Российские активисты нашли свой голос

Оппозиционный лидер Навальный надеется, что протесты помогут бросить открытый вызов Путину перед выборами

Кэтрин Хилли и Макс Седдон

В одно солнечное воскресенье в мае более 20000 человек запрудили улицу Сахарова в центре Москвы, на первый взгляд, во время неполитического протеста против плана города снести дома советских времен, в которых проживают 1,6 миллиона человек.

Но когда в толпе появился оппозиционный лидер Алексей Навальный в знак солидарности с бабушкой его жены, которая живет в одном из таких домов, то очевидный политический подтекст его присутствия расколол организаторов.

Юлия Галямина, профессор лингвистики и активистка, пригласила его выступить перед собравшимися. Однако, когда он вышел вперед, журналистка Екатерина Винокурова написала в Твиттере: "Навальный торопится на сцену. Это просто неприятно".

Но до того, как г-н Навальный, харизматичный оратор, вдохновивший самые крупные демонстрации против Кремля на памяти одного поколения два с половиной месяца назад, смог подняться на сцену, 30 полицейских внезапно удалили его с мероприятия по просьбе одного из организаторов.

Этот инцидент указывает на вопрос, который может решить будущее президента Владимира Путина в то время как он стремится избраться на четвертый срок в марте следующего года: трансформируются ли растущие протесты по всей России в новое политическое оппозиционное движение?

Российский президент Владимир Путин © Рейтер

Демонстрация против плана городской реновации московского мэра Сергея Собянина является лишь новым эпизодом в серии конфликтов по всей стране по расширяющемуся ряду социальных, экономических и культурных вопросов, что опровергает стереотип об общественной апатии в России г-на Путина.



"Увеличивается не только число и интенсивность протестов, но они также распространяются как волны из таких традиционно более неспокойных мест как крупные города в регионы, где мы не видели такого активизма в течение многих лет", - говорит Алексей Титков, социолог Высшей школы экономики в Москве, отслеживающий протесты для "Комитета гражданских инициатив" (КГИ), аналитического центра, основанного советником президента Алексеем Кудриным.

Хотя исчерпывающую статистику найти трудно, аналитики говорят, что экономические тяготы, связанные с длящимся два с половиной года экономическим спадом - вызванным обвалом цен на нефть и западными санкциями - привели к всплеску протестной активности в 2015 и 2016 годах. Центр экономических и политических реформ, неправительственная группа в Москве, насчитала 1141 протест в прошлом году только по одним трудовым вопросам.

Протестующие против коррупции в Санкт-Петербурге в марте © AFP

Среди самых привлекающих внимание были забастовки и блокада дорог водителями грузовиков по всей стране в знак протеста против новой системы дорожных сборов, управляемой компанией, связанной с Аркадием Ротенбергом, другом детства г-на Путина и спарринг-партнером по дзюдо. Также проходили демонстрации вкладчиков, оказавшихся втянутыми в крах банка в Татарстане, и митинги в Новосибирске, третьем крупнейшем городе страны, против резкого повышения тарифов на коммунальные услуги.



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Г-н Навальный, который хочет бросить вызов г-ну Путину на президентских выборах, стремится использовать по максимуму это недовольство. Признание его виновным по уголовному делу, которое он называет сфабрикованным, запрещает ему баллотироваться на выборную должность, но г-н Навальный надеется привлечь достаточно общественной поддержки, чтобы вынудить Кремль позволить ему участвовать. Разъезжая по стране с марта месяца, 41-летний антикоррупционный блогер открыл предвыборные штабы в 45 городах.

В марте он выступил на демонстрации в Новосибирске. Он также агитировал в поддержку дальнобойщиков. "Что такое дальнобойщик?" - говорит о н в одном интервью. "Это человек, который выполняет тяжелую работу, зарабатывает копейки, и теперь они хотят забирать у него еще больше денег и ввергнуть еще больше людей в бедность, чтобы дать больше денег Ротенбергу".

У г-на Навального одна основная цель: связать мотивы различных протестующих с вопросом коррупции - это краеугольный камень его кампании. Его способность установить эту связь будет определять, выдохнутся ли протесты в России, или же они станут двигателем политических перемен.

Протестующие в Москве, часть общенационального протеста, собранного Алексеем Навальным © AFP

"Люди всегда говорили, что политические и социальные требования рано или поздно сольются воедино. Это то, что сейчас происходит", - говорит он. "Они все хотят говорить о бедности как результате путинского правительства. Все связывают это непосредственно с политикой правительства. В стране формируется единое мнение среди самых разных людей".

Аналитики отмечают, что в регионах акцент смещается с экономических тем. Согласно КГИ, почти половина всех протестов во второй половине 2016 года концентрировалась на политических вопросах в широком смысле - это резкое изменение по сравнению с 2015 годом, когда приоритетом были экономические и социальные проблемы.

"Эмоционально окрашенные вопросы, связанные с культурой, историей, этикой и т.д., стали намного более значимыми. Это сложный момент", - говорит г-н Титков. "Если люди, которые раньше не интересовались политикой, но активизируются, скажем, из-за новых ограничений в интернете и приходят к выводу, что их конкретная проблема и какая-то более широкая общественная проблематика как-то связаны, то мы получим намного большее число участников будущих протестов".

Подростки и студенты, вышедшие в большом количестве на антикоррупционные демонстрации, организованные г-ном Навальным, в более чем 80 российских городах в конце марта, судя по всему, являются сигналом, что это уже происходит. Он нацеливается на создание импульса еще одним протестом 12 июня, который, как он надеется, охватит по крайней мере в два раза больше городов.

В Москве в прошлом месяце многие в толпе на проспекте Сахарова были владельцами недвижимости, никогда раньше не протестовавшими.





Активиста силой удаляют с мартовского протеста в Москве © AFP

Г-жа Галямина, организатор московского протеста, баллотирующаяся в депутаты муниципального совета, пытается превратить протест в политическую силу. На семинаре в апреле она рассказала людям, заполнившим комнату, как сделать плакаты, информационные листки в их домах, агитировать их соседей и напечатать листовки. "Если бы у нас уже было все это, то мы жили бы в другой стране", - сказала она. "Но начать никогда не поздно".

Пока что гнев большинства московских протестующих сконцентрирован на г-не Собянине, а не на г-не Путине. Но разочаровывающие встречи с местными чиновниками вдохновили более 1000 волонтеров выдвинуть оппозиционных кандидатов в органы самоуправления.

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Протесты водителей грузовиков также проявляют признаки превращения в более политические. Когда правительство впервые запустило новый дорожный сбор под названием "Платон" в 2015 году, владельцы небольших автотранспортных компаний из отдаленных частей России, находящихся на расстоянии тысяч километров друг от друга, отправились в Москву, планируя заблокировать всю систему автомобильных дорог столицы.

Хотя многие водители грузовиков ругали г-на Ротенберга и политику правительства, критика г-на Путина почти полностью отсутствовала. Москва успешно ослабила протестующих замалчиванием в прессе, проверками дорожной полиции и мелкими уступками.

Но в этом году резкое повышение дорожного сбора вернуло это протестное движение к жизни. Оно теперь намного лучше организовано с помощью региональных профсоюзов и специально созданного канала в "Ютьюбе".

Несколько его активистов выступили с политическими требованиями. "Я лично за то, чтобы потребовать от правительства подать в отставку", - говорит Рустам Маламагомедов, глава профсоюза дальнобойщиков Дагестана, беспокойной республики Северного Кавказа, которая является одним из центров протеста. "Наша проблема - это вся политическая система, она не работает в интересах народа".

Оппозиционный лидер Алексей Навальный © Рейтер

Но профсоюз г-на Маламагомедова проголосовал против призыва к отставке правительства. "Это люди, которые уже с трудом кормят свои семьи", - говорит он. "Им нужна не политика, политика означает неприятности. Им нужно, чтобы "Платон" был отменен, чтобы они могли зарабатывать на жизнь".

Так как деньги заканчиваются, то многие водители грузовиков возвращаются к работе, хотя им и не удалось добиться своей цели. Компания семьи г-на Маламагомедова владеет четырьмя грузовиками. Два из них возобновили работу, чтобы его братья могли зарабатывать деньги.

Протест вкладчиков в Татарстане, последнем из этнических анклавов России, сохраняющем юридический статус республики, также с трудом держится. Татарстан - один из самых проправительственных регионов: 83% проголосовали за г-на Путина на президентских выборах в 2012 году. Однако местные власти были застигнуты врасплох, когда в декабре прошлого года возникло протестное движение после того, как центральный банк заморозил переводы из "Татфондбанка", второго крупнейшего банка республики, обнаружив дыру в его балансе на 45 миллиардов рублей (780 миллионов долларов) .

В негодовании в связи с просчетами местного правительства - Татарстану принадлежали 40% банка, в то время как премьер-министр Ильдар Халиков возглавлял его правление - несколько сотен вкладчиков даже попытались прорваться в офис г-на Халикова.

Когда центральный банк закрыл банк в марте, число протестующих выросло до тысячи - это огромная цифра для Татарстана. Г-н Халиков и глава регионального центрального банка подали в отставку.

Г-н Навальный случайным образом открывал в это время свой предвыборный штаб в Казани. Группа протестующих отправились на встречу с ним, но ушли с нее разочарованными. "Он ничего не сделал, чтобы помочь нам или начать расследование", - говорит Руслан Титов, член оргкомитета вкладчиков.

Организаторы концентрируют внимание на процедурах банкротства и исках, а не на расширении своих требований. "Мы - жертвы. Мы хотим вернуть наши деньги. Мы не пытаемся никого свергнуть", - говорит г-н Титов. Многие даже рассматривают Кремль как союзника против правительства Татарстана. Г-н Путин пообещал лично проконтролировать проблемы "Татфондбанка" в декабре; в апреле был создан новый фонд срочной помощи.

Число участников протестов уже начало таять, а оставшиеся протестующие являются в основном мелкими бизнесменами с кредитами для юридических лиц.

Илья Новиков, клиент "Татфондбанка", который является также местным представителем "Открытой России", оппозиционного движения олигарха в изгнании Михаила Ходорковского, попытался расширить требования протестующих, но его заставили замолчать. "Они зашорены - они хотят оставаться в рамках дозволенного", - говорит он.





Полицейские наблюдают за митингом в Санкт-Петербурге © AFP

Настроения весьма отличаются в Новосибирске, городе с 1,5 миллионами жителей и массой групп гражданского общества. Здесь активисты купаются в лучах славы с трудом завоеванной победы: в апреле Владимир Городецкий, губернатор региона, отменил план повышения цен на коммунальные услуги на 15%, что вызвало протесты в декабре прошлого года.

"Мы пользуемся моментом, чтобы заняться следующим вопросом", - говорит Сергей Дьячков, владелец небольшой консультационной компании и соорганизатор демонстраций. Оргкомитет распущен, но треть его членов планируют протесты против новой концессии на переработку мусора, что, как они считают, повысит сборы.

Но активисты предупреждают, что это вряд ли признак революции, и что у Новосибирска есть политическая культура, основанная на компромиссах. Несколько организаторов недавних протестов являются бывшими правительственными чиновниками с крепкими связями в партиях и значительным влиянием для заключения сделок.

Появление г-на Навального на одном из митингов было основано на такой сделке. "Кто-то в оргкомитете потребовал, чтобы он избегал всякой политики, и он это сделал", - говорит Сергей Гладченко, еще один организатор протеста и местный представитель "Партии прогресса" г-на Навального.

Он видит главное достижение протеста против повышения коммунальных тарифов в постепенном разрушении политической пассивности. "Мы помогли и людям здесь, и стране в целом понять, что это можно сделать - что вы можете повлиять на изменения", - говорит г-н Гладченко.

Но он считает, что на это уйдут годы, прежде чем общественность в Новосибирске будет готова добиваться больших политических изменений. "Мы не выращиваем для себя армию бойцов", - говорит он. "Это мы оставляем Навальному. Он собирает молодежь, а они приведут своих родителей. Это будущее".

Вертикальный контроль: политики становятся далеки от народа

В течение пяти лет с тех пор, как Владимир Путин вернулся на пост президента после интерлюдии в качестве премьер-министра, Кремль занимался точной настройкой российской политической системы.

Он сделал более трудным участие в выборах независимых кандидатов. Он отменил выборы мэров и поставил муниципальные администрации под более жесткий контроль региональных губернаторов. Наконец, г-н Путин держит самих губернаторов на все более коротком поводке, заменив более двух десятков из них в последние два года до окончания срока их работы.

Одной из причин все более жесткого вертикального контроля стал шок от массовых уличных демонстраций в конце 2011 года, когда десятки тысяч москвичей протестовали против фальсификации на выборах в Думу того года и выражали свое недовольство намерением г-на Путина вернуться в президенты.

Но российские политические аналитики предупреждают, что выхолащивание государственных институтов власти, возможно, лишило правительство способности предвидеть проблемы в регионах и может, напротив, усилить напряженность.

"Продолжение трудной экономической ситуации, увеличение протестной активности и одновременная деградация политических институтов является очень опасным сочетанием", - говорит Александр Кынев, политолог Высшей школы экономики в Москве.

За последний год, когда начали вступать в силу новые правила в регионах, уровень политической конкуренции, степень независимости региональных и местных законодателей и размах местного самоуправления значительно уменьшились, согласно "Комитету гражданских инициатив" (КГИ), московскому аналитическому центру.

Общественность чувствует перемены, и между ней и политиками растет отчуждение, говорит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), социологический центр, отслеживающий настроения в обществе для Кремля.

"Такие ценности как справедливость, честность и уважение, на которые люди обычно не очень обращают внимание, снова становятся значимыми", - говорит Юлия Баскакова из ВЦИОМ. "Люди замечают эти ценности только тогда, когда они ощущают их отсутствие, а сейчас около четверти россиян говорят, что в нашем обществе существует дефицит справедливости".

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