что  кажется  весьма  странным и поднимает  вопрос  о  том,  не  были ли дипломаты  заранее  проинформированы об их высылке.

По словам бывшего чиновника,  среди разбитых  и  раскуроченных  вещей , обнаруженных в комплексах, были найдены  антенны, электроника, компьютеры, шкафы  для  бумаг  и  тому  подобные  предметы. Другие  материалы отсутствовали.

Так как  ожидалось  что русские,  перед  тем  как  покинуть  страну,    уничтожат материалы  и   разведывательное  оборудование,  то  находки  придают  комплексам  ещё  большее  значение  в связи с  вмешательством  России  в   выборы  2016 года.   

В декабре президент Барак Обама заявил, что комплексы "использовались российским персоналом в  целях  связанных с разведкой". Действующие и бывшие чиновники описывают  комплексы  как  важные  станции  прослушивания   и центры сбора информации, поддерживая опасения, что они были частью инфраструктуры вмешательства в  выборы.

Россия все больше и больше раздражается  из-за  отказа  США  возвратить комплексы, и на прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел заявил: “Ответные меры готовятся”. Тема, как ожидают, будет поднята  на  встрече  президента Трампа с Путиным позже на этой неделе за кулисами саммита G20.



Часть российского  комплекса расположенного  на  берегу  реки  в  Centreville, Maryland.   June 16, 2017.Jim Watson / AFP




Russia trolls US, Trump with Fourth of July tweet

Россия  троллит  Соединённые Штаты и Трампа  по  поводу  4-го Июля.

by Travis J. Tritten | Jul 4, 2017,

1812 Overture at the Long's Park Fireworks Show

WPMT - Harrisburg, PA


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Во  вторник,   посольство  России  в  своём  твите  напомнило американцам  что главное  музыкальное  произведение,  традиционно  исполняемое  в  День  Независимости,  было  на самом деле написано  об одной из собственных войн этой страны.

"Дорогие американцы, счастливого  Дня  Независимости! Узнайте больше об увертюре Чайковского “1812 год”,  ныне традиционной  для  4-го  июля", написало посольство.

Твит содержал  ссылку  на  историю  информационного агентства Sputnik о происхождении  музыки. Он  был  опубликован во вторник, когда  усилилась  напряженность в  отношениях  с  Россией по ракетной программе Северной Кореи. Россия и Китай  сделали  совместное  заявление  бросающее  вызов Трампу  и призывающее  прекратить  совместные  маневры   с Южной Кореей.

Увертюра “1812 год” была написана  знаменитым  композитором  в  ознаменование победы  России над французской армией Наполеона в  Бородинском  сражении  два века назад.

Но песня, с ее  нарастающим ритмом,  крещендо и  залпами  орудий,  традиционно  широко  исполняется  в  Соединенных  Штатах  на  День Независимости,   наряду с  “The Star-Spangled Banner” («Знамя, усыпанное звёздами»  -  гимн  США)


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Russia in USA

Dear Americans, Happy #IndependenceDay!

Learn more about Tchaikovsky's 1812 Overture

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теги: США  
   
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