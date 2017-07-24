ВОКРУГ СВЕТА: Топ-9 причин, почему комары кусают больше одних людей и игнорируют других



rus.DELFI.lv | 23. июль 2017 Foto: Shutterstock

Какая бы компания ни собралась на природе, всегда кого-то в ней комары кусают больше, а кого-то почти полностью игнорируют. Совпадение? Ученые так не думают. Несмотря на то, что проблема предпочтений комаров с точки зрения вечности не является такой уж важной, в разных частях света были проведены настоящие научные исследования.

Отметим, что практически все исследования при этом были одиночными, не проверялись другими группами ученых и потому их нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. Так, гипотезы.

Кроме того, что справедливо для комаров в Африке, может быть не очень верно для наших родных латвийских кровососов. Но если вас эти "да, но" не смущают, то вот девять выводов о предпочтениях комаров, сделанных самыми настоящими учеными.

1. Комары больше любят людей, которые выдыхают больше углекислого газа. То есть более крупных людей, беременных, а также занимающихся (в данный конкретный момент укуса) физическим трудом.

2. Активно потеющие люди тоже в зоне риска — с потом выделяется молочная кислота, которая привлекает некоторые виды комаров. То есть, мало того, что у вас мышцы болят, так еще и комары так и липнут. Жизнь несправедлива :(.

3. Другие ученые установили, что статистически люди, которые выпили пива, более привлекательны для комаров, чем те, кто пиво недавно не пил. Нет, ну а что — комары в каком-то смысле тоже люди, не прочь выпить пива. Все логично.

4. Люди с первой группой крови ("O" по международной классификации) тоже пользуются повышенным вниманием со стороны летающих кровососов. К сожалению, неизвестно, как комары могут определить группу крови еще в момент выбора следующей жертвы.

5. Некоторые ученые зашли настолько далеко, что предположили: на комариные предпочтения каким-то образом влияют гены человека. Такие люди не только активнее привлекают комаров, но и страдают от их укусов больше других. Якобы. Вероятно, когда ученые обнаружат точный "ген любви со стороны комаров" и научатся его "удалять", это будет величайшим открытием XXI века. Или XXII.

6. Люди, на коже которых больше разных бактерий… нет, они менее привлекательны для комаров. В общем, будьте постоянно грязными — и у вас не только не будет друзей, но и комары к вам потянутся не так активно.

7. Некоторые тела, говорят другие ученые, активно выделяют некоторые вещества, привлекающие комаров. Правда, они пока затруднились найти и назвать эти вещества. А жаль — так можно было бы наконец-то извести Сидоровых с угловой дачи около пруда.

8. Латвийцам это, к счастью, не особо актуально, но вообще женщинам стоит знать — если или когда они забеременеют, лучше воздержать от посещения стран, в которых комары и москиты переносят малярию. Ученые полагают, что беременные женщины активно привлекают именно переносчиков этого крайне неприятного заболевания.

9. Ну и, наконец, нашлись ученые, которые нашли, что женщины просто больше привлекательны для комаров, чем мужчины. Да, вот так вот просто. Мы бы сказали, что комары, как истинные джентльмены, предпочитают дам… если бы кусачими среди комаров не были бы именно самки.

Надеемся, что эти выводы вас хотя бы развлекли и вооружили доводами для споров с друзьями на даче. Кстати, пока вы читали, вам на шею сзади сел комар. Прихлопните же его скорее!

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