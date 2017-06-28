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опубликовано редакцией на Переводике 28.06.17 03:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Срочная новость: Американские военные угрожают бомбить Сирийскую армию. Снова

BREAKING: US military threatens to bomb the Syrian Army again

By  Chris Tomson   27/06/2017

DAMASCUS, SYRIA (6:50 A.M.) – Недавно, американские военные  сделали краткое заявление, в котором они  угрожали бомбить Сирийскую арабскую армию  (Syrian Arab Army - SAA) снова, если  те    проведут  химическую  атаку.  Примечательно, США отказались  указать, где такая  атака  может произойти или готовится. Полное заявление можно  прочесть  ниже:


THE WHITE HOUSE

Офис пресс-секретаря

Обнародовать  немедленно

26 июня 2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ  пресс-секретаря

Соединённые Штаты  идентифицировали  потенциальные  приготовления  режима  Асада  к  очередному  применению  химического  оружия,  результатом  которого  может  стать  массовое  убийство  гражданских  лиц,  в  том числе  ни в чем не повинных  детей.  Эти приготовления  подобны  сделанным  перед  проведенной  4 апреля  2017 года  химической  атаки.

Как  мы  уже  заявляли  ранее,  Соединенные Штаты  находятся в Сирии  для  того  чтобы  уничтожить  Исламское государство Ирака и Сирии. Однако,  если  г-н Асад  совершит  ещё  одно  массовое убийство,  применив  химическое оружие,  то  он  и  его  военные  заплатят  высокую  цену [за это].    

Chris Tomson | AMN

На  фоне  нарастания  напряжения  между Вашингтоном и Дамаском, посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила : “За дальнейшие нападения, совершенные  на  народ Сирии, ответственность  будет  возложена  на  Асада, а  также  на Россию и Иран,  тех  кто поддерживает его, убивающего  своих  собственных людей”.

Пока еще не известно, представляет ли  это  заявление  фальшивый  предлог  для того, чтобы напасть на SAA или  у американских спецслужб действительно  есть   информация, о  находящейся  в  процессе  подготовки  предполагаемой  химической  атаки.

4 апреля Дональд Трамп приказал  провести  печально известный  ракетный  удар  по  аэродрому Шайрат  в  Сирии.  Это  была  реакция  на  то, что,  как   заявил Вашингтон, было нападением  с  применением  отравляющего  газа  совершенное  сирийским  правительством, и  которое убило по крайней мере 70 человек на контролируемой мятежниками территории. Сирия отрицала, свою  причастность  к  этой  атаке.  

В начале этого  месяца SAA  отрезала   американский гарнизон в южной Сирии от  линии фронта с ИГИЛ,  что,  с точки зрения нанесения поражения Исламскому государству,   сделало  американское присутствие в  этом  пограничном  регионе   ненужным.



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теги: Сирия  
   
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