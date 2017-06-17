» Стрелков – Гиркин: путь от героя к трусу!

Крайне неоднозначная личность в истории становления Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков по-прежнему не прекращает вести медийную деятельность из своей маленькой московской квартирки, в то время как множество его соратников и сослуживцев лежат в сырой земле. А как ведь все многообещающе начиналось… Какие безграничные надежды этот человек вселял в сердца мирных жителей Донбасса и своих верных братьев по оружию.





Теперь же Игорь Иванович больше напоминает маленького такого червячка, который гадит везде, где только возможно, в медийном пространстве. И будто бы судьбы бывших сослуживцев его уже не интересуют, да и события на Донбассе если он комментирует (что происходит относительно редко), то исключительно через призму своего «особого» виденья сложившийся там ситуации. Только эти его взгляды, скажем так, уже не разделяют даже самые «упоротые» соратники Стрелкова, создававшие вместе с ним «Комитет 25 января» и т.д.













К примеру, не так давно в информационном пространстве появилось известие о том, что некто Сергей Здрылюка, известный среди ополчения ДНР под позывным «Абвер», погиб в бою под поселком Спартак на территории Донецкой Народной Республики. Примечательно, что Здрылюк был участником вооруженных столкновений в Горловке в 2014 году, более того этот человек представлялся заместителем Игоря Стрелкова, что, как вы понимаете, говорит о многом…





И как же отреагировал Гиркин на известие о смерти своего бывшего боевого товарища. Может написал развернутое обращение к общественности, в котором подробно изложил заслуги этого человека перед ополчением и народом Донбасса? А может просто опубликовал пару теплых строчек из серии: «Спи спокойно, дорогой друг…»? Нет, ничего этого Стрелков-Гиркин не сделал, вообще ничего! Он не написал у себя в блоге или на страницах в социальных сетях ни подтверждения этой информации, ни опровержения, ни слов прощания – ничего! Полный игнор.





Вместо этого мы видим, как Стрелков комментирует новостную информацию о Трампе, о Путине, о грядущих изменениях законодательства и прочую актуальную (и не очень) повестку. Но при этом он и словом не обмолвился о бывшем боевом товарище и, по всей видимости, близком соратнике, некогда представлявшимся его заместителем.





Отчего же так? Может быть взаимоотношения Стрелкова, считающегося несколько лет тому назад одним из самых известных лидеров ополчения на Донбассе, складываются с бывшими соратниками не лучшим образом?! Судя по множеству различных фактов и обстоятельств, о которых мы здесь поговорим подробнее, всё обстоит именно так!





Ни для кого не секрет, что СМИ в своё время слепили из Игоря Гиркина образ такого некого ультрапатриота, который чуть ли не в одиночку поднял и организовал сопротивление на Донбассе. Однако люди знакомые с его деятельностью не понаслышке категорически не согласны с подобной характеристикой Стрелкова. Более того, многие склонны считать, что его так называемые «заслуги» перед Донбассом не более чем фикция, а он на самом деле обычный трус и проходимец.

Например, народный градоначальник многострадального Славянска Вячеслав Пономарев наотрез отказывается соглашаться с «героизацией» Стрелкова – Гиркина. По его мнению, этот человек пришел в Славянск на все готовое и всё равно, когда нужно было стоять до последнего, не сумел удержать город под контролем ДНР. Также он подчеркивает, что у Стрелкова были для этого все необходимые ресурсы и достаточное количество оружия, главное, что нужно было делать – это просто держать оборону города.

В этой связи, кстати, нельзя не вспомнить о том, что Гиркин неоднократно в своих многочисленных интервью подчеркивал, что готов отдать жизнь за Донбасс, если это потребуется. Однако когда по-настоящему «запахло жаренным» этот «герой» почему-то решил под шумок смыться из Славянска, чтобы обезопасить собственную шкурку. Сдача Славянска стала несмываемым пятном на биографии одиозного экс-командира ополчения ДНР Игоря Стрелкова. Этот эпизод навсегда заклеймил его как труса в глазах широкой общественности и бывших сослуживцев.

Также стоит отметить, что Гиркин – единственный известный командир ополчения ДНР, который по собственной воле решил покинуть Донбасс, предварительно позорно сдав Славянск фашистско-бандеровской хунте. Все остальные, его, так сказать, «коллеги», либо до сих пор в строю, либо погибли не своей смертью. А он же сегодня цел и невредим, вещает из уютной московской квартиры о том, как всё везде неправильно…

Кстати, по прибытии в Россию Гиркин создал движение «Новороссия», которое, согласно анонсированной его автором концепции, должно было функционировать, по сути, как фонд гуманитарной поддержки жителей Донбасса. Однако ни одной серьёзной поставки гуманитарной помощи от организации Стрелкова в охваченный войной регион так и не было зафиксировано.





Также, покинув Донбасс, Игорь Иванович тесно связал себя с политическим движением «Комитет 25 января», который запомнился тем (достоверно неизвестно, существует ли данное политическое движение на сегодняшний день), что вобрал в себя всевозможных «нациков» и радикалов. Стрелков выступил в роли чуть ли не основателя движения. Никаких адекватных политических инициатив от представителей «Комитета 25 января» никто так и не услышал, однако они не скупились на критику действующей российской власти, апеллируя при этом к каким-то совершенно неадекватным тезисам и полумифическим фактам.

Что же получается? Некогда один из ключевых лидеров ополчения Донбасса, который даже хотел занять кресло президента Донецкой Народной Республики, оказался мелким трусом, предателем и лгунишкой, переворачивающим факты с ног на голову. Сейчас он сидит в своей московской квартирке и высказывает в сети своё «авторитетное» мнение обо всем подряд! А какие были надежды… Какие были амбиции…





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