«Просто перебил бы всех»: что двигало напавшим на американских конгрессменов стрелком

Александр Карпов

В пригороде Вашингтона в среду вооружённый штурмовой винтовкой 66-летний американец открыл огонь по группе конгрессменов-республиканцев, собравшихся на тренировку перед благотворительным бейсбольным матчем. Ранив нескольких человек, преступник сам был подстрелен полицейским и впоследствии скончался в больнице. По некоторым сведениям, перед нападением стрелок поинтересовался у группы политиков, республиканцы они или демократы. RT разбирался, что стоит за нападением гражданина США на представителей законодательной власти.



Утром в среду в одном из пригородов американской столицы — городе Александрии — группа конгрессменов от Республиканской партии во главе с координатором в палате представителей Стивеном Скалисом тренировалась перед благотворительным бейсбольным матчем. Через некоторое время после того, как политики собрались на площадке, их атаковал злоумышленник, вооружённый штурмовой винтовкой. Преступник вёл беспорядочную стрельбу во всех направлениях и сделал около ста выстрелов.

«Пули летели во все стороны. В кофейне посетителям пришлось укрыться в подсобке. Было ощущение, что это никогда не кончится», — приводит слова одного из очевидцев телеканал ABC.

В результате обстрела несколько человек были ранены, в том числе лидер республиканского большинства в палате представителей Стивен Скалис и два офицера полиции Капитолия, охранявших его. Подоспевшие на помощь сотрудники полицейского управления Александрии, расположенного всего в 10 км к югу от Вашингтона, применили против преступника оружие. Злоумышленник от полученных ранений скончался в больнице.

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что сотрудникам полиции Капитолия, которые сопровождали политиков, удалось предотвратить «настоящую бойню».

«Могу сказать вам с полной уверенностью, что никто бы не выжил, не будь там полицейских с Капитолийского холма. Они спасли всем жизнь. Действовали смело и заслуживают похвалы, ведь никто из нас не был вооружён. Он просто перебил бы всех. Так что они заслуживают нашей благодарности — без них это была бы настоящая бойня», — приводит его слова издание Breitbart.

Начальник городской полиции Майкл Браун назвал происшествие «изолированным инцидентом», и заявил, что жителям Александрии ничто не угрожает. Это подтвердил руководитель вашингтонского бюро ФБР Тим Слейтер. Так как среди пострадавших были члены конгресса США, расследование сразу поступило в ведение Федерального бюро. Несмотря на то что ФБР не исключает никаких версий вплоть до терроризма, некоторые обстоятельства нападения указывают на его политические мотивы.

«Кто здесь тренируется?»

Так, журналист Ребекка Берг сообщила, сославшись на очевидца, что перед нападением стрелок поинтересовался у группы политиков, республиканцы они или демократы.

«Мужчина был одет в спортивный костюм, он спросил конгрессмена Дункана: «Это республиканцы или демократы там тренируются?» — приводит Берг сообщение очевидца. Преступник открыл огонь лишь после того, как убедился, что на площадке для бейсбола собрались члены Республиканской партии.

Позднее нападавший был опознан как Джеймс Ходжкинсон. Полиция отмечает, что ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс. Канал Fox News сообщает, что Ходжкинсон работал в инспекции жилых зданий, деловых и промышленных предприятий. В 2016 году срок действия его профессиональной лицензии истек, после чего он остался без работы. Ходжкинсон был известен правоохранительным органам, так как на него поступали жалобы в связи с порчей имущества и потенциальной склонностью к насилию. Журналисты и сторонники Трампа быстро обратили внимание на одну любопытную деталь: ведущие телеканалы NBC и СNN не спешили сообщать о политических взглядах Ходжкинсона, несмотря на обнаружение его страниц в соцсетях. Первым заговорил о его возможной левой политориентации журналист Пол Джозеф Уотсон.

«Стрелок Джеймс Т. Ходжкинсон — левак, поддерживающий Берни Сандерса», — написал Уотсон в своём Twitter, прикрепив к посту фото страницы нападавшего, проиллюстрированной фотографией сенатора-демократа, известного своими социал-демократическими взглядами.

Paul Joseph Watson‏

Shooter James T. Hodgkinson is a Bernie Sanders supporting leftist.

И действительно, злоумышленник был явно не в восторге от инициатив, исходивших в последние месяцы из Белого дома. «Трамп — предатель. Трамп уничтожил нашу демократию. Пора уничтожить Трампа и Ко», — писал стрелок в своём Facebook.

Консервативный публицист Энн Коултер, выступление которой в университете Беркли недавно сорвали леворадикалы, отмечает, что телеканал NBC оказался смелей прочих ведущих СМИ, однако и его сюжет умолчал о деталях.

«Телеканал NBC упомянул о странице стрелка в социальных сетях, но не сообщил нам, что там написано», — пишет Коултер.

Ann Coulter

NBC mentions shooter's social media page, BUT WON'T TELL US WHAT IT SAYS. (Bernie Sanders & Democratic Socialism) http://bit.ly/2so5GJZ

11:32 - 14 Jun 2017

James T. Hodgkinson: 5 Fast Facts You Need to Know James T. Hodgkinson: 5 Fast Facts You Need to Know

James T. Hodgkinson, 66, of Illinois, has been identified as the shooter who opened fire on GOP members of Congress…



heavy.com



















Позже выяснилось, что 66-летний строительный инспектор не только симпатизировал Сандерсу в соцсетях, но даже принимал участие в работе его предвыборного штаба в качестве добровольца. Это подтвердил и сам Сандерс, бывший основным соперником Хиллари Клинтон во время демократических праймериз





«Меня только что проинформировали, что предполагаемый стрелок на тренировочном бейсбольном матче республиканцев, по всей видимости, был добровольцем в моей предвыборной кампании. Насилие любого сорта неприемлемо в нашем обществе, поэтому я осуждаю самым решительным образом эту акцию», — заявил Сандерс.







Ради общего блага

Однако это заявление поддержали не все. Многие сторонники Демократической партии либо прямо одобрили, либо попытались оправдать действия Ходжкинса, заявив, что нападение на Скалиса и его однопартийцев является кармическим наказанием за их реакционные политические взгляды.

«Хорошо, что конгрессмен Стив Скалис работает в правительстве, иначе это ранение не покрывалось бы той реформой здравоохранения, которую продвигает его партия!» — пишет Twitter ResistanceZone.

Good thing Rep. Steve Scalise works in gov't, otherwise that bullet wound wouldn't be covered under GOP "mean" #AHCA/#TrumpCare bill!

Между тем Скалис после операции находится в критическом состоянии.

Президент Трамп после инцидента призвал американцев сплотиться и трудиться для достижения «общего блага».

«У нас могут быть разногласия, но в такие моменты мы помним, что все те, кто несёт службу в столице нашей страны, делают это предже всего потому, что любят свою страну. Мы наиболее сильны, когда мы едины и когда мы работаем вместе ради общего блага», — заявил Трамп.

