Ужасающие страдания невинной жертвы русских варваров

Английский болельщик, оставленный бороться за свою жизнь после нападения российских футбольных хулиганов, потерял работу вследствие полученных травм

Стюарт Грей, 48 лет, как полагают, получил удар по голове кирпичом и был избит металлическим стулом [российскими] хулиганами на Евро-2016





Дэнни Коллинс (Danny Collins) 12th June 2017,

Английский футбольный болельщик, который был избит до полусмерти российскими хулиганами, остался без работы и не может ничем заниматься после тех ужасных испытаний которые выпали на его долю.

Прошлым летом, заядлый футбольный болельщик из Лестер Сити Стюарт Грей надеялся увидеть прекрасный конец сезона от “Трёх Львов” (неофициальное название сборной Англии по футболу, примечание переводчика ), сезона который уже был отмечен чемпионской короной Лисиц (Foxes - неофициальное название футбольного клуба Лестер Сити, примечание переводчика) неделей раньше .





Стюарт Грей рассказал о том, что потерял работу, и до сих пор не может ничем заниматься после той вспышки насилия которая произошла вокруг встречи Англия - Россия на Евро-2016.





Грея, болельщика из Лестер Сити, ударили по голове кирпичом и стулом

Но праздник обернулся страданиями, когда он был избит разъяренными российскими болельщиками перед первым матчем Англии в Марселе в июне прошлого года.

Весь следующий месяц 48-летний мужчина провел в коме, балансируя на грани жизни и смерти и только сейчас смог сказать несколько слов об испытаниях того рокового дня.

В беседе с The Times, Грей признался что ничего не помнит из того дня.

Он сказал: «Я был в восторге от Франции, строил планы на неё, но не помню ничего из того что там было.

«Я обычно помню предвкушение поездки, желание посмотреть игру Англии на турнире, как это было четыре года назад на Украине, но все, что я знаю, хотя и не помню, что я подъехал к дому моего друга.

«Моя машина все еще там, стоит около его дома, потому что я не могу водить машину сейчас».

Насилие вспыхнувшее до и продолжавшееся во время и после матча Англия - Россия (групповой этап турнира, ничья 1:1) было настолько разрушительным, что стало известно как “марсельская битва”.

Позже выяснилось, что организованные группы русских громил оставили пятерых английских болельщиков бороться за свою жизнь.





Ужасающая жестокость российских болельщиков привела к тому что десятки англичан были ранены и покалечены.





Российские хулиганы организованно проводили рейды против болельщиков “Трех Львов”

Одному поклоннику “Трёх Львов” порезали ахиллесово сухожилие, а 30 других были госпитализированы.

Когда российские болельщики набросились на англичан на трибунах стюарды стадиона начали всерьёз опасаться повторения “эйзельской трагедии”.

Брат Стюарта Дункан был там в тот день, но ему удалось избежать серьезных травм.

Он рассказал: «Мы стояли группой возле бара, на углу, разговаривали, вдруг, откуда ни возьмись появились русские и сразу к нам. Над головами начали летать бутылки и они начали нападать на разные группы. Очень скоро это стало похоже на войну ".





Насилие вспыхнуло на трибунах стадиона в Марселе когда счет стал 1:1





Британский полицейский сказал что это было самое жестокое побоище из всех что ему приходилось видеть на футболе раньше.

Год спустя психологические и физические травмы того дня продолжают преследовать Стюарта.

Болельщику, как полагают, сначала разбили голову кирпичом, а потом другой хулиган ударил его по голове металлическим стулом.

Он остался лежать с ужасающими ранами на голове неспособный пошевелить ни рукой ни ногой.

В продолжение проблем, его работодателю не осталось иного выбора, кроме как уволить Стюарта по медицинским показаниям, так как из-за его травм он был не в состоянии выполнять его обязанности планировщика работ.

При этом, несмотря ни на что, ни один российский болельщик не был привлечен к ответственности за ужасные травмы, нанесенные Стюарту в тот день.





Многие русские использовали металлические стулья как оружие





Насилие [в Марселе] провоцирует страхи повторения подобных вещей на Кубке мира в России в следующем году.

Свидетель бесчинств, главный суперинтендант полиции Нортумберленда Стив Нейлл сказал: «Мы увидели футбольное хулиганство другого уровня. Русские пришли с намерением учинить самое варварское насилие. Они были высоко организованы, и очень эффективны, мы увидели футбольное хулиганство другого уровня. Я не мог поверить своим глазам».

И этот факт - плохое предзнаменование для следующего чемпионата мира по футбол, который пройдет в России в следующем году.

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