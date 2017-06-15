Какая f...ing svoloch подняла российский флаг над Порт Вашингтоном?

June 13, 2017 Рэйчел Юда (Rachel Uda)

В минувшие выходные, американский флаг, который обычно развевается на флагштоке возле почтового отделения района Порт Вашингтон (Лонг Айленд, Нью-Йорк) был на короткое время заменен российским флагом - сообщили чиновники.

Как выяснилось впоследствии, в какой-то момент, между днем субботы и утром понедельника российский флаг был поднят на флагштоке у здания почтового отделения, сказал начальник полиции Порт Вашингтона Джеймс Салерно.

Сотрудник заметил иностранный флаг в понедельник, и немедленно сообщил об этом в инспекцию Почтовой службы Соединенных Штатов (USPS), сказал пресс-секретарь USPS.

«Мы в Почтовой службе понимаем серьезность этого явного акта вандализма, и мы разделяем озабоченность общественности Порт Вашингтона по поводу всего что касается инцидента с участием нашего флага.

Мы горды тем что и сегодня, и завтра и всегда возле наших почтовых отделений развевается и будет развеваться флаг Соединенных Штатов Америки” сказал пресс-секретарь USPS в своем заявлении.

В настоящее время, по его словам, инспекция Почтовой службы проводит расследование.

Здание почтового отделения в Порт Вашингтон (Лонг Айленд, Нью-Йорк)

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