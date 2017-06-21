Видеорепортаж из чеченского концлагеря, где, как утверждают гомосексуалисты, их пытали

Мы в первый раз находимся внутри тюрьмы, где, по предположениям, пытали гомосексуалистов.

Daniel Bateman / VICE News | HBO





Первая фотография сделанная внутри аргунской тюрьмы.

20 June 2017

Чарли Матерс Charlie Mathers

Опубликован видеоматериал отснятый в концентрационном лагере в Чечне, в котором, по словам гомосексуалистов, их держали, морили голодом и пытали.

Тюрьма в селении Аргун, заброшенный военный лагерь в Чечне, была базой нападений на геев в этом автономном регионе России, нападений о которых широко сообщалось в прессе.

Местные власти дали Vice News разрешение на видеосъемку внутри тюрьмы, чтобы продемонстрировать свою невиновность после того как эти сообщения привлекли внимание всего мира.

На видео показаны интервью - с одной из предполагаемых жертв, прямо подтвердившего что это именно то место (здание тюрьмы) где он был подвергнут пыткам и - с Аюбом Катаевым, главой отделения МВД в Аргуне и директором тюрьмы.





“Чеченские бойцы никогда бы не захотели даже прикоснуться к этим людям”





“Интервью с Катаевым ясно показало размах гомофобии в Чечне”

Примечательно, что Катаев многократно уклонялся от ответов на вопросы, касающиеся его участия в пытках гомосексуалистов.

“Представьте себе, что здесь, у нас, есть гомосексуалисты ... стали бы мы, чеченцы, общаться с ними вообще? Мои офицеры даже не захотели бы прикасаться к этим людям, если бы они были, а не то что бы бить или пытать их” - сказал он.

Human Rights Watch подтвердила, что это место является одним из объектов в их расследовании, где, где по их данным, большая часть избиений и издевательств имели место.

Хеда Саратова, уполномоченный по правам человека в Чечне и советник правительства, отвергла сообщения новостных агентств о пытках в республике. Она сказала, что те, что выдвигает такие обвинения "решительно настроены сохранить Чечню горящей”.

В то время как журналистам была дана возможность свободно действовать в республике, власти плотно контролировали их передвижения постоянно справляясь об их местонахождении во время съемок.





Тюрьма в Аргуне, где, как предполагается, имели место пытки гомосексуалистов

В ответ на видеорепортаж, представитель Amnesty International по России, исследователь Хезер МакГилл сказал: «Интервью с Аюбом Катаевым ясно показывает размах гомофобии в Чечне. Он повторил то что мы сами не раз слышали от властей всех уровней в Чечне - гомосексуалистов в Чечне якобы нет "

«К сожалению, ни применение пыток, ни секретные тюрьмы не являются новостью в Чечне. Это крайне важно, чтобы те кто находится в опасности в Чечне, имели доступ к эффективным процедурам получения убежища в других странах. До сих пор лишь немногие страны предложили убежище гомосексуалистам бегущим от нарушений прав человека в Чечне ".

Смотрите видео здесь:





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