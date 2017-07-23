ВОКРУГ СВЕТА: Достопримечательности Исландии: музей ПЕНИСА в Рейкьявике

Причудливый мир популярного исландского музея ПЕНИСА

ИСЛАНДИЯ - далеко не самая известная страна, но ее музей пениса - это действительно - ох….но.

Дэвид Риверс David Rivers / Published 19th July 2017

Исландский фаллологический музей (Icelandic Phallological Museum) одна из самых знаменитых достопримечательностей Рейкьявика, открытый в 1997 году, является домом для, как считается, крупнейшей в мире коллекции в мире мужских половых органов.





Стоящие на улице, сделанные из камня или вырезанные из дерева фаллосы, подсказывают посетителям где находится музей.

Внутри музея, который TripAdvisor поставил на 42 место среди 178 достопримечательностей Рейкьявика, их ждут сотни фаллических экспонатов.

В исландском музее ПЕНИСА

В исландском фаллологическом музее, расположенном в Рейкьявике, находится самая большая в мире экспозиция членов и относящихся к мужскому половому члену частей





Гигантский каменный член установлен перед входом в фаллологический музей





Открывалки для бутылок с ручками в форме пениса, пенисообразные овощи, каменные и деревянные фаллосы, ряд вырезанных из камня копий эрегированных мужских членов игроков исландской гандбольной команды на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, чья фотография висит над ними - все это составляет окружающий антураж.





















В коллекции, как говорят, представлены мужские половые органы более чем 90 различных биологических видов, включая пятифутовый пенис кита.





















































В магазинчике при музее, посетители могут приобрести макаронные изделия в виде членов и красочные картинки на стену с изображениями членов с различными прическами.









“Интересно, необычно и стоит заплаченных денег”

Один из получивших удовольствие посетителей написал отзыв на сайте Trip Advisor:: "Это было очень интересное и забавное место. Я услышал о нём от друга, и мы решили посмотреть на него.

"Самые разнообразные экспонаты, собранные в маленьком помещении, производят большое впечатление. Интересно, необычно и стоит заплаченных денег".









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Mummified penis worth £100K goes on display in UK museum

Мумифицированный пенис, стоящий 100 тысяч фунтов стерлингов, выставлен в британском музее

7-дюймовый (17.78 см) мумифицированный пенис, стоящий 100 тысяч фунтов стерлингов, выставлен в музее Хакни, Лондон. Эрегированный член был взят от повешенного преступника. Эрекция наступила когда он был повешен.

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