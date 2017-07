архив



"The New York Times", "Why Are Americans So Fascinated With Extreme Fitness?" США - 14 октября 2014 г.

"Why Are Americans So Fascinated With Extreme Fitness?" США - 14 октября 2014 г. Почему американцы так увлечены экстремальным фитнесом? Хизер Хаврилески

Блондинка в сексапильной розовой майке из спандекса поднимает на плечи кувалду, а затем ударяет ей с глухим тяжелым звуком по большой шине, находящейся перед ней. Рядом с ней другая женщина взмахивает своей кувалдой даже еще выше, кривясь и кряхтя от усилий. У них ярко-красные и покрытые потом лица. Время 9:45 утра, температура 29 градусов, и солнце отражается от асфальта парковки торгового центра, где мучаются эти женщины. "Поднимайте выше, над плечом!" - рявкает на них другая женщина, несмотря на то, что они тяжело дышат каждый раз, когда поднимают свои молоты и каждый раз, когда их опускают. Когда одна женщина делает передышку, чтобы вытереть пот с глаз, она замечает, что я за ней наблюдаю. Я старалась не смотреть так пристально, но это странный спектакль - эта их тренировка в стиле Джона Генри (мифологический народный герой США, темнокожий рабочий-путеец, победивший в соревновании с паровым молотом, но погибший от истощения - прим. перев.), когда они упорно работают перед своим фитнес-центром, всего в нескольких шагах от коптильни и парикмахерской. Это выглядит изнуряюще и более чем опасным. (Что, если кувалда соскользнет и вылетит из рук одной из женщин и размозжит голову ее спутнице?) Это также выглядит бесполезным. Почему бы не присоединиться вместо этого к кровельщикам на несколько часов? Несомненно, где-то есть туннель, который нужно пробить или, как минимум, горячий гудрон, который нужно залить. Но платить за то, чтобы симулировать изнурительную работу под руководством жесткого авторитетного лица, кажется сегодня обычным желанием. Когда я ввела слово "кувалда" в Гугл позднее в тот день, то первой ссылкой была "тренировка с кувалдой" - поисковый запрос, выдающий пол-дюжины полных энтузиазма воссозданий тяжелой работы группы заключенных, скованных цепями. Культура фитнеса сильно изменилась с конца 60-х. В то время жители моего маленького южного родного городка, завидев моего отца, который занимался пробежками по утрам, кричали ему из своих машин "Беги, беги, хиппи!" Сегодня в моем районе Лос-Анжелеса не так много любителей бега трусцой, но в каждом втором квартале есть фитнес-центр, предлагающий занятия в стиле "курса молодого бойца" или же занятия бразильским джиу-джитсу, в котором люди наносят удары кулаками и ногами и орут друг на друга как сержанты-инструкторы строевой подготовки. Раскованных бегающих учеников Джима Фикса сменили группы начинающих "морских котиков", быстро взбегающих на песчаные склоны холмов с рюкзаками на плечах, наполненными камнями. Джейн Фонда и Ричард Симмонс когда-то изображали занятия спортом как нечто веселое и слегка сексуально привлекательное - этакий беззаботный поход в потный ночной клуб в вашей собственной гостиной - но сегодня фитнес не должен быть легким. Такие видео как "Abdomenizer" (от выражения "брюшная полость", прим. перев.) и "8-Minute Abs" (8-минутное качание мышц пресса, прим. перев.), которые фактически внушают, что для этих упражнений можно найти время между перекусами гамбургером, теперь являются давно забытыми ударными аргументами. К 90-м, когда мягкие изгибы Урсулы Эндресс были заменены сексапильными телами Синди Кроуфорд и Эль Макферсон, люди все еще тренировались, чтобы подготовиться к пляжу или спальне. Но сегодня они уже не готовятся к веселью или любви. Они готовятся к непредвиденной природной катастрофе, или к горящему зданию, или к Армагеддону.

Новая культурная среда элитных тренировок стремится дойти до предела физических возможностей. Фото - Джастин Салливан/Getty Images "Мы стремились создать программу, которая наилучшим образом подготовит тренирующихся к любым непредвиденным обстоятельствам - не только к неизвестному, но и к непостижимому". Такое угрюмое сообщение размещено в виде приветствия на веб-сайте CrossFit - интенсивной, ультра-агрессивной программы общей физической подготовки, девиз которой "Forging Elite Fitness" (что-то вроде "Выковывание элитной физической формы", прим. перев.) отражает наше сегодняшнее восхищение как спортсменами спорта высших достижений, так и элитными воинскими формированиями. Несмотря на (или же из-за) тот факт, что CrossFit теперь является почти синонимом перенапряжения, в Соединенных Штатах существует более 6000 ее филиалов. Те, кто ошеломлен растущей популярностью CrossFit, часто удивлены, учитывая ее высокую стоимость, когда узнают о ее спартанском кредо: каждый "блок" (жаргон программы, означающий фитнес-центр) часто является всего лишь большой пустой комнатой с медицинскими мячами, штангами и деревянными ящиками, стоящими вдоль стены. Занятия проходят по очереди ежедневно, но обычно включают упражнения со свободными отягощениями, бег на короткую дистанцию и достаточно приседаний, чтобы покалечить Чарльза Атласа (создатель бодибилдинга, прим. перев.). Соответствуя своему апокалиптическому кредо, программа поощряет товарищеские отношения под давлением (участники CrossFit натаскивают друг друга посредством боли) и состязательность (имена и баллы пишутся на маркерной доске и иногда размещаются в интернете). Несмотря на неминуемые риски для сотен тысяч людей, по-любительски тренирующихся в технике олимпийского поднятия тяжестей в их местных торговых центрах, участники CrossFit, судя по всему, целиком и полностью отдаются своим суровым тренировкам. Основатель CrossFit Грег Глассман признал в 2005 году, что рабдомиолиз (острый некроз скелетных мышц) - опасное состояние, которое может привести к почечной недостаточности - случается у некоторых новообращенных программы CrossFit. Он считал это частично свидетельством "превосходства (программы) над традиционными протоколами обучения". Такой вид подготовки был важен не только для физического тонуса, но и для реагирования на будущую катастрофу. "Природа, боевые действия и чрезвычайные происшествия могут потребовать большой объем работы, выполняемой быстро ради успеха или выживания", - писал Глассман. "Пока другие не присоединятся к CrossFit для подготовки спортсменов к этой реальности, то проблема рабдомиолиза, обусловленная физической нагрузкой, будет взвалена только на наши плечи". Идеальный мир, другими словами, заполнен накачанными гладиаторами, готовыми сражаться с чем угодно. А путь к этому миру непременно связан с посещениями больницы скорой помощи. Тренирующиеся по программе CrossFit представляют собой лишь одну волну радикальных изменений фитнеса, в которой обеспеченные американцы отказываются от легких, удобных видов упражнений в пользу тренировок, достаточно изматывающих, чтобы напоминать собой что-то вроде физического искупления грехов. Для наиболее состоятельных из нас свобода, кажется, ощущается как угнетающая, а угнетение - как свобода. Здесь существует также очень американское пристрастие к крайностям: больше - это всегда лучше. Если вы пробегаете всего четыре мили в день и делаете несколько отжимов, то вы просто хлюпик по сравнению с накачанным типом, готовым к выступлению в передаче "Американский ниндзя" (развлекательное спортивное соревнование, в котором сотни участников соревнуются на полосе препятствий, прим. перев.). Трудно не чувствовать восхищение, когда вы наблюдаете, как женщина среднего возраста в футболке с надписью "Никогда не сдавайся" толкает огромную штангу. И это вряд ли преувеличение - перейти от поднятия 35-футовой гири (около 16 кг) к вопросу, почему нельзя пробежать с ней полмили, особенно когда тренер CrossFit находится рядом, подгоняя вас "сделать это". Здравый смысл, похоже, предписывает, что хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать недостаточно, если вы не готовы поднять Mini Cooper, чтобы освободить раненого незнакомца. Сама идея дойти до своего физического предела - продвигавшаяся в массы ранней рекламой Nike, мифологией "морских котиков" и культом личности Лэнса Армстронга - приобрела религиозный характер, который настолько же пассионарен, насколько широко распространен. "Крайняя" версия чего-либо теперь в значительной степени исходит из того, что это улучшение первичной формы, а не извращенное ее усиление. И, как это бывает с большинством спортивных культур, здесь нет "серой зоны". Вы побеждаете или вы проигрываете. Вы либо отдаете этому все силы, либо позорно сбегаете с лишним горючим в вашем баке. Но у нашей новой религии есть много общего с религиями, которые изначально привели наших предков в Америку. Как и идеалисты и экстремисты, основавшие эту страну, современные фанатики физических упражнений отказываются от потакания своим слабостям в нашей культуре, ища утешения в самоотречении и страдании. "Это путь к лучшей жизни" - говорят они нам, показывая на свои кувалды и гири, свои военные тренировки и впечатляющие реконструкции каторжных работ. И в эти непредсказуемые времена это звучит не так уж и плохо - быть готовыми к какой-то грядущей катастрофе - или даже к реальной задаче в виде напряженной работы, если наша империя когда-то рухнет. Есть смысл в том, что для тех сегментов человечества, которым не нужно бороться за выживание каждый день их жизни, новое определение самореализации ощущается так, словно вы вот-вот умрете. Возможно, в этом все дело. Если мы не тащим 5 галлонов (около 19 литров) воды из колодца, находящегося на расстоянии 10 миль (16 километров), или не бьем молотком в горный склон, то кажется, что чего-то не хватает. Кто хочет сидеть в одиночку за рабочим столом весь день, затем заниматься в одиночку на тренажере? Почему мы не можем мучиться и потеть вместе, как группа, и имеющим смысл образом? Почему бы кому-то не орать на нас, пока мы этим занимаемся? Для состоятельных людей самый изматывающий способ выглядит как наиболее вероятно ведущий к божественности. Когда я делаю пробежки утром в воскресенье, то пробегаю мимо семи многолюдных, оживленных фитнес-бутиков и мимо пяти почти пустых церквей. Хизер Хаврилески является обозревателем New York Magazine и Bookforumи автором мемуаров "Готовность к катастрофе".