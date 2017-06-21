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опубликовано редакцией на Переводике 21.06.17 05:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Видеорепортаж из чеченского концлагеря, где, как утверждают гомосексуалисты, их пытали

Мы  в  первый  раз  находимся  внутри  тюрьмы,  где,  по  предположениям,  пытали  гомосексуалистов.

Daniel Bateman / VICE News | HBO


Первая  фотография  сделанная  внутри  аргунской  тюрьмы.

20 June 2017

Чарли Матерс   Charlie Mathers

Опубликован  видеоматериал отснятый  в концентрационном лагере  в  Чечне,  в  котором,  по  словам  гомосексуалистов,  их  держали,  морили  голодом  и  пытали.  

Тюрьма  в  селении  Аргун, заброшенный военный лагерь в Чечне, была  базой  нападений на геев  в  этом  автономном регионе России,  нападений  о  которых   широко  сообщалось  в  прессе.

Местные  власти  дали  Vice News разрешение на видеосъемку внутри  тюрьмы, чтобы продемонстрировать свою невиновность после  того  как  эти  сообщения  привлекли  внимание  всего  мира.  

На видео показаны  интервью   -   с  одной  из  предполагаемых   жертв,   прямо  подтвердившего  что  это  именно  то  место (здание  тюрьмы)  где  он  был  подвергнут  пыткам и  -  с   Аюбом  Катаевым, главой  отделения  МВД в  Аргуне  и  директором  тюрьмы.


“Чеченские  бойцы  никогда  бы  не  захотели  даже  прикоснуться  к  этим  людям”


“Интервью  с  Катаевым  ясно  показало  размах  гомофобии  в  Чечне”

Примечательно, что Катаев  многократно  уклонялся  от  ответов  на  вопросы, касающиеся его участия в пытках гомосексуалистов.

“Представьте себе, что  здесь,  у  нас,  есть гомосексуалисты ... стали  бы мы, чеченцы, общаться с ними вообще? Мои офицеры даже не  захотели  бы  прикасаться  к  этим  людям,  если  бы  они  были,  а  не  то  что  бы  бить  или  пытать  их” - сказал  он.  

Human Rights Watch  подтвердила,  что  это  место является   одним  из объектов  в  их расследовании, где,  где  по  их  данным,  большая часть  избиений  и  издевательств   имели место.

Хеда Саратова, уполномоченный по правам человека  в  Чечне  и советник правительства, отвергла  сообщения  новостных  агентств  о  пытках  в республике. Она  сказала, что те, что  выдвигает  такие обвинения "решительно  настроены  сохранить  Чечню  горящей”.

В то время как  журналистам   была  дана   возможность свободно  действовать  в   республике,  власти  плотно  контролировали  их  передвижения  постоянно  справляясь  об  их  местонахождении  во время съемок.


Тюрьма  в  Аргуне,  где,  как  предполагается,  имели  место  пытки  гомосексуалистов

В ответ на  видеорепортаж, представитель  Amnesty International  по  России,  исследователь Хезер МакГилл сказал: «Интервью с Аюбом  Катаевым   ясно показывает размах гомофобии в Чечне. Он  повторил  то  что  мы  сами  не  раз  слышали    от   властей  всех  уровней  в  Чечне  -   гомосексуалистов  в Чечне  якобы  нет "

«К сожалению, ни применение пыток,  ни  секретные  тюрьмы  не  являются  новостью  в Чечне. Это крайне важно, чтобы те кто  находится  в опасности в Чечне,  имели  доступ  к   эффективным  процедурам  получения  убежища  в других странах. До сих пор лишь немногие страны предложили   убежище   гомосексуалистам  бегущим  от  нарушений прав человека в Чечне ".

Смотрите видео здесь:


Inside The Chechnya Prison Where Gay Men Say They Were Tortured (HBO)


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теги: Чечня, гомосексуализм  
   
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