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опубликовано редакцией на Переводике 17.06.17 01:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Американская политическая карикатура : Трамп и Путин, Путин и Трамп, ну и остальные там иногда....