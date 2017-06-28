Предмет чёрной зависти Влада Путина

Сэр Майкл Фэллон издевнулся над Владимиром Путиным по поводу его “ржавого корыта” сказав, что русские 'с завистью' будут смотреть на новый авианосец Королевского флота “Queen Elizabeth”

Сэр Майкл съязвил по поводу русского авианосца “Адмирал Кузнецов”, который прошел через Ла-Манш в прошлом году





Сара Камоуни Sara Kamouni 27-го июня 2017

Министр обороны [Великобритании] сэр Майкл Фэллон прошелся насчет Владимира Путина при выпуске нового авианосца Королевского флота HMS Queen Elizabeth.

Сравнивая 65,000-тонный авианосец с российским авианосцем советской эры “Адмирал Кузнецов”, сэр Майкл сказал, что Кремль будет смотреть на британский корабль 'с завистью'.

Графика показывает размеры и стоимость нового британского корабля

Авианосец HMS Queen Elizabeth, самый мощный из когда-либо построенных кораблей британского флота, выходит в своё первое плавание. Видео можно посмотреть в оригинальной статье, по ссылке

Снимок сделан когда HMS Queen Elizabeth ждал отлива перед выходом из Росайта в Шотландии

По-кадровое видео показывает как был построен самый большой корабль Королевского флота, авианосец HMS Queen Elizabeth. Видео можно посмотреть в оригинальной статье, по ссылке

На снимке: Корабль, стоимостью 6 миллиардов фунтов стерлингов, вечером проходит под знаментым ж-д мостом Forth Rail Bridge

Авианосец HMS Queen Elizabeth отправляется в первое плавание, чтобы начать морские испытания. Видео можно посмотреть в оригинальной статье, по ссылке





“Кузнецов” крался через Ла-Манш, направляясь в Сирию, а затем - из неё, под плотным контролем “Тайфунов” Королевских ВВС.

Сэр Майкл сказал Би-би-си: “Если вспомнить какой старый разваливающийся “Кузнецов” проходил через Канал несколько месяцев назад, то я думаю, что русские будут смотреть на наш корабль немножко с завистью”.

Сэр Майкл добавил, что, хотя и ожидается, что русские попытаются шпионить за авианосцем во время ходовых испытаний в Северном море, но Королевский флот имеет в своём распоряжении системы, способные свести на нет их усилия.

Авианосец водоизмещением 65,000 тонн направляется для испытаний в Северное море.

В прошлом году, во время переходов между Россией и Сирией, “Адмирал Кузнецов” проходил через Ла-Манш.

Он сказал: “Это действительно обычная деятельность русских - собирать разведывательную информацию о наших кораблях. Мы примем все меры предосторожности, чтобы бы быть уверенными в том что им не удасться подобраться к нему слишком близко, но я думаю, что они будут восхищены им”.

Командование Королевского флота обещало во время испытаний использовать корабли эскорта и вертолеты для поиска российских подводных лодок.

Сэр Майкл Фэллон сказал, что он полагает, что русские будут завидовать новому авианосцу Королевского флота

Российский военный корабль “Адмирал Кузнецов” двигается вблизи британского побережья Видео можно посмотреть в оригинальной статье, по ссылке





В тоже время, после того, как он заклеймил 55,000-тонного “Адмирала Кузнецова” “кораблем позора” за его участие в боевых действиях в Сирии ранее в этом году, сэр Майкл призвал Запад быть 'более откровенным' в своих высказываниях перед лицом ИГИЛ и Путина.

В своей статье в Telegraph, он писал: “Мы не деликатничаем когда дело касается России. Мы осудили и будем осуждать, их преступления в Сирии, на Украине и в других местах в Европе.

"Бизнеса-как-обычно” не будет. Так что, хотя как дверь для диалога остается открытой, они должны доказать, что они - партнеры для мира".

Флагман российского атомного флота “Адмирал Кузнецов” направляется в Ла-Манш. Видео можно посмотреть в оригинальной статье, по ссылке

Путинский авианосец выпуска советских годов “Адмирал Кузнецов” преследовали технические проблемы

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