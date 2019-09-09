Болгарское дипломатическое общество: Заявление МИД Болгарии бросает тень на наши отношения с Россией

Документ не соответствует ни по форме, ни по содержанию принципам добрососедства и поддержания дружественных отношений между двумя государствами, указывают дипломаты.

Болгарское дипломатическое общество выступило с острой позицией по поводу заявления МИД Болгарии о выставке в посольстве России. В нем говорится, что подобные действия могут быть охарактеризованы как недружелюбные, и задает вопрос – действительно ли в вопросе развития болгарско-российских отношений МИД является выразителем и проводником политики болгарского правительства или зарубежных или корпоративных интересов, которые стремятся навредить развитию болгарско-российских отношений.

Вот и позиция БДО относительно реакции МИД на организованную российским посольством выставку архивных материалов о Второй мировой войне:

Болгарское дипломатическое общество выражает свое удивление и разочарование по поводу позиции Министерства иностранных дел в связи с предстоящим открытием российским посольством выставки под лозунгом: «75 лет освобождению Восточной Европы от нацизма».

БДО не позволит себе занять одну из сторон в толковании политических событий, но считает своим долгом предупредить о вреде, когда подобные поводы используются таким исключительно недипломатическим и неуважительным образом, что является неприемлемым и бросает тень на нашу страну и ее принципиальную и предсказуемую внешнюю политику.

Ни по форме, ни по содержанию это заявление МИД не соответствует принципам добрососедства и поддержания дружественных отношений между двумя государствами, тем более, между Болгарией и Россией. В дипломатии существуют принятые и утвержденные практики и пути коммуникации для обмена и выражения позиций. Демонстративное публичное оповещение о позиции МИД является его правом, но в международном общении это может быть оценено только как недружественный акт. Тем более, что победа России, тогда – СССР, во Второй мировой войне является самой высокочувствительной темой для русского и других народов бывшего СССР – как повод для гордости, так и неизмеримой боли о 27 миллионах убитых и чудовищных разрушениях.

Игнорирование этого факта является неуважением к памяти тысяч болгарских бойцов, павших на последнем этапе войны. Налицо косвенное оправдание нацизма, которое в соответствии с международным правом может квалифицироваться одним очень тяжелым словом.

Что же касается послевоенного развития Европы, ее восточной части, в том числе и Болгарии, его начало предопределено соглашениями и договоренностями Союзников. Причиной наличия советских войск на территории Болгарии 9 сентября 1944 года является ее членство в Трехстороннем пакте с марта 1941 года, и все проистекающие из этого последствия.

Последовавшее развитие является результатом национальных и международных факторов и оценка, которую историки дадут в будущем, не будет однозначной. Важно, чтобы она была направлена не по идеологическим критериям, а на базе реальных фактов, особенно того, что относится к экономической и социальной сферам.

Очевидно, позиция МИД не является результатом работы дипломатов и экспертов, которые знают историю международных отношений. Истинным авторам текста не известно, что существовала реальная возможность оккупации Болгарии турецкими войсками (о чём заявлял Черчилль), как наша страна смогла сохранить всю свою довоенную территорию и как была спасена от территориальных претензий и исков с требованием огромных репараций.

Дипломатическая служба в принципе не должна допускать, чтобы партийные и идеологические пристрастия подмывали прагматичные двусторонние отношения. Просматривающаяся в данном случае яркая русофобия явно является результатом политического давления сил, которые выступают против очерчивающейся в последние недели позиции крупных западноевропейских стран, направленной на поиск конструктивного диалога с Москвой.

БДО считает, что эти действия МИД противоречат основным задачам и целям ответственной внешней политики и дипломатии, а именно – созданию и поддержанию таких международных контактов и двусторонних отношений с другими государствами, которые бы создавали самые благоприятные условия для гарантирования национальной безопасности нашей страны, развития ее экономики и благосостояния ее народа.

В этом отношении позиция МИДа еще более озадачивает, и необходимо задать вопрос, в какой степени МИД действительно является выражением и проводником политики болгарского правительства или иностранных или корпоративных интересов в развитии болгарско-российских отношений, стремящихся к вредить развитию болгарско-российских отношений.

Ответ на этот вопрос еще более актуален в свете недавней встречи премьер-министров Болгарии и России и намеченных перспектив будущего экономического сотрудничества, ключевой роли России в АЭС Белене и Балканского газораспределительного центра, как и предстоящее заседание Межправительственной болгаро-российской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Правление Болгарского Дипломатического Общества

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