Игорь Стрелков – предатель и трус

Игорь Стрелков – крайне противоречивая фигура в истории становления самопровозглашенных народных республик на юго–востоке Украины. Кто–то по старой памяти, так сказать, до сих пор считает его героем донбасского ополчения, хотя на сегодняшний день это уже очень далеко от истины.





Не так давно в сети появилась интересная информация о том, что бывший министр обороны Донбасса Игорь Стрелков от своего имени разослал несколько тысяч листовок с призывом к бойцам народных республик покинуть Донбасс и отправляться в Россию. Снимок одной из таких листовок опубликовал на своей странице в Facebook украинский волонтер Роман Доник.

А мог ведь до Вашингтона дойти.







А ведь ещё несколько лет назад именно Игорю Стрелкову – Гиркину пророчили пост президента Донецкой Народной Республики. Да и он сам всем своим поведением давал понять, что претендует на место лидера и не позволит никому ущемить его «имперские» амбиции. В том хаосе 2014 года ещё было совсем непонятно, кто есть кто, и чего стоит ожидать от такого харизматичного на первый взгляд и твердого лидера как Игорь Стрелков. Однако в боях за Славянск маска с «голого короля» быстро слетела, и все встало на свои места…

Роковое лето 2014 года. В ночь на 5 июля отряды ополчения под командованием Игоря Гиркина покидают Славянск. В течение следующего дня город полностью переходит под контроль ВСУ, над административными зданиями водружаются государственные флаги Украины – это и стало несмываемым пятном позора на репутации Стрелкова, избавиться от которого он не смог и по сей день!

Именно после позорной сдачи Славянска Игоря Стрелкова возненавидели его бывшие соратники и подчинённые. Но кто–то мало осведомленный может спросить, а, мол, может так надо было поступить, может это было тактическое отступление и т.д.? Нет, в том–то и дело, что это не так! В распоряжение у Гиркина было достаточное количество припасов и оружия, чтобы не только удерживать город, но и в перспективе рассчитывать на установление в Славянске полного контроля ополченцев. Более того, со дня на день (знакомые с ситуацией бойцы говорят, что время уже шло на считанные часы) к нему должна была прибыть большая группа подкрепления, но, опасаясь за собственную шкуру, Гиркин покинул город и увел с собой подчинных.

Также если подробнее разобраться в деятельности Стрелкова в Славянске, то становится ясно, что его тактический гений сильно и сильно преувеличен, и это ещё мягко сказано… Доподлинно известно, что Гиркин вел огонь из минометных расчетов и тяжелых вооружений по позициям ВСУ из жилого сектора. Соответственно, как вы понимаете, «обратка» со стороны украинских военных прилетала ровно в тот же жилой сектор (плюс – минус), откуда по ним бил Стрелков. То есть мнимый герой ополчения, совершенно не думал о жизнях простого мирного населения, когда, по идее, за него же и сражался.

В частности, доказательства славянских «подвигов» Стрелкова содержатся в переписке от 2015 года в Фейсбуке главы отделения Безлер Евгения Крыжина и ополченца из Славянска Дена Миротворца, представленной ниже:

















Но и на этом «благодетель» Стрелкова не ограничился. После позорного побега из Славянска он прибыл в Россию, где организовал благотворительный фонд «Новороссия», в рамках которого якобы собирал гуманитарную помощь для жителей многострадального Донбасса. Во–первых, ни одной более или менее крупной и серьезной поставки «гуманитарки» в рамках организации так и не состоялось, а во–вторых, со временем проект стал существовать, по сути, только в интернете, и превратился в портал, где просто публикуются размышления (если этот бред можно так назвать) его автора.



Также Стрелков был замечен в организации политического движения «Комитет 25 января». Изначально среди пользователей сети бытовало мнение, что Гиркин является единоличным и абсолютным лидером движения, однако чуть позже выяснилось что это не до конца верная информация.



«Комитет 25 января» успел запомниться тем, что его участники выдвигали абсолютно маразматические способы решения конфликта России с Украиной и Западом, критикуя при этом все без исключения действия нынешней власти (причем не только по этим вопросам). Более того, костяк организации объединил под своим началом разношёрстных радикалов и националистов, что, в общем–то, и объясняет отсутствие конструктивного подхода в критических высказываниях представителей движения в адрес действующей российской власти вкупе с полным непониманием международных политических реалий и банальным невежеством.



Таким образом, можно сказать, что Игорь Стрелков, некогда претендовавший пост президента ДНР, превратился из бравого героя ополчения в маленького сморщившегося червяка, который только и делает, что гадит в социальных сетях везде, где только у него получается. Серьёзной аудитории у Стрелкова уже давно не осталось… Наверное, он и сам это понимает, однако былая слава не дает ему покоя. Пытается хоть так компенсировать собственную ущербность и малодушие!

статью прочитали: 2 человек

Комментарии