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опубликовано редакцией на Переводике
20.06.17 09:28
Передовой детский отряд глобального Добра на глобальном марше против коррупции
Стоит поговорить о детях... Дети просыпаются по всему миру и требуют, чтобы мир становился чище. И зажравшееся ворьё в разных частях планеты чувствует приближение своего конца, ибо детей не остановить...И не только для России это верно, не только для проворовашегося Медведева и кровавого Путина, против которых ведёт армии детей пророк Навальный. Прочитал, что в той же тихой маленькой Словакии дети также шевелятся.Апрель этого года. В Братиславе порядка пяти тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против коррупции. Антикоррупционный митинг в словацкой столице организовали 18-летние школьники Каролина Фарска и Давид Страка, к шествию также присоединились некоторые известные деятели культуры, куда же без них. Протестующие недовольны тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы "защищает воров"… Солидарность с гражданами, недовольными коррупцией в стране, выразил накануне акции президент Словакии Андрей Киска.И вот совсем недавно – дня три назад: в Словакии опять школьные протесты против коррупции, опять их организовал 18-летний Давид Страка, ученик школы для одаренных детей.
Bот и знакомые из Чехии мне сообщили, что и там полудетская группа противников президента Земана за пару недель набрала в ФБсотню тысяч участников. Ну и я помню, как в рамках весенней антиправительственной протестной кампании в Венгрии намерение поддержать учителей высказывали и школьники...Кстати,о поддержавшем школьников словацком президенте Киска... Когда-то давно журналист Хелемендик написал об интересных акциях в Словакии: внезапно там-сям на улицах и площадях страны устанавливались такие себе мобильные “разоблачальни”: колонки, сцена, люди вроде как зачитывали слова известных политических персонажей Словакии с компромитирующих плёнок... Пипл останавливался и с умным видом слушал, ничего не понимая, в чём, собственно, злодейство, но что-то должно быть... Звучали, наверное, голоса политиков всей политической палитры страны, и смысл разоблачений – все чем-то не пойми чем замазаны. Нужна новая кровь, не связанная со всей этой грязью. И вот появляется никогда не занимавшийся политикой предприниматель и с ходу выигрывает президентские выборы – в 2014-ом, ещё до Макрона.Короче, операция “дети” не нова, как и операция “свежак” - вполне обкатаны, и здесь даже не берём в расчёт звиряче побиття киевских онижедетей – возрастная планка несколько понижена, сознательно. “Детей” тяжело представить как вступающих в полноценные уличные бои со спеподразделениями правоохранительных органов. Тем временем “свежак” уже сработал, а вот как хотят отработать “детей” – ещё предстоит узнать.По крайней мере, видим, что детям вдруг стало в кайф выступать против правительства не только в России. Однако и за пределами России их вполне целенаправленно раскручивают, по технологии, которую можно назвать “кажется, дождь начинается”... Ну, по аналогии: если долго наговаривать – авось пчёлы и поверят.По крайней мере, многие пожали плечами, когда по западным СМИ прокатилась новость: акции протеста прошли 12 июня во многих российских городах … люди усомнились в Путине… А то, что российские СМИ слабо информировали – тоже понятно, демократия отсутствует.Хитроверченый ход – совместить акции с официальными мероприятиями, потом и не разберёшь – кто протестующий, а кто празднующий. Ну и главное – появиться любой по численности протестной горстке во многих городах страны, и акции можно назвать “масштабными”. Очевидно, затеявших этот ход не смущает расхождение с реальностью – авось реальность подтянется к задумке.К примеру, в Сирии долго не могли разогнать протесты – не набиралось даже для картинки нужного количества людей. Однако долбили-долбили западные СМИ вкупе с катарцами о непрекращающихся протестах, студенты пёрлись-пёрлись покрасоваться, "чисто по приколу" – пока “диктатор не применил против мирных протестующих оружие”, так был написан сценарий и такова цивилизованная версия, а как в реальности воплотили сценаристы эту формальность – уже и не важно.По идее, школоту если и используют для картинки – наверное, с расчётом на бузу в будущем. Если бы не дай бог с кем-нибудь из малолетних протестующих что-либо случилось, “весь мир” залился бы крокодиловыми слезами. Пока настолько российские власти контроля не теряют. С другой стороны – явно у Навального с его школотой есть солидные покровители и в самой России, сами по себе никакие трендовые акции не разгоняется.
Можно посмотреть на это видео с акции протеста с Тверской в День России. Многие из интервьюированных – очевидно выдрессированные, вышколенные, с готовыми шаблонами ответов и уверенностью держаться перед камерами. https://www.youtube.com/watch?v=9Jx0BLdxAQI
“Если я буду бояться, не буду выходить на улицу, будет только хуже...”... “Не страшно сесть на 15 суток. Страшнее прожить еще лет 20 в такой же нищете...”. О чём последний пассаж? О том, что протестующим твёрдо внушили, что ничего серьёзного им не угрожает. Ибо “страшнее прожить ещё 20 лет в такой же нищете” – что означает классическое “так жить нельзя”, эту систему нужно валить, и особенно этого президента как олицетворение системы...
У ребят модный прикид, не бедствуют, нищета им всем явно не угрожает. Больше похожи на перекормленную молодёжь, вышколенную на предмет “показать себя с лучшей стороны”. За ними – собственно, школота, втесавшаяся в ряды взрослых противников Путина. Неплохой щит для антиправительственных протестов. Не в том, естественно, проблема, что “не хотят жить в нищете” – если посмотреть на стоящих за ними лидеров, если посмотреть на тех, кто этих лидеров поддерживает извне, если оценить результаты поддержки извне в ходе “арабской весны” и на Украине, - всё это лозунги прикрытия методов уничтожения фигур на глобальной шахматной доске.
Но особенно меня удивила девушка, ко всем прочим озвученным в сюжете "нехорошестям" – нищета, соцлифты, безперспективность, ложь, несвобода российских СМИ (??!!) – присоединившая в качестве пунктов недовольства развязывание войны на Украине. Ладно, девка проспала переворот в виде Майдана вместе со свержением президента – но знает ли она, что Майдан на Украине не поддержала половина страны и эта часть напрочь лишена голоса? Что процент не поддержавших Майдан гораздо больше поддерживающих такого же плана протесты по смене власти в России? И что, как правило, не особо имеют возможности эти люди выразить протест – к ним сознательно высылают нациков, или их сажают за проявление антигосударственной, т с, деятельности?
Вряд ли осознаёт девка эти противоречия, если, конечно, протестует не на ставке, а ещё более маловозрастная школота – не осознаёт тем более. Тем не менее – толкают их на улицы даже в такой ситуации, главное – не смущаться. Выше уже писал, что как их хотят использовать – ещё предстоит узнать...
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