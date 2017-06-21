«Трындец» луканомике

В Беларуси активизируются силы, настроенные на включение печатного станка.

Экономика Беларуси падает. Это известно и понятно многим, хотя не все в этом желают честно признаваться, а цифры не краснеют: при желании статистику можно истолковать, как угодно.

В стране активизируются силы, настроенные на включение печатного станка. А власти жаждут новых кредитов, включая кредиты по новым инвестиционным программам.

Пока Национальный банк держится, а Минфин пытается продержаться за счет продажи облигаций, надеясь на предоставление кредита МВФ и на то, что Россия простит долги. Однако реальное решение проблем только затягивается в надежде на чудо, которое даст возможность выстоять, продержаться, не упасть окончательно и бесповоротно.

Предположим, МВФ даст кредит. Но в Беларуси растет долговая пирамида, которая в итоге способна привести к преддефолтному состоянию, как в Украине: долг подкатит под 80 процентов ВВП, а у государства не окажется денег на его выплату.

Предположим, Беларусь окажется в ситуации дефолта, и даже объявит о банкротстве. Официальный Минск займется переговорами по реструктуризации имеющегося долга. Может быть, какие-то кредиторы какую-то часть долга простят. Однако в любом случае все равно властям нужно будет заниматься поиском денег внутри страны, отнимая их у населения – с помощью увеличения налогов на товары и услуги (в том числе ЖКХ) и акцизов на товары, сокращения пособий и пенсий и т. д.

Возможно, государство станет еще заниматься «раскулачиванием» бизнесменов и чиновников, понижением заработных плат и увольнением сотрудников госучреждений и госпредприятий, а также иными непопулярными способами, помогающими получению необходимых денег.

Я полагаю, вместо того, чтобы забираться все глубже в долговую яму и затем обдирать население, как липку, властям лучше бы позаботиться о реформировании госсектора, о ликвидации генерирующих долги предприятий, о создании эффективной системы корпоративного управления. Но, похоже, они не верят в угрозу падения экономики Беларуси в самую пропасть по причине роста внешнего долга (поэтому, собственно, и просят кредит МВФ). И это при том, что имеет место слишком высокая закредитованность белорусских промышленных предприятий, вынужденных направлять более 30 процентов своей выручки на погашение кредитов и выплату по ним процентов. Поэтому не приходится говорить об экономическом развитии предприятий, говорить можно лишь о долговой яме, выбраться из которой можно только с помощью системных рыночных реформ, нацеленных на раскрепощение огромного числа предпринимателей (сотен тысяч).

Белорусскими властями выбрана, похоже, сверхцентрализация – однажды и навсегда, при которой примерно пару тысяч экономических субъектов являются главными и определяющими весь экономический ход. Поэтому отсутствуют реальные рыночные отношения и выключен механизм конкуренции, приводящий в итоге к росту эффективности экономики страны. Для включения этого механизма необходимо принятие решений миллионами конкурирующих и берущих на себя ответственность граждан Беларуси, имеющих конкретные децентрализованные бизнес-планы и занимающихся малым и средним бизнесом.

Кроме того, белорусским властям не мешало бы сосредоточить усилия на нескольких десятках предприятий, управляемых с помощью инструментов современного корпоративного управления, советов директоров, наемных руководителей, убрать разного рода ненужные и даже вредные надстройки – исполкомы, министерства, концерны, холдинги. Именно это даст шанс на выживание и оптимизацию издержек.

Однако если экономика Беларуси будет продолжать оставаться номенклатурно-централизованной, у нее будет шанс только на продолжительную рецессию. Ни о каком фактическом (не фиктивном) экономическом росте и стабилизации говорить не стоит.

Существующая сегодня белорусская модель экономики способствует тому, что граждане, имеющие деньги, умы и стремление к лучшей жизни, бегут из страны и станут продолжать это делать. Это, несомненно, приведет к обвалу бюджета и пенсионного фонда, к уменьшению общей численности белорусских граждан и повышению в их численности доли пенсионеров.

Может, это обусловит деградацию, может, обвал, может, гамон, может, трындец – кому какое слово больше нравится.





Маргарита Акулич, belprauda.org

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