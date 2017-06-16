Австралийский премьер сожалеет об обнародовании его пародии на Трампа с шуткой о 'русском парне'





Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, спародировавший речь президента США Дональда Трампа на закрытой благотворительной вечеринке, выразил сожаление, что эта запись стала известна СМИ, пишет австралийская газета The Courier Mail.

Выступая в эфире мельбурнской радиостанции 3AW, Тернбулл сострил, что на зимнем балу в следующем году он обойдется без подобных шуток, а просто зачитает разделы документов по бюджету. Утечка, по его словам, стала нарушением протокола мероприятия.

Тернбулл сказал также, что целью шутки был он сам, а не президент Трамп. Он подчеркнул, что на благотворительном вечере было собрано почти 400 тыс. долларов. "Премьер-министр и лидер оппозиции выступают и шутят, часто про других политиков и так далее. Моя речь была совершенно легкомысленной и произносилась не под запись", - сказал он.

На ежегодном балу в парламенте премьер Тернбулл спародировал речь Трампа во время первой встречи с ним в Нью-Йорке в мае.

Ему удачно удалось передать интонации и тавтологический стиль речи президента США: "Дональд и я, мы побеждаем и побеждаем в этих опросах. Мы побеждаем по-крупному. Побеждаем так, как никогда раньше не побеждали. Мы! Побеждаем в опросах. Мы! Мы! Не в фейковых опросах, не в фейковых. Мы побеждаем в реальных. В онлайн-опросах, знаете. Так легко выиграть. Я знаю это, вы это знаете? Я знаю. В них так легко победить. У меня есть этот русский парень. Поверьте, это правда, это правда".

Слова о "русском парне", который помог Трампу победить, - отсылка к расследованию вмешательства Кремля в американские выборы, которое сейчас ведется в США.

Посольство США в Канберре сообщило, что отнеслось ко всему с юмором. "Мы понимаем, что мероприятие, прошедшее прошлой ночью, похоже на наш ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Мы относимся к этому с юмором, как оно и предполагалось" (цитата по News.com.au). Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома - ежегодное мероприятие в Вашингтоне, когда представители СМИ и президент традиционно подшучивают друг над другом.

В феврале после телефонной беседы Трампа и Тернбулла СМИ сообщили, что из-за разногласий по программе переселения беженцев американский президент к концу беседы вел себя грубо и в итоге бросил трубку. В Австралии это опровергли. В марте Австралия вызвала на родину всех послов, чтобы обсудить новые условия, которые создало избрание в США президента Трампа.

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