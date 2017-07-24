навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.07.17  

Спецпредставитель США и посол прибыли в зону АТО (фото)

(0)
 
23.07.17  

ВОКРУГ СВЕТА: Топ-9 причин, почему комары кусают больше одних людей и игнорируют других

(0)
 
23.07.17   Редакция

ВОКРУГ СВЕТА: Достопримечательности Исландии: музей ПЕНИСА в Рейкьявике

(0)
 
22.07.17   Редакция

ВОКРУГ СВЕТА: Как боец ММА за 10 секунд “завалил” великого мастера кунг-фу и что из этого вышло

(0)
 
21.07.17   Редакция

США увеличили количество военных баз в поддержку сил РПК - ПДС в Сирии

(0)
 
21.07.17  

Россия: бегство миллионеров

(0)

последние за вчера, 23.07.17  
 
23:44  

ВОКРУГ СВЕТА: Топ-9 причин, почему комары кусают больше одних людей и игнорируют других

(0)
 
04:33  

Россия делает из Никарагуа Украину для США

(0)
 
02:14   Редакция

ВОКРУГ СВЕТА: Достопримечательности Исландии: музей ПЕНИСА в Рейкьявике

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
23.07.17 15:59    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
23.07.17 13:33    
Олька Просто стихи (784)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
12.07.17 14:34    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (180)
06.07.17 03:06    
Norrianno Искусство как средство мобилизации (4)
27.06.17 19:17    
3674721 Смерть подвижника (1)
27.06.17 14:05    
Alex-Pro Весёлые рассказки и Анекдоты (277)
 
дата публикации 24.07.17 00:15
скаут: Игорь Львович;
   
 

Спецпредставитель США и посол прибыли в зону АТО (фото)

Украинские военные получили "высокую оценку от американских коллег".

 Спецпредставитель США Волкер и посол Йованович посещают зону АТО facebook.com/ato.news

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович посещают зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, свою поездку в зону АТО они начали с посещения штаба оперативно-тактической группировки "Донецк".
В составе американской делегации также сотрудник Госдепартамента США Лейн Балл, военный атташе при Посольстве США в Украине Пол Шмитт и другие должностные лица.
"Гости ознакомились со спецификой управления военными формированиями во время ведения боевых действий, структурой и организацией военным управлением и тому подобное", - говорится в сообщении. В штабе отметили, что украинские военные "получили высокую оценку от американских коллег".
Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине.
21 июля Госдепартаменте США проинформировали, что Волкер отправился в Украину и ряд европейских государств. Сообщалось, что 24 июля он прибудет в Киев, где встретится с представителями украинской власти. Затем отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон.





статью прочитали: 7 человек

   
теги: Украина  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 