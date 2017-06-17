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“Русская цивилизация - глазами иностранцев.”
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опубликовано редакцией на Переводике 17.06.17 01:40
скаут:
Игорь Львович
; переводчик
Игорь Львович
;
США
Американская политическая карикатура : Трамп и Путин, Путин и Трамп, ну и остальные там иногда....