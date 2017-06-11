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дата публикации 11.06.17 01:47 публикатор: Публикатор “Переводика”, Россия “За жизнь и вообще” “Переводика” продолжает публикацию авторского сборника Виктора Иванова “Избранные места из переписки с друзьями Аркадием Слуцким и другими” Составитель и редактор Игорь Львович Предыдущие выпуски: «О сколько нам ужасной правды готов открыть семитский гений» или «Не позорьте, Иванов, свой народ!» Всевышний знает, кого пригасить.... Вот и поговорили...))) “Переводика продолжает публикацию…. (“Еврейская история”)

Скажи, кто друг твоего врага…

Виктор Иванов, Аркадий, когда-нибудь вы повзрослеете и сможете ,наконец, смириться с реальностью. Никогда самая могучая и красивая лягушка не будет в состоянии тягаться со средним медведем. Она может, квакать надсаживаясь, расписывая, какой медведь омерзительно лохматый, с кривыми когтистыми лапами. Как он, этот медведь бессовестно хватает и подтирает задницу пробегающими по своим делам невинными зайчиками. И швыряет их, обалдевших от такого зверства, в кусты... Лягуха может навязчиво шуметь о великих победах, одержанных ею, лягушкой в компании с тигром над жалким медведем за гнилое болотце на краю леса. Тигр с медведем подрались немного и разошлись. А лягушка,объявив себя победителем гордо квакает об этом... Реальности это не изменит. Есть реальный медведь, мохнатый, зубастый и косолапый. Со всеми недостатками и достоинствами. Он приспособлен к тайге. И живет он в ней так, как считает нужным. Да, он не имеет фантастически красивой лягушечьей пасти и глаз навыкат. Он не видит прелести гладких скользких задних ножек прикрепленных к лягушечьей заднице... Он не умеет изящно прыгать с берега в тину. Он не умеет распевать утренние рулады-поквакушки на берегу болота. Он не жрет удивительно вкусных, с точки зрения лягушек, мошек... Он жрет все. Включая особо наглых лягушек.Если попадутся под ноги. Хотя ему они нафиг не нужны... Он просто медведь а не лягушка. И претензии лягушки как-то сравняться с медведем и поучить его уму-разуму немного смешны...

Виктор Иванов Аркадий Слуцкий, Аллегория с медведем и лягушкой для вас, безусловно, сложновата. Чтобы закончить разговор, замечу, что всякому, кто не ограничивает свой круг чтения порнографическим Новым Заветом и Торой- для- первоклассников, известно о существовании весьма развитых монотеистичных религиозно-философских систем. Они, как существующие, так и древние, не в пример серьезнее родо-племенного, по сути, иудаизма. Особо, рекомендую, ознакомиться с древнеиндийскими Ведами и основами иранского зороастризма. Древнеславянская система верований вряд ли будет доступна для вашего понимания... Это вполне монотеистичные философско-религиозные системы. Без родо-племенной подкладки, как в иудаизме. Общечеловеческие. Бог, Вселенная, Человек. И незыблемые законы Мироздания. Удачи.

Виктор Иванов Что касается вашего приплясывания, Аркадий, по поводу нашего поражения в 1905 году от Японии, должен заметить. что поверхностно- активные существа редко способны заглянуть под поверхность. Им доступны только два измерения... Вы не обратили внимания, что все те, кто когда-либо решил, что он победил Россию, неизменно оказываются на задворках Истории. Кто у нас нынче слезно канючит об островах на Курилах? Правильно. Это Япония. Там на одном из островов вулкан производит редкоземельный рений в количествах, сравнимых с его мировым производством. Он весьма дорог и необходим для электронной промыщленности. То, что острова российские совершенно неоспоримо. Помимо результатов Второй мировой, зафиксировавшей их принадлежность России, на одном из островов был найден доисторический граненый стакан производства стекольного завода в Гусь-Хрустальном, что недалеко от древнего г. Владимира. На другом обнаружена доисторическая надпись на скале - "Здесь былЪ древний НикифорЪ". Краска - охра натуральная. Не выцветает.

Виктор Иванов Хотелось бы проинформировать вас, Аркадий. что Тора не является достоверным историческим документом. А именно на ней основаны ваши претензии на мировое культуртрегерство. Типа, 3400 лет назад кучка евреев резко окультурилась и, гикая, понеслись всех учить и осчастливливать... Не было этого. Что касается реальной Истории. Есть наука,которая основывается на совершенно неопровержимых научных данных. Это ДНК-генеалогия. Она определяет, какой народ когда образовался. Весьма точно. Когда и куда этот народ мигрировал. Где жил раньше и живет сейчас. Остается только привязать культурные памятники, научно - культурно-философские достижения к связке место-время- народ. И сразу лишние исторические прилипалы выпадают за борт. На что бы эти бродяги не ссылались - на Тору, Ветхий Завет или каменные Скрижали... Получить представление об этой науке ДНК-генеалогии можно в статье Анатолия Клесова.- Откуда появились славяне и "индоевропейцы". Ответ дает ДНК-генеалогия. Очень доступно. Во всяком случае - для начала. Автор - известный ученый, профессор Московского и Гарвардского университетов.

Виктор Иванов Зная вашу лень и нежелание приобщаться к настоящей Науке, Аркадий, информирую вас. Праславяне, как общность по ДНК появились на Балканах - Сербия, Македония 12 тыс лет назад. Уже в виде наших прямых предков - русских, украинцев, белорусов (восточных славян) они появились на Великой Русской равнине 4500 лет назад. 3800 лет назад они, построив городище Аркаим, Синташту и "страну городов" на Южном Урале, они (3600 лет назад) двинулись в Индию, Иран. Примерно в это время выдвинулись и на Кавказ, Грецию, Аравию... В Индии и сейчас живет тьма тьмущая индусов, носителей наших генов. Они вполне себе белокожие с европеоидным обликом. Это те, кого считают ариями. Санскрит имеет удивительное сходство именно с русским языком. Самые древние слова- огонь,числительные, мать и т.д. понятны без перевода...

Воскресный выпуск: Смех сквозь слёзы Виктор Иванов "Вот я не понимаю тонкостей российской жизни..." - если вы, Аркадий, за 53 года проживания в России не поняли где живете, вам уже ничем не поможешь... Примите соболезнования. Вам лучше оставаться во тьме неведения остаток жизни - здоровее будете. От полученного знания запросто можете скончаться на месте. Ибо, как гласит Священное Писание - "Однажды вы узнаете Истину, и Истина уделает вас..." Цитата подкорректирована мной в целях улучшения и облегчения понимания вами смысла. Боже, на какой грех иду ради заблудшего друга... Короче, Аркадий, на дурацкие вопросы я отвечать не буду. Я и так только-только стал отходить от вопросов своей внучки-теперь она мучает ими учительницу в школе... PS: До ваших вопросов я был уверен, что Ельцын -покойник. А в Израиловке, выходит, до сих пор об этом не знают и верят, что он шарится по земле и грабит на дорогах патриотов... Что за дикая страна-то, где вас угораздило поселиться... Ужас.

Виктор Иванов Аркадий Слуцкий, Я рад, Аркадий, что вы рады, что я проигнорировал ваши вопросы. А теперь лопату бальзама лично вам, темному израильтянину, в душу. Вы задали вопросы, на которые, ввиду их беспредельной наивности, просто не стоит отвечать... Отвечу только на вопрос №4. О том, почему мы, россияне не возмущаемся т.н. "законом Ротенберга." Внимайте, Аркадий, и не говорите, что вас не просвещали... В России есть очень богатые люди, деньги которых работают на нашу экономику. Есть и другие... сейчас не о них. Они, эти люди, вкладывают деньги в нефтепромыслы Ирака. Они прикупают железные дороги Греции. Они купили сталепрокатные заводы в США. Со всех этих активов они платят налоги в наш бюджет. И мы на эти деньги строим дороги, платим пенсии и т.д Усвоили? Но вот находятся какие-то гнусы, которые объявляют санкции против нашей страны. Неправосудно. Сбились в кучку и объявили... Или решением какого-то поганого районного суда в Нью Йорке постановили. Просто потому, что вообразили себя всесильными. Мы должны защищаться. Дальше, Аркадий, в следующем посте. Чтобы не перегружать вас...

Виктор Иванов По этому закону, Аркадий, любой пострадавший от посягательств "партнеров", очистивших его карманы на Западе, получит защиту нашей страны. В пользу которой этот гражданин работал. Через суд. По решению суда понесенный ущерб будет частично или полностью возмещен из бюджета. Но мы ведь не можем терпеть неприкрытый грабеж нашего имущества "партнерами", не так ли, Аркадий? Это наше государство, после выплат, становится, по существу, владельцем уворованных "партнерами" активов олигарха... Теперь, напрягитесь, Аркадий. По этому закону государство, для погашения ущерба от неправосудных действий "партнеров" может наложить лапу на имущество обнаглевших "партнеров" на территории России. "Партнеры" по этому закону могут оспорить действия государства Россия в российском суде. Например, Басманном. Короче. Расчет при индивидуальных санкциях был на то, что угроза наложения санкций на конкретную компанию-частное лицо заставит эти объекты нападения выполнить ма-а-ленькие непристойные желания "партнеров". Например, организовать майданчики с целью свержения законной власти нашей стране. С принятием этого закона страна будет защищать своих всеми своими возможностями. PS: Одна из английских газет, в редакции которой не только слышали звон, как вы, Аркадий, но и прочли текст закона до конца,скорбно заметила - "санкции лишаются смысла и помогут Путину национализировать зарубежные активы..." Вот так, Слуцкий.

Виктор Иванов Этот закон позволит просто конфисковать часть имущества "партнера", виновного в неправосудном санкционном грабеже, и потихоньку выплачивать проценты пострадавшему. Не трогая бюджет. Видите ли, Аркадий, прежде, чем осуждать, надо хотя бы прочесть то, что осуждаете. Эх, киббуц, вы киббуц...Тяжело с вами.

Виктор Иванов, 17.10.2014 15:16:19 Аркадий, вместо благодарности за то, что я растолковал вам суть и назначение "закона Ротенберга", который вы не читали, но осудили, вы зачислили меня в КГБ... Ну не я же виноват, друг мой, что вы с размаху сели в лужу. Вы задали вопрос - я ответил. В этом вся ваша суть - плевать в протянутую руку помощи. Ничего не изменилось в вашем менталитете с древнеегипетских времен... Мне, честно говоря, как-то безразлично самочувствие далекого Израиля. Не надо меня напрягать гневом против него... Меня забавляет, когда какие-то геополитические насекомые периодически объявляют о своих победах в войнах с моей страной. В войнах, на которые моя страна просто не явилась, ввиду ничтожности противника... Вы вот голосите о каких-то наших войнах с Израилем. Публике об этих войнах ничего не известно, но в деревнях Израиловки, вероятно, гордятся победами. Украина, как в задницу ужаленная ищет наши войска на своей территории. Только что какой-то великий полководец украинский Гелетей объявил о своей победе над Россией в гибридной войне. Его уже выгнали по умственной инвалидности после двух тактических ядерных ударов в темечко где-то в районе донецкого аэропорта. Не уберегся, сердяга... Берегите себя, Аркадий. Если что, обращайтесь по адресу: СССР, КГБ, Виктору Иванову.

Виктор Иванов Мне, Аркадий, ВСЕ олигархи противны. Независимо от их национальной принадлежности. Их существование противно духу моего народа, а значит, придет время и они исчезнут. Так понятно? Но мы живем в том настоящем, в котором живем. Время не выбирают. Меня учили и я учил использовать то оружие, что есть здесь и сейчас. Даже если это и не оружие, как бы. Главное-победить... Поэтому, олигархов надо использовать для решения текущих задач. На то и направлен "Закон Ротенберга"... Потом - посмотрим. PS: Кстати, эти хищники в результате внутривидовой борьбы выросли в крайне опасных для изрядно расслабившейся международной экономической элиты, бестий. С поддержкой государства они вполне успешно рвут глотки тем, кто не посторонился. Вот это и надо использовать.

Виктор Иванов Аркадий Слуцкий, О советско-израильских войнах расскажите кому-нибудь другому. Подростку где-нибудь в Ашдоде... Подлодки, дежурящие у берегов Израиловки с целью внезапного атомного удара - это сильно. Мания величия косит плотные ряды правоверных иудеев...

Виктор Иванов Друг мой Аркадий. В то время, когда к-н Шашков на К-117 дежурил у берегов Израиля в ожидании возможного приказа об ударе по берегу противокорабельными КР П-6, другие люди тоже дежурили в ожидании приказа об ударе по Лондону, Москве, Ленинграду, Вашингтону, Берлину, Гамбургу... Вы просто впали в истерику из-за неистребимой еврейской привычки считать себя особо ценными, богоизбранными месте со своим Израилем. "Нам все можно, мы каждой бочке затычка..." Но те, кто хотят жить, не должны лезть в разборки больших дядь. Всегда есть шанс получить прижизненные повреждения, несовместимые с жизнью... Недавно США предложили разместить объект ПРО в 60 км от Праги. Гадость в том, что этот объект должен быть уничтожен нами при получении первых же данных о старте американских МБР и других средств ядерного удара по нашей стране. Иначе будет поздно. Этот объект ПРО и будет уничтожен. Вместе с Прагой. Даже если потом выяснится, что произошла нелепейшая ошибка, сбой, о Праге придется забыть лет на 600... Когда в Чехии доперли, что шуток не будет, а есть суровая необходимость оказаться в прицеле С-400 Триумф, чехи зашумели. ПРО в Чехии отложили. Вот так и вам надо. Поскромнее быть. Это мир очень суров и в нем нет особо ценных и богоизбранных, Аркадий... Вы никому не нужны, пока не лезете туда, куда лезть просто не стоит...

Виктор Иванов Не было у нас войн с Израилем, Аркадий. Иначе бы вы со мной здесь не разглагольствовали... Все эти писания, что вы тут насуропили - об обычной военной помощи союзникам и подшефным-клиентам. Этим занимаются все великие державы- США, Британия,Франция, Россия,Китай. В Анголе кого только не было, кроме нас. И кубинцы и родезийцы и южно-африканцы и англичане и американцы... Что сказать-то хотели? В Сирии совсем недавно вязали французов, турков, израильтян и что? В Грузии несколько лет работали израильские военные инструкторы, готовили армию к нападению на Юго-Осетию. Войны хотели?

Еврейские миллиарды: олигархов в России сортируют по ''пятой графе''

Виктор Иванов О достижениях евреев гораздо боле ярко чем Борис Иоселевич поведал миру году председатель еврейской общины Нью- Йорка достопочтенный Аби Фоксман. Его речь называлась "Погибайте, арийские гои!" и была опубликована 25.08.98 в газете The National Observer. Удивительно откровенный хлопец. Есть у меня основания полагать, что после таких откровений симпатий к 14 млн. евреев в мире сильно поубавилось. Талантливый нацистский публицист Юлиус Штрейхер, редактор газеты "Штюрмер" во исполнение приговора Нюрнбергского Трибунала пошел на виселицу под своим родным именем - Абрам Гольдберг. Мегаистребитель евреев Эйхман оказался чистокровным евреем. Евреи удивительно талантливы...

Добрый человек из Израиля...

Виктор Иванов Я не такой уж антисемит, Аркадий, хотя вашими стараниями становлюсь таковым на глазах. От вас такого гадства наберешься... Вы знаете, многие великие люди древности и попозже, имели очень своеобразные взгляды на иудеев. Ж-Ф. Вольтер. -Евреи -ничто иное, как презираемый, варварский народ, который издревле соединяет грязнейшее корыстолюбие,с отвратительнейшим суеверием и непреодолимейшей ненавистью ко всем народам, среди которых они терпимы и за счет которых они обогащаются.Они самый злобный и самый скандальный из малых народов... Они пресмыкаются, когда их постигает неудача и высокомерничают при процветании дел. Вы не поверите, Аркадий,но и Джордж Вашингтон тоже высказался насчет вас: -Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое, чем это, не смирило их, евреев, как чуму общества и величайших врагов его, "присутствием которых "осчастливлена" Америка. Томас Джефферсон тоже внес свою лепту: -Рассеянные по всей земле образуют они(жиды) народ, чуждый той земле, где находят прибежище. Пока хватит, но должен заметить, что вам удалось многое на этой Земле... В глубокой древности о евреях высказывались не в пример жестче. Хотя, казалось бы, куда уж дальше-то.

Воскресный выпуск: Смех сквозь слёзы Виктор Иванов В конце прошлого века греческая морская пограничная стража задержала израильское судно, с которого команда торопливо кидала за борт каменные плиты. Дело было ночью, пахло войной с Турцией и греки, при высадке на борт, изрядно набили лицо израильским морякам... Оказалось, моряки творили историю европейской цивилизации. На каменных плитах были высечены письмена, свидетельствующие о безмерной благодарности древних греков древним семитам еврейского происхождения за то, что евреи, не щадя себя, цивилизовали древних ахейцев. Типа, научили их грамоте, пИсать стоя и прочим основам демократии. Неблагодарные потомки древних ахейцев еще немного побили моряков по лицу и те легко выдали гос. тайну. "Древние" плиты изготавливались в секретной каменотесной мастерской где-то под Хайфой... Заметку об этом событии читал лично в журнале. Вот так греки случайно сорвали подготовку к крупнейшему археологическому открытию в истории европейской цивилизации...

Вот и поговорили...)))

Виктор Иванов Человечество развивается по спирали. Все повторяется на более высоком технологическом уровне. Сейчас Запад рассматривает всех, кто не входит в их "цивилизацию" как их предки - индейцев. В описываемые средневековые времена их волны могли бы хлынуть и на Восток. Собственно- и хлынули было. Был даже объявлен Крестовый поход. Спасла военная доблесть наших предков и суровая природа...

Виктор Иванов Логика говорит, что получив отпор своей экспансии на края Ойкумены ( или дожрав их) современная Западная цивилизация начнет поедать самое себя. Ну какой, к черту, "золотой миллиард"? Какую ценность для Хиллари Клинтон представляют её соотечественники с черно-красными мордами, которые не работают ( да и не нужна их работа) а только жрут-размножаются и исполняют рэп в промежутках? А тьма-тьмущая всяких белых и негроарабофранцузов? Не нужны они в условиях сокращающейся кормовой базы... Ясное, дело, уберут их с лица Земли.Как-нибудь изящно - методами генной инженерии или расово направленными эпидемиями...

Виктор Иванов Я далеко не философ. Обычный русский человек с ограниченным и порочным в основе мышлением солдата. Мой народ хотят извести под корень и мою Родину хочет превратить в ресурсную базу абсолютно бесчеловечная Западная "цивилизация". Я не обольщаюсь - Китай такой же монстр, пожирающий все на своем пути. Такое же порождение этой потреблятской "цивилизации" как и коллективный Запад. И рано или поздно, после падения Запада, нам придется рубить ему голову... И мы, Россия, или найдем способ выйти из замкнутого круга потреблятства - убийства Природы ради идиотской цели дать каждому россиянину вместо Жигуленка Мерседес ( утрированно) или погибнем. Или догадаемся, что Человеку он, Мерседес, совсем не нужен для перемещения по этой прекрасной Земле... Если для его изготовления нужно истребить Байкал, Алтай, тайгу - не нужен он. Но сейчас нам нужна сильная Россия. В рамках существующей мировой системы. Увы. Или схарчат "партнеры" - соседи по этой пока не дожратой Земле. Поэтому России на этом этапе нужен Путин. Ну вот я и вернулся к тому пункту, откуда вышел... Не философ. Увы.

Владимир В. Путин (Что значит В.?... Великий?)

Виктор Иванов Соглашусь со всем, что сказала Инна, . Добавлю следующее. Своими экскурсами в историю автор пытается вывести читателя на мысль, что Россия одержима идеей владычества если не над миром, то хотя бы над Ближним и Средним Востоком уже много сотен лет. В заключение статьи - влажная мрия иудея-англосакса - "...Москве не хватает ресурсов, чтобы занять место Америки..., и она обязательно увязнет в сирийском болоте..." Я считаю США гиеной-падальщиком по жизни. Наверное, уместно будет заметить, что гиене свойственно видеть мир только гиеньим взглядом. Весь мир должен стать падалью, предназначенной для её, гиены, процветания и счастья. Не успевшему умереть, гиена поможет это сделать. И делает. Кровь, дым, руины и миллионы трупов. Для этого гиена США имеет свое место на Ближнем Востоке. И с этого места гиену сгоняют. Толкователь взглядов гиены, автор статьи Семен Монтефиоре, уверен, что сгоняет заслуженную старую гиену США точно такая же гиена. Но по имени Россия. Которая ресурсов не имеет для удержания стада будущей падали. Вот тут ошибка, Семен. Россия не гиена.

Виктор Иванов Семена подводит стереотипность мышления. Всех считает гиенами... Россию едва не убила стая гиен во главе со США. Останавливаться на истории этого не буду. Все помнят. Статуса падали -корма для гиен Россия не приняла. Зато приняла схватку со всей стаей гиен. Не от избыточного героизма. И не от того что случайно появился Путин. Не было бы Путина - был бы другой. В этих делах случайностей не бывает... Это очень долгий и сложный разговор, требующий введения новых понятий, определений и осознания непривычных для большинства закономерностей, движущих событиями. Важно то, что Россию просто вынудили защищаться. Если вы, гиены, подкрались со стороны Украины, мы просто вынуждены устранить угрозу нашему существованию - ЕС. Мы предложили сотрудничество - от Лиссабона до Владивостока. Не приняли, хотите все и даром - значит, демонтируем ЕС на запчасти... Затеяли угрозу для нас со стороны БВ? Не хотите компромиссов? Значит, выгоним вас оттуда совсем, завалив по пути доллар и пяток монархий, явно зажившихся на этом свете. Выстроим систему, при которой то, что от вас уцелеет, будет питаться вываренными костями, дорогие гиены... Удастся ли нам предложить Миру более-менее приемлемую систему мирового хозяйства- вопрос, конечно. Но больше некому... И сейчас мы не гиена. Скорее, волк, которого попытались загнать в угол постаревшие падальщики. Теперь волк в степи-саванне. Зря они это сделали. Ох зря... Господь нас уважает.

Виктор Иванов Не знаю, насколько все верно делается правительством в сфере экономики. Знаю, что резко рвать руль на повороте, да еще на переправе не стоит. Стопроцентный амбец. Вижу, что сажают ворюг-коррупционеров. Мало, конечно, но если всех разом - некому будет рулить на местах. Мы не самые коррумпированные в мире. В прошлом году была разворована треть бюджета ЕС. Доложил их контролирующий орган. В Сети есть. Комитет Конгресса США доложил о бесследном исчезновении триллиона с лишним из бюджета Пентагона за последние годы. Все завистливо ухмыльнулись и забыли... Мы не помогаем Сирии. Мы там помогаем себе. И только себе.



lja lja Виктор, я сколько живу - у нас сплошная "переправа", на которой коней не меняют:)). Возможно и очень вероятно, что я не знаю всех причин, почему государство поддерживает того же Асада, так как большое видно издалека. Но тогда посмотрим на вопрос иначе: я не хочу, чтобы мы все и я в частности были теми самыми конями, которые вывозят через любые переправы всех и безотказно, не считаясь со своими конскими интересами. И абсолютно против решения чужих проблем, когда не решены наши, когда наш уровень жизни далек от приемлемого. Также есть большая уверенность, что может мы и соблюдаем в сирии и прочих подобных местах свои государственные интересы, но "коням" кроме порции овса, ничего от этого не достанется. И это тоже никак на подвиги ради далеких сирийцев не вдохновляет, а посещение своих родных поликлиник, администраций, прокуратуры и, например, мособлгаза - отрезвляет окончательно. Также соглашусь с Игорем Львовичем: коррупция тоже везде есть, но тот же упомянутый им Китай не торопится в кучу своих внутренних "болезней" замешать военный внешний конфликт. И он, очень вероятно, пожнет плоды и наших бомбардировок и американских в сирии. Единственный бонус у нас от всей этой затеи- реклама в действии нашего вооружения, так как нас со всех выставок, где контракты на продажу оружия заключаются, выставили. Но этот бонус исчерпывается месяцем операции - максимум.

Виктор Иванов Приведенный вами в пример Китай отлично иллюстрирует старую истину - "Не хочешь заниматься проблемой - проблема займется тобой..." Китай хотел избежать проблем со США. Он просто хотел обустроить пару островков, которые считал своими. Сегодня туда прибыла его проблема - флот США. И запахло порохом... Ваша озабоченность, что плодами нашего вмешательства в Сирии воспользуются китайцы мне понятна. Конечно - и они тоже.Но больше-мы. Но нам совсем ни к чему, чтобы через убитую отморозками Сирию, её восточную часть, была протянута труба из Катара-Саудии через Турцию в Европу. И из месторождения Голиаф (Израиль) тоже. Это сильно скажется на нашем нефтегазовом экспорте в Европу. Опосредованно - на состоянии наших родных поликлиник, мособлгаза и прочих прокуратур... И очень резко. И в очень негативном ключе. Вы всерьез полагаете, Аркашины хозяева озабочены "злодеяниями" Ассада? И дикие монархии Залива так уж идеологически непримиримы к шиитам, как об этом лопочет Аркадий? Нет. идет свирепая борьба за ресурсы и контроль над логистикой. Мы не можем её избежать. Или проблемы придут к нам. В поликлиники, Норд-Осты, детские садики и Бесланы... Поэтому наши военные везде, где нужно. Где надо решать проблемы в месте их зарождения.

Виктор Иванов, Иран в этой ситуации тоже совсем не хочет пускать саудокатарцев с евреями в Европу. Он сейчас успешно конкурирует с ними в поставках энергоносителей Китаю. Но хотел бы придавить стервецов и стать в этом деле главным. Интересы совпадают с нашими. Мы никогда не видели от Заливанцев ничего хорошего. Они финансировали две чеченских войны. Пора платить по счетам...

lja lja Виктор, Вы что, никоим образом я не думаю, что Асад вообще натворил что-то "злодеянное", чего бы не натворили все суправители стран вокруг него. Хорошо, но тогда надо реально "зрить в корень" а корень совсем не там, а в стране, которая сейчас приплыла к Китаю и в стране соплеменников Аркадия, с чем,я думаю, вы согласитесь. Но это в мировой политике, пост был не об этом... А теперь к сути: проблема естественно займется нами, но когда? И в каком виде мы её встретим? Я пишу про то, что есть уровень жизни граждан, который низок, и реагирование на их ежедневные вопросы, планомерно и цинично задвигается в угол, в том числе идеей размахивая знаменами миротворцев во всем мире. В том же трижды упомянутом США, в принципе эффективно положивших своих граждан в башнях - близнецах ради внешней политики, есть достаточно мощная внутренняя политика внутри страны, что они- лучшие и они - оплот мира и покоя в этом безумном мире. Инфляция скинута на другие страны, мелкий бизнес имеет достаточно серьезные поддержки. Они ни про сирию, ни про россию думать не думают и знать не хотят ( из разговора с живущими там) они занимаются СВОИМИ ВНУТРЕННИМИ ДЕЛАМИ, так, чтобы им внутри себя было жить хорошо, а снаружи... что там снаружи? она даже своих граждан из Йемена не вывезли, но внутри должно быть хорошо. Про те их проблемы, которые тут обсуждаем мы, они и не знают и скажете- не поверят, потому что у них перед глазами красивая картинка и они в ней живут. А нас кормят сказками про внешнеполитические успехи, при этом не сделав элементарные тротуары в трех км от москвы - смотрите, но там то мы какие молодцы! А также задерживая зп разработчикам систем этих самых истребителей, которые сейчас летают в сирии- давайте лошадки, перевозите через переправу, вам ипотеку платить нечем??? но там то мы молодцы! Кстати, а зарплату рабочих на МИГах вы знаете? Зато какие молодцы, когда самолеты летают! Так вот изначально речь о том, что где бы мы чтобы мы ни делали я , Вы, наши друзья, родители, живут ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, сегодня, и светлого завтра, в котором мы увидим красоту земную, у нас может не быть. Вы видите что сажают коррупционеров и воров? У меня другие примеры, когда ими никто не хочет заниматься, спуская на тормозах заявления в прокуратуру и даже в администрацию президента. Почему этими вопросами широко на практике никто не занимается? Почему никто не посмотрит, даже когда носом тычешь, куда ушло 150 млн по госконтрактам (реальный пример) и кто подрядчик и что он , этот подрядчик делает? Никому не выгодна такая волна информации, слишком много удобных мест она ломает и мешает стричь бабло с кобыл на переправе, но эта проблема уже приплыла к нам, как бы её не затирали то крымом, то донбассом, то сирией, поэтому я изначально написала в несколько иносказательной форме, что малейший промах по внешней политике и все разбегутся- опираться давно не на кого. и побегут к клятым друзьям, потому что внутренней политикой они обеспечили высокий уровень жизни, по сравнению с нашей внутренней реальностью. Зато все сми, силы, народные чаяния брошены на всякие внешние причины и страхи, ситуации, где можно "помогать" поэтому кобылы на переправе могут и потерпеть, им, кстати, помогать не надо с кредитами теми же. Страшного "вдруг" с трубопроводами (кстати почему у нас только трубопровод??) и бесланами (кстати почему у нас нет оружия??) может и не быть, а ведение за наш счет больших политических кампаний - это есть. И более того, Вы, умный человек и прекрасный аналитик, пишете "дада, это все нужно! А вдруг!" а мне лично все равно на вдруг - я живу тут и сейчас, и при всех мировых кризисах и любой внешней политике правительство должно в первую очередь обеспечивать устойчивый уровень моей в том числе жизни. И пусть себе после этого свирепо борется за логистику и ресурсы, у меня свои вопросы на моей работе, а у них -свои, они за неё взялись и пусть эффективно решают. А всю мою жизнь у нас какой-то "вдруг", которого 140 млн. человек должно коллективно опасаться и свято верить, что власть нам поможет, когда она только обстригает, при полностью провальной внутренней политике. А потом будет следующий "вдруг", а ваши проблемы и вопросы, товарищи "кобылы на переправе" подождут. Так вот, чтобы государство было сильным внутри, оно должно следить за своим внутренним здоровьем, иначе опереться ему- не на кого. Собственно речь была об этом.

Виктор Иванов Наверное Вы правы. Но мне не совсем нравится уровень, что ли, сравнения "здесь - там". Там - хорошая внутренняя политика. Здесь- плохая. Там - власть заботится о народе. Здесь - 3 км. тротуара не хочет заменить. Там - прекрасная медицина (очень даже не для всех.В.И.) Здесь - жалкие поликлиники... От себя замечу. Там народ на самом нижнем уровне как-то не привык считать, что Белый Дом и лично м-р Обама ответственен за драный асфальт и воровитого мэра. Там народ достаточно умело и решительно пользуется теми инструментами, что у него в руках. Демократическими. Он просто не изберет этого воровитого мэра на следующий срок. Вновь избранный мэр будет воровать более умеренно и скрытно и позаботится об асфальте. У нас народ будет заглядывать в глаза вороватому мэру, ругать его на кухне, злобиться на гадкую власть (им же избранную) - и на этом все. Драный асфальт останется. Отношение к власти - "дай, тварь этакая", вместо- "сделай и отчитайся, или пойдешь за борт". Пока не изменится отношение к местной власти. делов не будет. Она - не хозяйка. Она - наемник. Не стоит надеяться, что вот выбрали Путина и он найдет и расставит умных и честных людей на всех уровнях властной иерархии. Не найдет. Ему бы ближний круг профильтровать. Нам надо находить... Ошибаться и искать. Нет другого пути.

Виктор Иванов По поводу акцентирования масс-медиа на внешней политике могу только изложить свое мнение - не претендуя на его безошибочность. Во внутренней, на мой взгляд, делается многое, чтобы привлечь-заставить народ корректировать власть, склонную к загниванию. Любая власть склонна к этому. Капсулируется сама в себе и устраивает себе сладкую жизнь. Так везде. Создан ОНФ. Он ведь вороватой части власти совсем-совсем не нужен. Это попытка внешнего, относительно властных структур, контроля. Попытка привлечь народ к этому контролю. Что-то отвлекся... Мы имеем непрекращающиеся попытки со стороны благополучных жирноватых "партнеров" взорвать наше государство изнутри. С последующим перевариванием. Для обслуживания нефтетруб и рудников вполне достаточно 15-20 млн. русских, сказала как-то Марго Т.тчер... Для этого имеется зарекомендовавший себя механизм организации острого недовольства народа собственноручно избранной им же, народом, властью. При патерналистском государстве, и народе, привыкшем, что все решается где-то наверху, такой вариант разгрома России шанс имеет... И чуть было не состоялся. Население США не обрабатывается извне с целью культивации ненависти к собственной власти. Для них не готовят навальных-венедиктовых-ПАРНАСов и т.п. Поэтому у их верхушки в области внешней политики руки достаточно свободны. Идет грызня между частями элиты за методы её проведения. Опасности разгрома государства снизу практически нет - пока не рухнет доллар. У нас все не так. Мы вынуждены защищать свои интересы за рубежами. В том числе и военными средствами. Это затраты, естественно. Абсолютно необходимые, если мы хотим жить. Ну и как тут нашим "партнерам" не использовать наличие драного асфальта в Каширах или Южном Мухобойске, забившись в спазмах сострадания к несчастному русскому народу? Который, народ, обезасфальтен догола, в то время, как проклятый Путяра с кликой коррумпырей тратит по 4 млн. каждый день, бомбя сирийских и саудовских демократов? И вот уже бесхитростный "Аркадий" , царапая когтями маковку под кипой, страдает по "любимому и уважаемому" русскому народу. Тот самый народ который двумя днями раньше поливал отборным сионистским поносом... Как он горестно взывал - даже моя черствая душа рвалась на части. Поэтому власть России вынуждена объяснять народу необходимость своих внешнеполитических действий. Населению Штатов их правление ихнего колхоза не считает нужным сильно объяснять, почему это правление гробит мир вне границ США. Несем демократию и все тут. Население удовлетворенно и тихо жует.

lja lja "Для обслуживания нефтетруб и рудников вполне достаточно 15-20 млн. русских, сказала как-то Марго Тетчер..." Для выполнения роли США достаточно 2 семей клинтонов-бушей, псаки, конгресса для склок и армии сша. Но вернемся к путину - а у него функция как раз вроде внешняя, он же президент, для внутренней политики есть глава правительства...который не работает...но поставил его президент. Путин со своей внешней ролью, на мой взгляд, красиво справляется. А внутри- теперь это уже психология ленивой толпы и не менее ленивой администрации президента, которая неудобные файлы просто "открыть не может", менее неудобные- отправляет по инстанциям, которые пишут отписки, а на удобные обращения отправляет путина вручать щенков детям:). более мелкие инстанции прекрасно осведомлены, что с работы тебя никто не отпустит много раз, и чел походит и махнет рукой, чтобы не быть уволенным. проекты навальный/немцов/собчак и прочие кажется уже никому не нужны - формат у нас выродился, особенно умиляет сейчас оппозиционер миша 5%, то есть касьянов:)но эту тему, как вам хорошо известно, финансируют уже больше 100 лет - вы же тоже задавались вопросом, на какие шиши ленин жил за границей, причем не один, при взносах в кассу от угнетенных рабочих? официальная версия умалчивала о американском финансировании евреев-банкиров(сейчас я выйду из фавора Аркадия) и за 100 лет практики вестись до сих пор на их проекты- бред. Но тема за океаном понята более чем правильно: зачем воевать или быть грозным соседом, когда можно просто подтачивать изнутри.Странно, что наши не так эффективно же действуют на территориях наших интересов.

Виктор Иванов lja lja, Мне тоже шибко не нравится Правительство России. Наличие там Дворковичей-Силуановых и еще некоторых сильно напрягает. Но я понимаю, что если уж выбрали Президента - надо ему доверять... Хотя он чертовски не идеален. Как и мы, народ. Чтобы не утонуть в океане, я когда-то внимательно исследовал каплю из него,океана. Как советовали древние греки. Представьте, вы, красивая, строгая стоите перед строем подразделения в 10-12 человек. Широкого, скажем так , профиля. Отныне это ваш маленький народ и вы его командир (царь, бог или президент ). Вы с ними - одно целое. Ваше неправильное решение - и они погибнут. Вместе с вами. Ошибка любого из них - и результат тот же. Смотрим внимательно на каждого. -Тот который справа, долговязый, прекрасный связист (может из вдребезги разбитой рации собрать хотя бы приемник - послушать о чем говорят всякие гадкие недоброжелатели.) Здесь в строю все немного радисты, но этот сверхлучший. Но - избыточно верующий. Перерезать горло даже овце, для него трагедия... -Следующий - взрывник, сапер от Бога. Шестое чувство. Все в этом деле спецы, но этот - супер. Но физически не способен пропустить ни одной юбки. Возраст и цвет кожи объекта не играют для гада никакой роли... - Третий,пьет все, что способно гореть. Но не в деле и в меру. Медик и снайпер. Супер. И так - все...Негодяй на негодяе. Рядом с вами, строгой и красивой, мальчишка -лейтенант. Вчера из училища. Все знает теоретически. Чист и пагубными привычками не обременен. Щенок - не волк. Ну и что? Да ничего. Принимаете все, как есть. Они - ваш народ. Для начала внушаете к себе уважение. Стреляете похуже снайпера, но в деле разбираетесь. Связь-аппаратуру знаете прилично. В минном деле вполне на уровне.Медик опять же... Плюс командирские навыки. Вас зауважали и в вас поверили. А дальше - по древней испанской молитве - "Делай что должен - и будь, что будет..." Она вообще-то длинная, эта молитва, и звучит красиво на испанском - но я забыл дословно... Может быть, вас пошлет на гиблое дело какая-то бестолочь в вышестоящем штабе. Такое бывает. Может, вашей команде просто не повезет. Все бывает. Но мы должны сделать то, что должны. Не доверять верховному командованию мы не можем. И не должны. Иначе конец армии. И стране. И вам, молодой, строгой и красивой - с вашей командой не таких уж и негодяев, если присмотреться... PS: Мальчишку-лейтенанта будут опекать-наставлять все. Делать из него живучего волка. Связист же и научит его профессионально резать глотки... И все будут предостерегать его, мальчишку, от присущих им гнусных пороков. У нас очень хороший, стойкий народ. С мощными недостатками. Но мы все равно разберемся и с ворьем и с коррумпырями. И научимся действовать "в поле" самостоятельно, не надеясь на начальство. Аркадий, эвон, как по нам тоскует, толчется на русском сайте, как привязанный. Поздно, Аркаша, ассимилированный ты наш.

lja lja "Для начала внушаете к себе уважение. " Виктор, думаю что в сообщении эта фраза- ключевая. Как бы я тут не растекалась мыслью по древу, пока сами люди не захотят быть уважаемыми - бестолку, и православие/исламизм мозга нам прививать будут вместо трехтомника физики под ред. Ландсберга и промывать кобылам мозги внешними успехами. таки подавляющему большинству надо еще придти к пониманию статуса коня на переправе и статуса человека и чем одно отличается от другого.







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