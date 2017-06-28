Срочная новость: Американские военные угрожают бомбить Сирийскую армию. Снова

BREAKING: US military threatens to bomb the Syrian Army again

By Chris Tomson 27/06/2017

DAMASCUS, SYRIA (6:50 A.M.) – Недавно, американские военные сделали краткое заявление, в котором они угрожали бомбить Сирийскую арабскую армию (Syrian Arab Army - SAA) снова, если те проведут химическую атаку. Примечательно, США отказались указать, где такая атака может произойти или готовится. Полное заявление можно прочесть ниже:





THE WHITE HOUSE

Офис пресс-секретаря

Обнародовать немедленно

26 июня 2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ пресс-секретаря

Соединённые Штаты идентифицировали потенциальные приготовления режима Асада к очередному применению химического оружия, результатом которого может стать массовое убийство гражданских лиц, в том числе ни в чем не повинных детей. Эти приготовления подобны сделанным перед проведенной 4 апреля 2017 года химической атаки.

Как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты находятся в Сирии для того чтобы уничтожить Исламское государство Ирака и Сирии. Однако, если г-н Асад совершит ещё одно массовое убийство, применив химическое оружие, то он и его военные заплатят высокую цену [за это].

Chris Tomson | AMN

На фоне нарастания напряжения между Вашингтоном и Дамаском, посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявила : “За дальнейшие нападения, совершенные на народ Сирии, ответственность будет возложена на Асада, а также на Россию и Иран, тех кто поддерживает его, убивающего своих собственных людей”.

Пока еще не известно, представляет ли это заявление фальшивый предлог для того, чтобы напасть на SAA или у американских спецслужб действительно есть информация, о находящейся в процессе подготовки предполагаемой химической атаки.

4 апреля Дональд Трамп приказал провести печально известный ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии. Это была реакция на то, что, как заявил Вашингтон, было нападением с применением отравляющего газа совершенное сирийским правительством, и которое убило по крайней мере 70 человек на контролируемой мятежниками территории. Сирия отрицала, свою причастность к этой атаке.

В начале этого месяца SAA отрезала американский гарнизон в южной Сирии от линии фронта с ИГИЛ, что, с точки зрения нанесения поражения Исламскому государству, сделало американское присутствие в этом пограничном регионе ненужным.

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