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опубликовано редакцией на Переводике 15.06.17 03:37
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Какая f...ing svoloch подняла российский флаг над Порт Вашингтоном?

June 13, 2017  Рэйчел  Юда  (Rachel Uda)  

В  минувшие  выходные,  американский флаг, который  обычно  развевается на  флагштоке  возле  почтового  отделения  района  Порт Вашингтон (Лонг Айленд,  Нью-Йорк) был  на  короткое  время  заменен  российским флагом -  сообщили чиновники.

Как  выяснилось  впоследствии,  в  какой-то  момент,   между днем  субботы  и   утром  понедельника российский  флаг  был поднят на флагштоке у здания  почтового  отделения,  сказал  начальник  полиции  Порт Вашингтона  Джеймс Салерно.

Сотрудник заметил иностранный флаг  в  понедельник, и немедленно сообщил  об  этом  в  инспекцию  Почтовой  службы  Соединенных Штатов  (USPS), сказал пресс-секретарь USPS.

«Мы в  Почтовой службе  понимаем  серьезность этого  явного  акта вандализма, и мы разделяем озабоченность  общественности   Порт  Вашингтона  по  поводу  всего  что касается  инцидента  с  участием нашего флага.  

Мы горды  тем   что  и сегодня, и  завтра и всегда   возле  наших  почтовых  отделений  развевается  и  будет  развеваться  флаг  Соединенных  Штатов  Америки”  сказал   пресс-секретарь USPS  в своем заявлении.

В настоящее время, по  его  словам,  инспекция  Почтовой  службы проводит  расследование. 

Здание  почтового  отделения  в  Порт Вашингтон (Лонг Айленд, Нью-Йорк)  



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теги: США  
   
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