Заблуждение – это «тема» издания «Медуза»

Издание «Медуза» пытается представить официального представителя МИД РФ Марию Захарову в невыгодном свете, при этом не стесняясь вводить в заблуждение своего читателя. Заголовок статьи «Это не моя тема. Я в этом не специалист» вырванная фраза из контекста из интервью интернет-порталу Yahoo! News.







Вот, как описывает разговор, например, ТАСС:



Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News не стала обсуждать утверждения о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, отметив, что российские власти расследуют эту информацию.



Отвечая на вопрос ведущей Кэти Курик о том, «что Россия делает» с сообщениями СМИ на этот счет, дипломат ответила: «Проводит расследование, как и делают нормальные страны в подобных случаях».

Когда журналистка попыталась продолжить разговор на эту тему, зачитав оскорбительные для российских властей строки, опубликованные в газете The New York Times (NYT), Захарова напомнила, что отвечает за международные отношения и не может комментировать ситуацию в Чечне.

«Я официальный представитель Министерства иностранных дел. Моя сфера — международные отношения», — сказала она.



Это подтверждает оригинальное видео, где без купюр приведен разговор Марии Захаровой.



Ведущая начинает задавать вопрос по Чечне, но Мария Захарова пытается пояснить:

— no, no, no… this is not my issue, i am not a specialist in that…

Ведущая не дает договорить и перебивает представителя МИД РФ. Мария Захарова вновь пытается сказать:

— this is not my fields….

Ведущая опять прерывает и продолжает настойчиво задавать вопрос.

— Что делает правительство России?

— Проводит расследование, как и делают нормальные страны в подобных случаях…

Ведущую не устраивает этот ответ и она «бомбит» вопросом, на что Захарова повторяет:

— this is not my field…

Опять ее прерывают и она заново вынуждена начать сначала:

— no, no, my field is international relationship

— and you can't talk about something that's going on internally in your country? ( И вы не можете говорить о чем-то, что происходит внутри вашей страны?)

— I did. Russia started investigation (Я уже сказала. Россия начала расследование)



Искажая смысл беседы, вырывая из контекста фразы, «Медуза», такое впечатление, специально пытается очернить официального представителя МИД РФ. И дело даже не в профессиональной этике, которая, по-видимому не знакома «писателям» издания, а в том, что «Медуза» пытается работать низко и подло, вызывая к себе отвращение.