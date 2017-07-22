ВОКРУГ СВЕТА: Как боец ММА за 10 секунд “завалил” великого мастера кунг-фу и что из этого вышло





Когда боец смешанных боевых искусств Сюй Сяодун победил “громовержца” Вэй Лэй в поединке в Сычуани, он “надавал по морде” не стилю тайцзи, а его исковерканной, коррумпированной форме

ЧОУ ЧАНГ-ЯН CHOW CHUNG-YAN 28 JUN 2017





Борец MMA Сюй Сяодун побеждает тайцзи ‘владелец грома’ Вэй Лэй в Сычуани. Фотография: Handout

Иногда удар по зубам - это лучшая вещь в мире которую вы можете получить. Давайте надеяться, что так оно и случится для китайских боевых искусств. На этой неделе в интернете получило широкое распространение видео где боец смешанных боевых искусств (MMA) победил мастера кунг-фу в кулачном бою в Сычуани (四川), видео потрясло общественность, но оно не должно было стать сюрпризом для профессиональных бойцов.

Десять секунд понадобилось бойцу MMA Сюй Сяодуну, чтобы победить “громовержца” Вэй Лэй. Но и после этого, Сюй, так же известный как “Madman” (“Сумасшедший”), продолжал наносить удары поверженному, съежившемуся на ковре, мастеру, беспомощно закрывавшему голову руками.





Мастер “Громовержец” Вэй Лэй унимает кровотечение из носа после его столкновения с бойцом MMA Сюй Сяодуном. Фотография:Handout

Ещё более компроментирующим для Вэя был факт, что Сюй закончил выступления в профессиональных соревнованиях MMA 13 лет назад, после тяжелой травмы. В документальном фильме снятом Центральным телевидением Китая (CCTV) два года назад, Вэй был провозглашен “одним из самых великих мастеров кунг-фу в Китае”. В этом фильме он делал вещи, которые вполне были бы уместны в фильмах о супергероях компании Marvel, так, например, он использовал “энергию” (“chi”), чтобы создать силовое поле, которое помешало голубю взлететь с его ладони. Такой опыт мог бы существенно изменить наше понимание законов природы, если бы он был подлинный. Впрочем миллионы китайских зрителей были убеждены в этом.

Но не Сюй. Он обвинил Вэя в мошенничестве и подверг сомнению тайцзи как метод боя. Между этими двумя людьми началась горячая дискуссия в интернете, которая и привела, в конечном счете, к их поединку в Чэнду (成都), Сычуань, 27 апреля.

Унизительное поражение Вэя разожгло в Китае дебаты об истинности одной из наиболее хранимых национальных традиций. Для миллионов людей, кто вырос, читая книги, смотря фильмы и слушая истории о великолепном кунг-фу, трудно представить себе, что все эти легенды могут быть просто баснями и сказками. Как футбол для бразильцев, кунг-фу стал наиболее существенной частью китайской идентичности. Ни в какой другой культуре, кроме Японии, древние боевые искусства не были подняты до такого высокого статуса.

Смотреть: Вирусное видео поражения мастера тайцзи от бойца MMA разжигает дебаты о кунг-фу

Но это было так не всегда. На самом деле, хотя китайцы действительно занимались боевыми искусствами в течение многих тысячелетий, одержимость общественности ими - современное явление. Wuxia (боевые искусства) является самым старым жанром китайского фильма и остается чрезвычайно популярным сегодня. Рост его популярности идет рука об руку с распространением национализма. Кунг-фу стал выражением китайского сопротивления иностранному унижению, символом культурной уникальности.

Теории и техники рукопашного боя появились в Китае по крайней мере 2600 лет назад. За многие века они развились в богатую и уникальную систему, впитавшую в себя техники соседних народов. Но в отличие от древней Японии, которой управлял класс воинов-самураев, китайская дворянская элита не обязана была получать боевую подготовку. Боевые искусства остались массовой субкультурой.

Более широкую популярность она начала получать в 17-м веке, к концу династии Мин. После Маньчжурского завоевания, остатки армии династии Мин ушли в подполье. В ожидании возможности возвыситься снова, они организовали тайные общества, многие из которых приняли форму школ боевых искусств, особенно много их было на юге страны. Они стали прототипом современных триад, подобно тому как bakuto (странствующие картёжники) в древней Японии дали начало современным бандам якудза. По иронии судьбы, маньчжурские завоеватели – большие любители боевых искусств – позже стали крупнейшими спонсорами и покровителями таких школ. Тайцзи - это одна из тех школ, которые извлекли значительную выгоду из такой поддержки.





Сюй Сяодун, который победил мастера кунг-фу Вэй Лэя всего за 10 секунд, прекратил выступать в профессиональных соревнованиях MMA 13 лет назад. Фотография: Handout

Тайцзи - это уникальное явление среди китайских боевых искусств, намного большее, чем просто техника боя. В его самой высокой форме это - воплощение китайской философии, космических взглядов и боевых искусств. Его эффективность как боевой техники выдержала испытание временем. Факт что легендарный великий мастер тайцзи Янг Лучен стал непобедимым чемпионом в Пекине и заслужил расположение маньчжурского двора, свидетельствует об этом. Назначенный учителем императорской семьи в 1850 году, Янг упростил тайцзи. Янг боялся, что принцы причинят друг другу боль, и он считался бы ответственным за это, поэтому он убрал боевые элементы тайцзи, превратив его в упражнения. Эта форма тайцзи получила сегодня наибольшее распространение.

После унизительных поражений династии Цин от рук технологически гораздо более развитых британцев в 1839 году, Китай на целый век провалился в обскурантизм. Он много раз становился жертвой иностранной агрессии. В борьбе против технологически продвинутых врагов древнее искусство рукопашного боя стало выражением непокорности и презрения, а иногда - единственным лучом надежды. Истории о великих мастерах, всегда побеждавших иностранных вояк, неизменно вызывали восторг у людей. Во время Китайской Республики, при националистическом правительстве, боевые искусства были официально признаны, всячески пропагандировались и подняты до уровня “guoshu” (национального достояния).

Смотреть: Ын Гун-и против Чань Ху-фу

Что действительно превратило боевые искусства в явление массовой культуры, так это поединок между двумя гонконгскими мастерами в 1954 г. Дуэль между мастером стиля тайцзи Ын Гун-и и мастером стиля “белый журавль” Чань Ху-фу была самым большим событием года. Так как поединок был запрещен в Гонконге, он был перенесен в Макао. Он получил большую прессу и огромный общественный резонанс.

Сам поединок был жестким и закончился ничьей. Показанные приемы не произвели впечатления. Но общественный энтузиазм не спадал. Газеты начали печатать романы с продолжениями о боевых искусствах. Фильмы Wuxia (китайское боевое фэнтези) доминировали в кассовых сборах. Это дало начало легенде о Луисе Ча и студии Shaw Brothers , фильмы которой распространялись повсюду. Сегодня, Ча - наиболее читаемый китайский писатель в современной истории.





Монахи занимаются кунг-фу в Храме Shaolin в Дэнфэне, провинция Хэнань, центральный Китай. Фотография: Синьхуа

В то время как кунг-фу как массовая культура добился потрясающего успеха и развился в многомиллиардный бизнес, как соревновательный спорт, он оказалось полностью забытым. Во время Культурной революции, с 1966-го по 1976 г. , боевые искусства были запрещены и замалчивались. Были закрыты многие школы, из-за их связи с националистическим правительством. Боевые искусства вошли в ледниковый период, который продлился до 1980-х. Его возрождение совпало с ростом коммерциализации в Китае. Школы боевых искусств в 1980-х и 90-х были ориентированы только на получение прибыли и плохо контролировались. В отличие от джиу-джитсу, карате или бокса, не существует никакой современной системы организации и управления китайскими боевыми искусствами. Есть очень немного всемирно признанных соревнований и стандартов, что делает их подверженными манипуляциям или мошенничеству. Сегодня, этот вид спорта все еще не признан в качестве олимпийского.

Неупорядоченность обстановки создала кунг-фу плохую репутацию. То, что Сюй победил перед толпой зрителей в Сычуани, не было тайцзи, это было исковерканной формой китайских боевых искусств. После поединка на прошлой неделе, некоторые материковые СМИ выяснили, что прежде чем стать “мастером тайцзи”, Вэй был профессиональным массажистом. Его квалификация вызывает вопросы. А что насчет тех удивительных опытов, с которыми он выступал на кабельном телевидении? Сюй сообщил газете, что продюсер той программы сказал ему, что всё это была постановка. Ноги голубя были привязаны к ладони Вэя. Так что, в конце концов, это все таки законы Ньютона, а не таинственная “энергия”, помешали голубю взлететь.

Чоу Чанг-ян - ответственный редактор South China Morning Post

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