Русофобские мотивчики, или цензура в Евросоюзе

Европа демократическая? Просвещенная? «Заточенная» на соблюдение прав человека? Я Вас умоляю… Никакой свободы слова, сплошная цензура. Евросоюз готовится принять резолюцию польского русофоба Анны Фотыги, изнывающей от страха и ненависти к России: взять под контроль агентство Sputnik и телеканал RT. Анна Фотыга, евродепутат от Польши, и ее команда разработали проект резолюции об информационном противодействии российским СМИ. При этом честно призналась: личные мотивы оказались у нее на первом месте.



Если резолюция будет принята, то она будет носить рекомендательный характер. Не сомневайтесь, рекомендательный характер подобного рода документов на Западе всегда трактуется как обязательный. Специфика…

Помнится, психиатры всегда анализируют взрослые комплексы своих пациентов, опираясь на детские воспоминания. Здесь именно такой случай. Детство и молодость пани Фотыги прошли при коммунистах, в чем она сама признается. Сначала она боролась «с риторикой, насаждаемой Советским Союзом», а теперь «сражается» с пропагандой Российской Федерации.

Это очень опасная борьба, ведь Россия угрожает польскому суверенитету(?!). Теперь же это стало проблемой, по мнению евродепутата, многих стран Центральной и Восточной Европы.

Что же предлагает Фотыга? В чем она видит угрозу со стороны России?

В резолюции «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон» она утверждает следующее: Россия якобы финансирует оппозиционные политические партии и организации в ЕС, а также пытается внести раздор в сплоченное европейское сообщество.

Основными инструментами российской пропаганды являются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и федеральное агентство «Россотрудничество».

Фотыга обвиняет Россию в информационной агрессии, попытках дезинформировать западное общество, манипуляциях общественным мнением в Евросоюзе. Она фактически приравняла информационное противодействие России к борьбе с террористами ИГИЛ, призвав страны ЕС увеличить финансирование проектов по контрпропаганде.





Европейский портал EU Observer уже сообщил, что рабочая группа ЕС по информационному противодействию России получит бюджет в миллион евро, а телеканалу Euronews окажут финансовую поддержку.

Интересно, что единства мнений в Европарламенте нет. Вероятно, пресловутая российская пропаганда в действии? Или просто не все из них паникеры-русофобы?

Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад против одобрения резолюции. Фотыга, на его взгляд, преднамеренно «забыла» про существование антироссийской пропаганды.

Французский политик Жан-Люк Шаффаузер полагает, что больше проблем доставляет не российская пропаганда, а информационная деятельность США.

Испанский депутат Хавьер Коусо высказался категоричней: потребовал отменить антироссийские санкции, признать за Россией статус «ключевого партнера ЕС», возобновить сотрудничество с Россией и «жестко разделить ЕС и НАТО».

Про «группу поддержки» пани Фотыги даже говорить не стоит. В нее точно войдут представители стран Балтии, ждущие, когда же начнется российская наступательная операция по завоеванию нищей и бесполезной для Кремля Прибалтики. Но тайным надеждам бывших советских иждивенцев не суждено исполниться. Придется решать свои проблемы самостоятельно. И перед гражданами ответить тоже придется… за реформы.

Ну, и, напоследок, немного о свободе слова на Западе и претензиях к России. Так, для сравнения…

Германия: после 11 сентября в Дрездене несколько педагогов на уроках истории, посвящённых Второй мировой войне, сравнили теракт в Нью-Йорке с уничтожением авиацией США Дрездена в 1945 году. Правда? Да! Но педагогов временно отстранили от работы и вынесли предупреждение со стороны федеральных властей с формулировкой «за вольную интерпретацию исторических событий». Свобода слова? Нет, наказание за правду.

Польша: в мае 2016 года был арестован агентами польской спецслужбы ABW лидер партии «Смена» Матеуш Пискорский, руководитель Европейского центра геополитического анализа.

Его обвинили в шпионаже в пользу России и работе на китайскую разведку. Основания: его заявления о выгоде пророссийского вектора в польской политике, поддержке Донбасса и законности присоединения Крыма к России. Покусился на «священных коров» Запада и Варшавы. Расплатился за это.

Случаев преследования инакомыслящих на Западе предостаточно. Что касается агентства Sputnik и телеканала RT, им вменяется в вину опасная правда, вскрывающая гнилой нарыв лживой западной пропаганды.

P.S. Сегодня днем антироссийская резолюция была принята Европарламентом. Плюрализм СМИ и свобода слова осталась прерогативой Запада, а для России – цензура. Двойные стандарты в действии!

Автор: Николай Киреев

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