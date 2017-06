архив



дата публикации 22.06.17 03:25 скаут: Игорь Львович “swissinfo.ch”,

"Фильм Оливера Стоуна о Путине в прессе Швейцарии" Швейцария - 21 июня 2017 г. Фильм Оливера Стоуна о Путине в прессе Швейцарии



«Получился такой весьма живой разговор, в рамках которого Стоун стоит „на подаче“ ключевых слов».

(PD / Sky) Оливер Стоун, культовый режиссер, его фильмы «Взвод», «Уолл-стрит», «Прирожденные убийцы», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» вошли в сокровищницу мирового кинематографа. С недавних пор он открыл для себя жанр документального кино, сняв, например, такие ленты, как «Команданте» (о Фиделе Кастро). И вот теперь на экраны вышла его четырехчасовая лента «Интервью с Путиным» (англ. The Putin Interviews). Швейцарские журналисты уже посмотрели картину и поделились своими мыслями на страницах прессы. Предлагаем ознакомиться с их мнением. Выходящие в Берне и Цюрихе газеты «Der Bund» и «Tages-Anzeiger» напечатали 12 июня в своих разделах о культуре большой материал под общим заголовком «Близость к власть имущим» («Nähe zum Mächtigen Внешняя ссылка»). «Власть — завораживает, а потому попытки выяснить источник этого ощущения являются вполне легитимными. Столь же легитимно желание дать Владимиру Путину возможность изложить свой взгляд на какие-то вещи, даже несмотря на то, что эти взгляды он излагает в своих речах и интервью уже многие годы, а сами его тезисы уже всеми выучены почти наизусть: НАТО расширяется и угрожает России, США сами вырастили исламистский терроризм, а во всех цветных революциях от Балкан до Северной Африки скрывается «рука Вашингтона». «Зеленые человечки», аннексирующие Крым, сбитый «Боинг», хакерские атаки на США, Францию и Германию — «вывсеврете» и «нестамнебыло», — пишут журналисты Юлиан Ханс (Julian Hans) и Дэвид Штайнитц (David Steinitz). Что делает Оливер Стоун в своем фильме? «Он впитывает все это, не переспрашивая и не проверяя фактов. Его задача — не выяснить причину магического обаяния власти, он хочет, напротив, полностью этому обаянию отдаться, поэтому и получился не документальный фильм, а своего рода автократическое порно», — считают эти журналисты. «Речь в этом фильме идет о подтверждении собственных фантазий (режиссера) и о стремлении раз за разом переживать волшебный „мороз по коже“. Почти каждый голливудский режиссер утверждает, что в своей работе он преследует еще и политические цели, но едва ли другой кинематографист столь радикально, как Стоун, ставит политический аспект в центр всей своей творческой мастерской. Левые либералы, такие, как Стивен Спилберг или Майкл Мур, тоже своими фильмами излагают свое мировоззрение, но далеко не столь решительно и бескомпромиссно, как Оливер Стоун, человек, который, вообще-то происходит из консервативной семьи. Однако участие во вьетнамской войне полностью изменило его взгляд на мир, результатом чего стала, например, его критически настроенная по отношению к США „вьетнамская трилогия“, состоящая из картин „Взвод“ (1986 год), „Рождённый четвёртого июля“ (1989 год) и „Небо и Земля“ (1993 год). Фильм „Прирожденные убийцы“ стал логичным продолжением этого критического дискурса, после которого последовала его „документально-биографическая фаза“, в рамках которой, забыв всякую критическую дистанцию, Оливер Стоун портретировал Фиделя Кастро и Уго Чавеса, и, кроме того, снял картину «Сноуден», стилизовав главное действующее лицо картины как безусловного положительного героя». Журналисты пишут далее, что «Стоун болеет за свою страну, усматривая свою роль в качестве гражданина в том, чтобы вытаскивать на свет все ее темные стороны. Как Вы думаете, каковая стратегия США по отношению к России, спрашивает он В. Путина, а когда тот пытается уйти от ответа, режиссер просто отвечает на этот вопрос сам: „Разрушить экономику страны и отбросить ее на уровень 1990-х годов, заменить нынешний режим на лояльный с тем, чтобы подчинить Россию и лишить ее собственного ядерного арсенала“. Так что, по большому счету, этот фильм — всего лишь попытка Стоуна получить подтверждение своего собственного видения мира. США — полное дерьмо? Путин только пожимает плечами». Как чистое интервью это была бы очень слабая картина. Из-за изобразительного же ряда она становится еще и циничной: так, жертвы терактов в театре на Дубровке и в Беслане превращаются у его в результаты деятельности спецслужб США. Интересно, что в 2012 году похожее кино снял немецкий тележурналист Хуберт Зайпель (Hubert Seipel), картина которого «Ich, Putin» («Я, Путин»), тоже была показана по российским телеканалам, как раз накануне президентских выборов. Случайное совпадение? Кстати, очередные выборы президента в России пройдут в 2018 году. Официально В. Путин еще не выдвигал свою кандидатуру, однако рекламный ролик ему уже изготовлен», — резюмируют Юлиан Ханс и Дэвид Штайнитц. The Putin Interviews | Teaser Trailer | Oliver Stone & Vladimir Putin SHOWTIME Documentary

17 июня свой, куда более краткий, анализ представила «Ное Цюрхер ЦайтунгВнешняя ссылка», по информации которой идея сделать интервью с В. Путиным у О. Стоуна возникла еще во время работы над фильмом «Сноуден», в рамках которой он впервые получил возможность войти в контакт с российским президентом. «В центре фильма „Putin Interviews“ находится человек, который превыше всего ставит национальные интересы», — пишет Клаудия Швартц (Claudia Schwartz). «Получился такой весьма живой разговор, в рамках которого Стоун стоит „на подаче“ ключевых слов, в ответ на которые российский президент получает возможность развернуть свой пропагандистский нарратив. ... Трейлер к фильму выполнен в лучших традициях социалистического реализма, украшенного саундтреком, сделанным опять же в лучших, но уже голливудских традициях Джеффом Билсом (Jeff Beals), создателем музыки к сериалу „Карточный домик“ („House of Cards“). Наверняка Владимир Путин очень доволен таким пропагандистским полотном, выполненным одним из мастеров мирового кино», — завершает К. Швартц.

