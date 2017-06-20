Передовой детский отряд глобального Добра на глобальном марше против коррупции

Стоит поговорить о

дет

ях

... Дети просыпаются по всему миру и требуют, чтобы мир становился чище. И зажравшееся ворьё в разных частях планеты чувствует приближение своего конца, ибо детей не остановить...

И не только для России это верно, не только для проворовашегося Медведева и кровавого Путина, против которых ведёт армии детей пророк Навальный.

Прочитал, что в той же

тихой маленькой Словакии дети также шевелятся.

Апрель этого года. В Братиславе порядка пяти тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против коррупции. Антикоррупционный митинг в словацкой столице организовали 18-летние школьники Каролина Фарска и Давид Страка, к шествию также присоединились некоторые известные деятели культуры, куда же без них. Протестующие недовольны тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы "защищает воров"… Солидарность с гражданами, недовольными коррупцией в стране, выразил накануне акции президент Словакии Андрей Киска.

И вот совсем недавно – дня три назад:

в

Словакии опять школьные протесты против коррупции, опять их организовал 18-летний Давид Страка, ученик школы для одаренных детей.



B

от

и знакомые из Чехии мне сообщили, что и

там полудетская группа противников президента З емана за пару недель набрала в

ФБ

сотню тысяч участников.

Ну и я помню, как в рамках весенней антиправительственной протестной кампании в Венгрии намерение поддержать учителей высказывали и школьники...

Кстати,

о

поддержавш

ем

школьников

словацком

президент

е

Киска... Когда-то давно журналист Хелемендик написал об интересных акциях в Словакии: внезапно там-сям на улицах и площадях страны устанавливались такие себе мобильные “разоблачальни”: колонки, сцена, люди вроде как зачитывали слова известных политических персонажей Словакии с компромитирующих плёнок... Пипл останавливался и с умным видом слушал,

ничего

не понима

я

, в чём, собс

твенно

, злодейство, но что-то должно быть...

З

вучали, наверное,

голоса

политиков всей политической палитры страны, и смысл разоблачений – все чем-то не пойми чем замазаны. Нужна новая кровь, не связанная со всей этой грязью. И вот появляется никогда не занимавшийся политикой предприниматель и с ходу выигрывает президентские выборы – в

2014-ом, ещё до Макрона.

Короче,

операция “дети”

не нова,

как и

операция

“свежак”

-

вполне обкатаны,

и

здесь даже не берём в расчёт звиряче побиття киевских онижедетей – возрастная планка несколько понижена, сознательно. “

Д

ет

ей

”

тяжело представить как вступающих в полноценные уличные бои со спеподразделениями правоохранительных органов. Тем временем

“

с

вежак” уже сработал, а вот как хотят отработать “детей” – ещё предстоит узнать

.

По крайней мере, видим, что детям вдруг стало в кайф выступать против правительства не только в России. Однако и за пределами России их вполне целенаправленно раскручивают, по

технологи

и, которую можно назвать

“кажется, дождь начинается”

... Н

у, п

о

аналоги

и: е

сли долго наговаривать – авось пчёлы и поверят.

По крайней мере, многие пожали плечами, когда по западным СМИ прокатилась новость: акции протеста прошли 12 июня во многих российских городах … люди усомнились в Путине… А

то,

что российские СМИ

слабо информировали

– тоже понятно, демократия отсутствует.

Хитроверченый ход – совместить акции с официальными мероприятиями, потом

и не

разберёшь – кто протестующий, а кто празднующий. Ну и главное – появиться любой по численности протестной горстке во многих городах страны, и акции можно назвать “масштабными”. Очевидно, затеявших этот ход не смущает расхождение с реальностью – авось реальность подтянется к задумке.

К примеру,

в Сирии долго не могли разогнать протесты – не набиралось даже для картинки нужного количества людей. Однако долбили-долбили западные СМИ вкупе с катарцами о непрекращающихся протестах, студенты пёрлись-пёрлись

покрасоваться, "чисто по приколу"

– пока “диктатор не применил против мирных протестующих оружие”,

так был написан сценарий и

такова цивилизованная версия, а как в реальности воплотили сценаристы эту формальность – уже и не важно.

По идее, школоту если и используют для картинки – наверное, с расчётом на бузу в будущем

. Если бы не дай бог с кем-нибудь из малолетних протестующих что-либо случилось,

“весь мир” залился бы крокодиловыми слезами.

Пока

настолько российские власти контроля не теряют. С другой стороны – явно у

Н

авального с его школотой есть солидные покровители и в самой России

, сами по себе никакие трендовые акции не разгоняется.



Можно посмотреть на это видео с акции протеста с Тверской в День России. Многие из интервьюированных – очевидно выдрессированные, вышколенные, с готовыми шаблонами ответов и уверенностью держаться перед камерами.

https://www.youtube.com/watch?v=9Jx0BLdxAQI



“Если я буду бояться, не буду выходить на улицу, будет только хуже...”... “ Не страшно сесть на 15 суток. Страшнее прожить еще лет 20 в такой же нищете ... ”. О чём последний пассаж? О том, что протестующим твёрдо внушили, что ничего серьёзного им не угрожает. Ибо “страшнее прожить ещё 20 лет в такой же нищете” – что означает классическое “так жить нельзя”, эту систему нужно валить, и особенно этого президента как олицетворение системы...



У ребят модный прикид, не бедствуют, нищета им всем явно не угрожает. Больше похожи на перекормленную молодёжь, вышколенную на предмет “показать себя с лучшей стороны”. За ними – собственно, школота, втесавшаяся в ряды взрослых противников Путина. Неплохой щит для антиправительственных протестов. Не в том, естественно, проблема, что “не хотят жить в нищете” – если посмотреть на стоящих за ними лидеров, если посмотреть на тех, кто этих лидеров поддерживает извне, если оценить результаты поддержки извне в ходе “арабской весны” и на Украине, - всё это лозунги прикрытия методов уничтожения фигур на глобальной шахматной доске.



Но особенно меня удивила девушка, ко всем прочим озвученным в сюжете "нехорошестям" – нищета, соцлифты, безперспективность, ложь, несвобода российских СМИ (??!!) – присоединившая в качестве пунктов недовольства развязывание войны на Украине. Ладно, девка проспала переворот в виде Майдана вместе со свержением президента – но знает ли она, что Майдан на Украине не поддержала половина страны и эта часть напрочь лишена голоса? Что процент не поддержавших Майдан гораздо больше поддерживающих такого же плана протесты по смене власти в России? И что, как правило, не особо имеют возможности эти люди выразить протест – к ним сознательно высылают нациков, или их сажают за проявление антигосударственной, т с, деятельности?



Вряд ли осознаёт девка эти противоречия, если, конечно, протестует не на ставке, а ещё более маловозрастная школота – не осознаёт тем более. Тем не менее – толкают их на улицы даже в такой ситуации, главное – не смущаться. Выше уже писал, что как их хотят использовать – ещё предстоит узнать...

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