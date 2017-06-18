Давайте посмотрим, какими словами россияне чаще всего описывают Китай

Россияне в Китае (Архивное фото)

В последние годы, вслед за всесторонним развитием и постоянным углублением отношений между Россией и Китаем, общение между народами двух стран еще сильнее активизировалось. Многочисленные жители России стали приезжать в Китай, чтобы ощутить китайскую культуру, прочувствовать скорость развития Китая. Если описывать Китай одним словом, то какие слова они бы выбрали?

Юлия, которая свободно владеет китайским языком, является русской сотрудницей Центра китайской культуры в Москве. В 2011 году она обучалась год в Чунцинском университете. Она говорит, что, закончив университет и вернувшись на родину, она поняла, что, если ей будут позволять экономические и денежные обстоятельства, то она будет на собственные деньги ездить путешествовать в Китай, чтобы лучше узнать китайскую культуру, ощутить развитие современного Китая. В целом Юлия регулярно раз в год ездит в Китай, в последний раз она была там в октябре прошлого года, она ездила в Фошань и Сиань.

По причине того, что Юлия работает в Центре китайской культуры, она часто сталкивается с темами о китайской экономике и китайской культуре. В отличие от большинства русских, она имеет возможность знакомиться с Китаем на личном опыте в туристических поездках и во время работы, поэтому она имеет о Китае более подлинное представление. По ее мнению, слово «потенциал» отлично отображает текущую ситуацию и перспективы развития Китая. «Китай действительно обладает потенциалом, и в экономике, и в политике, и в культуре, во всех областях», – сказала она.

Маргарита, которой уже миновал шестой десяток – врач на пенсии. До выхода на пенсию она занималась работой, связанной с китайской медициной. Она бывала во многих странах, но, к сожалению, еще не ездила в Китай. Любовь к Китаю заставила ее постоянно следить за китайским развитием. Она описывает Китай словом «мудрость». «Китайцы – это очень мудрая нация. Они тихонько занимаются своими делами, и делают их очень хорошо, очень красиво. В плане экономики Китай добился высоких достижений, весь мир поддерживает торговые контакты с Китаем, китайские товары продаются по всему миру, отличаются неплохим качеством, в Китае очень красивый фарфор. Китайские предприятия даже создали бренды мирового уровня, это – тоже проявление мудрости. Китай уже стал крупнейшей мировой державой, он пользуется широким уважением, а также большим вниманием со стороны всего мира».

Русский паренек Владимир 20 с небольшим лет очарован китайской традиционной культурой и ушу, он уже много лет занимается Тайцзицюань. Он описывает развитие Китая словом «успех», характеризует наследование китайской культуры как «всестороннее». «Я использую слово «успех», потому что у Китая есть твердая цель, он знает, как достичь нужных ему результатов, и знает, как стимулировать культурное и национальное развитие, чтобы добиться уважения всего мира и поддержать стабильное развитие. А слово «всесторонний» я использую, потому что Китай своими древними легендами описывает современный мир, эффективно сочетает ценность древней культуры с реальностью, идет в ногу со временем».

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