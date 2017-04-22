Как квартирный вопрос испортил «Медузу»?

Москва является самым населенным городом России, численность его населения составляет около двенадцати миллионов человек.Часть москвичей живет в «хрущевках», поэтому городские власти решились на серьезный шаг по сносу жилья. Понятно, что такой позитивный поворот событий не очень устраивает оппозиционных деятелей, поскольку жилищные проблемы москвичей равно как и других жителей российских городов всегда были основной болевой точкой, нажав на которую всегда можно манипулировать и использовать ситуацию в своих целях.





Как

можно наблюдать в известном издании «Медуза».





Само название статьи уже задает определенный тон и настрой.

Понятно, что программа, предполагающая такие масштабные изменения в инфраструтуре города, не может быть идеальной, четко выверенной военной операцией. Также ясно, что у процесса, запущенного в столице имеется на сегодняшний день огромное количество неясных моментов.Но есть и поддержка со стороны власти: наверное не случайно депутаты наделяют «особыми полномочиями» городские власти.

Стоит отметить, что подобного бонуса властям не было даже во время строительства в Сочи и при подготовке к Олимпиаде. В то время, пока в Думе задавали вопросы городским властям, откуда они будут брать необходимые для реновации деньги, «Медуза» пытается сделать из этого балаган, представляя заинтересованным читателям процесс неуправляемым , а жителей возмущенными. Так в фейсбуке уже появилась группа «Москвичи против сноса», которая на сегодняшний день насчитывает уже десять тысяч человек.

Издание успешно накаляет и без того сложную ситуацию, рассказывая о том, как «напряженно» прошли встречи в районах, где будут сноситься пятиэтажки. Также в издании отметили неподготовленность и непродуманность общения с людьми глав районов. Итог всей этой выдуманной «катавасии» по мнению издания однозначен :

Судя по опросу «Медузы» и отзывам в социальных сетях — недовольных большинство. Их не устраивает, что, согласно законопроекту, их собственность заменят на равнозначную. Многие попросту привыкли к своему району. «У меня кирпичный и очень крепкий дом, с коренными жителями, которые не хотят никуда переезжать. Я родилась здесь, я в окна смотрю и вижу деревья, которые посадили мои предки — до этой пятиэтажки здесь стоял деревянный дом, где жила моя бабушка», — рассказала «Медузе» Алиса Цветкова из района Сокол.



«Я инвалид-спинальник и не могу переехать в другой район, иначе я до работы не доберусь. Мне даже физически переехать будет трудно, не то, что обустроить быт на новом месте. Кроме того, переселенцам дадут самые плохие варианты», — написал «Медузе» Сергей Баранов из Марфино.



Тут же, практически незаметно «подкрался» и ФБК Алексея Навального, который также высказал свое недоверие приложению «Активный гражданин» разработанному мэрией Москвы, через которое планируется проведение голосования по сносам домов. По их мнению, программа не защищена от «накруток». Помилуйте, откуда такие сведения? Никаких доказательств и фактов, одни голословные обвинения.

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